Демонтаж памятников, сакуры в честь мира и свободы на Земле и другие новости

По словам мэра столицы, город не спешит убирать советские памятники с кладбища. А в Пренай завтра будут сажать сакуры в честь мира и свободы на Земле. Об этих и других новостях читайте ниже.
12 апреля президент Гитанас Науседа отправится с рабочим визитом в Польшу, где встретится с президентом этой страны Анджеем Дудой, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом Латвии Эгилсом Левитсом и президентом Эстонии Аларом Карисом. Как сообщает президентская администрация, Г. Науседа обсудит с лидерами других стран меры по прекращению войны России в Украине – дополнительные санкции в отношении России, дальнейшее оказание военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украине. Об этом пишет портал LRT.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что Вильнюс не станет спешить убирать советские реликты с кладбища. «Все же кладбище есть кладбище, в западной цивилизации это обычно неприкосновенное место. Разумеется, советы все время любили походить по грани, переступить за нее и сделать из кладбища идеологический объект», — сказал BNS Шимашюс. «Где эта грань — большой памятник на массовом захоронении или отдельные памятники? Кладбище — несколько иная территория, без сомнения, мы все прекрасно понимаем. Но мы взвесим ситуацию, будем смотреть», — сказал он.
Чтобы убрать из публичного пространства связи с советской идеологией, в Каунасе демонтируют ряд памятников. Рассматривается также вопрос о переименовании гимназии имени Александра Пушкина. Об этом сообщило в понедельник городское самоуправление Каунаса.
Банк Swedbank принял решение прекратить платежи в Россию и Беларусь и из этих стран во всех валютах. Платежные переводы в Россию и Беларусь будут осуществляться до 20 апреля. Последний день приема платежей из России и Беларуси — 6 мая. «После этой даты мы рекомендуем вам обратиться к другому поставщику финансовых услуг» — говорится в сообщении банка.
Решение о второй бустерной дозе или четвертой дозе вакцины от COVID-19 будет приниматься в ближайшее время. Решения рассматриваются централизованно в масштабе Евросоюза, – об этом сообщил министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Кедайнский завод фосфорных удобрений Lifosa остановил работу. Это случилось после того, как из-за санкций Евросоюза в отношении непрямого владельца Кедайнского завода фосфорных удобрений Lifosa банки примерно месяц назад заморозили счета предприятия.
Европейский Союз окончательно одобрил продление отмены роуминга внутри стран-членов Сообщества еще на десять лет, до 2032 года.
Министерство здравоохранения Литвы планирует централизовать систему оказания скорой помощи в стране с 2023 года. Министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что в городе «скорая» должна приезжать к пациенту в течение 15 минут, а в деревне – в течение 25 минут.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс надеется, что после того как муниципалитет разрешил в девяти школах столицы вести уроки на украинском языке, в этих школах появится больше детей из Украины.
Вильнюсский муниципалитет сообщает, что безымянный сквер на перекрестке ул. Базилиёну и Аушрос Варту хотят назвать сквер Васов (Вазов, шведской династии). Об этом пишет madeinvilnius.lt. Васа (Ваза) – шведский род, представители которого в XVI—XVII веках занимали королевские престолы Швеции и Речи Посполитой. В 1587 году сын шведского короля Юхана III от польской принцессы Катарины Ягеллонки был избран на польский и литовский престол под именем Сигизмунда III.
Министерство окружающей среды напоминает, что в Вильнюсе действует система «Интеллектуальные лёгкие города». Эта система измеряет качество воздуха и концентрацию пыльцы в 34 местах столицы и может быть полезной для людей, страдающих аллергией на пыльцу.
В Клайпеде начинается сезон круизов. В этом году город должны посетить 80 лайнеров.
Правительство Литвы одобрило использование Витиса на номерах автомобилей. В проекте сказано, что с 2018 г. на номерах не осталось круглых углублений, в которых клеили значки техосмотра. Это пустое место между буквами и цифрами предлагалось использовать для изображения Витиса. Для этого парламент должен принять поправки к закону о гербах. Предполагается, что поправки к закону вступят в силу с 2024 года.
Красочное бесплатное мероприятие для украинских детей проходит каждую субботу в Центре современного искусства Вильнюса ŠMC, Vokiečių g. 2 (ул. Вокечю, 2); и каждое воскресенье в Каунасе – в Университете имени Витаутаса Великого, S. Daukanto g. 28 (ул. Дауканто 28). Зарегистрироваться для участия в дневном лагере можно по ссылке.
В пасхальное воскресенье, 17 апреля, в торговых центрах Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляе магазины, аптеки и другие пункты обслуживания будут закрыты. Принимать посетителей будут лишь несколько развлекательных заведений. 18 апреля Akropolis будет работать по обычному графику.
Совсем скоро откроет свои двери для профессиональных спортсменов и всех любителей водных развлечений Центр водных видов спорта на острове Нямунас в Каунасе. Около 95% работ уже выполнено, открытие ожидается этим летом.
Муниципалитет Пренайского района завтра, 12 апреля, в 17:30 устраивает акцию, во время которой будут высаживать сакуры. Это мероприятие посвящается миру и свободе на Земле. Об этом пишет welovelithuania.com. Завтра будут высажены первые деревца, а в дальнейшем на берегу Нямунаса в Пренай появится большой сад японских вишен.