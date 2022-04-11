Демонтаж памятников, сакуры в честь мира и свободы на Земле и другие новости

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что Вильнюс не станет спешить убирать советские реликты с кладбища. «Все же кладбище есть кладбище, в западной цивилизации это обычно неприкосновенное место. Разумеется, советы все время любили походить по грани, переступить за нее и сделать из кладбища идеологический объект», — сказал BNS Шимашюс. «Где эта грань — большой памятник на массовом захоронении или отдельные памятники? Кладбище — несколько иная территория, без сомнения, мы все прекрасно понимаем. Но мы взвесим ситуацию, будем смотреть», — сказал он.