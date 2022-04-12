Обращение президента Украины к Сейму Литвы, «Алитус – культурная столица Литвы» и другие новости

В связи с вступлением в силу в минувшую пятницу пятого пакета санкций Европейского Союза в отношении России и Беларуси перевозчики из этих стран должны покинуть территорию стран ЕС до 16 апреля. Об этом пишет ru.DELFI.lt. Таможенный департамент Литвы рассматривает возможность выезда грузовиков, ожидающих на границе, и по истечении этого срока. «Абсолютное большинство среди выезжающих – 70-80% – являются перевозчиками Беларуси и России, для которых 16 апреля назначена последняя отправка груза, отгрузка которого уже началась до вступления в силу санкций. Мы согласовываем с Еврокомиссией, другими учреждениями, МИД, как будем действовать, если будут те, кто не сможет выехать по оьбъективным причинам», — заявил во вторник заместитель генерального директора Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас.