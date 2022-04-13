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Поправки к бюджету, Пасхальное дерево в Швекшне и другие новости

Автор R RADIO LT

Правительство на своем сегодняшнем заседании утвердило поправки к бюджету на 2022 год. А в Швекшне после трехлетнего перерыва снова появилось Пасхальное дерево. Об этих и других новостях читайте ниже.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши отправились в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. «Мы едем в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва будет и впредь поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу», — написал президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.

Правительство утвердило поправки к бюджету на текущий год. Дополнительные средства предлагается выделить на оборону, пенсии, компенсации за отопление, а также на социальную поддержку украинцев. Проект бюджета далее будет передан на рассмотрение в Сейм.

Во внутренних водах Литвы начался навигационный сезон. Для судоходства подготовлен отрезок реки Нямунас от Каунаса до устья реки Атмата, а также Куршский залив.

В Тракае дорожает парковка автомобилей. За парковку машины в синей зоне теперь придется платить 1,50 евро в час (ранее было 1,00 евро); в красной зоне – 1,20 (было 0,80); в желтой зоне – 1,00 евро (было 0,60 евро).

Литва продолжает стремиться к энергетической независимости, часть системы накопителей энергии будет построена в Вильнюсе.

Километровые очереди у границы Литвы и Беларуси уменьшатся или исчезнут в течение недели, надеются представители таможни. Сейчас в Литве застряли 2500 тягачей, которые доставляют немало хлопот муниципалитетам, сообщает LNK.

23 апреля по всей Литве пройдет акция Darom. Акция поощряет жителей всей Литвы не только собирать отходы, но и сортировать их и доставлять в региональные центры обращения с отходами.

Министерство охраны окружающей среды предлагает жителям страны, которые владеют неиспользуемой землей, высадить на ней деревья, тем самым содействуя расширению лесов страны. О том, как это сделать, – на странице министерства am.lrv.lt.

В этом году выпускники снова смогут проверить свои знания по математике и готовность к экзамену. Выпускники, выбравшие для сдачи государственный экзамен по математике, могут проверить свои достижения по этому предмету 14-15 апреля. А государственный экзамен на аттестат зрелости по математике в этом году пройдет 10 июня.

В связи с растущим числом посетителей на познавательной тропе Нагляйского заповедника с 15 апреля будут регулироваться потоки посетителей. При посещении тропы в установленные часы работы надо будет приобрести билет, стоимость которого для взрослых составляет 5 евро (есть исключения).

В Паневежисе реализуется пилотный проект по сортировке пищевых отходов – в нем принимают участие 67 многоквартирных домов города. Более 1700 жителей Паневежиса получили специальные ведра емкостью 7 л для сбора пищевых отходов растительного происхождения, комплекты сортировочных пакетов и инструкции о сортировке.

Жителю Йонавского района удалось сфотографировать рысь, которая пришла во двор его дома, попила воды из пруда и ушла. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.

Возле костела Св. апостола Иакова в Швекшне снова появилось Пасхальное дерево. Традиция украшать такое дерево к Пасхе на три года прерывалась из-за пандемии. В этот раз праздничное дерево претендует на рекорд – его украшают 9500 птичек из пряжи.

Поправки к бюджету, Пасхальное дерево в Швекшне и другие новости

9500 птичек на Пасхальном дереве в Швекшне. Фото – sveksnosnaujienos.lt

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