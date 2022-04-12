Обращение президента Украины к Сейму Литвы, «Алитус – культурная столица Литвы» и другие новости

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня обратился к литовскому Сейму. «Вы были первыми из тех, кто пришел на помощь Украине», – сказал он. Алитус объявил список мероприятий в честь титула города «Алитус – культурная столица Литвы 2022». Об этих и других новостях читайте ниже.
Литва является первой страной, пришедшей на помощь Украине, заявил во вторник президент Владимир Зеленский, обращаясь к литовскому Сейму. Украинский лидер отметил, что украинцы надолго запомнят усилия и искренность литовцев, пишет ru.DELFI.lt. Он поблагодарил спикера Сейма Викторию Чмилите-Нильсен и премьера Ингриду Шимоните за визиты в Украину. «Я благодарю вас, господин Гитанас, за то, что вы первым приняли решение и передали нам реальную помощь, то есть оружие, Stinger и прочее. Это было доказательством лидерства», – сказал Зеленский в своем видеообращении, которое в сейме слушал и президент Литвы.
В связи с вступлением в силу в минувшую пятницу пятого пакета санкций Европейского Союза в отношении России и Беларуси перевозчики из этих стран должны покинуть территорию стран ЕС до 16 апреля. Об этом пишет ru.DELFI.lt. Таможенный департамент Литвы рассматривает возможность выезда грузовиков, ожидающих на границе, и по истечении этого срока. «Абсолютное большинство среди выезжающих – 70-80% – являются перевозчиками Беларуси и России, для которых 16 апреля назначена последняя отправка груза, отгрузка которого уже началась до вступления в силу санкций. Мы согласовываем с Еврокомиссией, другими учреждениями, МИД, как будем действовать, если будут те, кто не сможет выехать по оьбъективным причинам», — заявил во вторник заместитель генерального директора Таможенного департамента Вигантас Пойгозинас.
Новейшие данные опроса общественного мнения показывают, что больших изменений в оценке институций страны нет. Жители Литвы по-прежнему больше всего не доверяют Сейму, правительству и СМИ страны. Мартовский опрос показал, что жители Литвы в возрасте 18-74 лет больше всего доверяют костелу (67% доверяют и 22% не доверяют), президенту (63% доверяют и 28% не доверяют и самоуправлениям (59% доверяют и 33% не доверяют).
«Литовские железные дороги» закрывают представительства в России и Беларуси
Самоуправление Каунасского района объявило 23 апреля днем чистоты – субботники пройдут по всему району.
Игналинская атомная электростанция подписала договор о подготовительных работах по сносу хранилища радиоактивных отходов Майшягала. Предполагается, что отходы будут извлечены до конца 2024 года.
Жители страны возвращают деньги на счета в банках. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt. По словам специалиста Центробанка Литвы Эдиты Лисинскайте, в первые дни войны люди снимали из банкоматов в 3-4 раза больше денег, чем обычно. «Сейчас ситуация стабильная. Спрос на наличные вернулся на прежний уровень. Обеспечение наличными – основная функция ЦБ. Мы ее выполняли, выполняем и будем выполнять. Не надо переживать и паниковать. Надо сохранять здравый ум, опираться на достоверную информацию», – сказала Эдита Лисинскайте.
Завтра, 13 апреля, в 18 часов в Шяуляйском культурном центре пройдет показ фильма 2020 года, основанного на реальных фактах Mėlyna kaip apelsinas žemė («Синяя, как апельсин, земля»). В показе примут участие главные героини фильма – мать и дочь, выжившие и снимавшие события на Донбассе.
Во дворе детского сада «Шедува» Радвилишского района открылась целая аллея Пасхальных яиц. В прошлом году на 10 деревьях повесили 9168 украшенных яиц, в этом году было украшено 11 деревьев
В центре Друскининкай готовится к открытию пасхальная галерея под открытым небом. Ее главная изюминка – семь яиц огромных размеров, украшенных необычными техниками и неожиданными орнаментами. С 15 по 24 апреля в Друскининкай состоится мероприятие Žydinčios Velykos, которое объединит Пасху и Праздник цветения нарциссов. Об этом пишет welovelithuania.com.
Алитус объявил список мероприятий, которые пройдут в рамках программы «Алитус – культурная столица Литвы 2022». Уже в этот четверг состоится День культуры, а позже гостей фестиваля ожидают праздник цветения сакур, неделя любви, неделя дизайна, концерты и множество других интересных событий. Полная программа мероприятий – на страницах alytus2022.lt