Поправки к бюджету, Пасхальное дерево в Швекшне и другие новости

Правительство на своем сегодняшнем заседании утвердило поправки к бюджету на 2022 год. А в Швекшне после трехлетнего перерыва снова появилось Пасхальное дерево. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши отправились в Киев на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. «Мы едем в Киев с твердым посланием о политической поддержке и военной помощи. Литва будет и впредь поддерживать борьбу Украины за суверенитет и свободу», — написал президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter.
Правительство утвердило поправки к бюджету на текущий год. Дополнительные средства предлагается выделить на оборону, пенсии, компенсации за отопление, а также на социальную поддержку украинцев. Проект бюджета далее будет передан на рассмотрение в Сейм.
Во внутренних водах Литвы начался навигационный сезон. Для судоходства подготовлен отрезок реки Нямунас от Каунаса до устья реки Атмата, а также Куршский залив.
В Тракае дорожает парковка автомобилей. За парковку машины в синей зоне теперь придется платить 1,50 евро в час (ранее было 1,00 евро); в красной зоне – 1,20 (было 0,80); в желтой зоне – 1,00 евро (было 0,60 евро).
Литва продолжает стремиться к энергетической независимости, часть системы накопителей энергии будет построена в Вильнюсе.
Километровые очереди у границы Литвы и Беларуси уменьшатся или исчезнут в течение недели, надеются представители таможни. Сейчас в Литве застряли 2500 тягачей, которые доставляют немало хлопот муниципалитетам, сообщает LNK.
23 апреля по всей Литве пройдет акция Darom. Акция поощряет жителей всей Литвы не только собирать отходы, но и сортировать их и доставлять в региональные центры обращения с отходами.
Министерство охраны окружающей среды предлагает жителям страны, которые владеют неиспользуемой землей, высадить на ней деревья, тем самым содействуя расширению лесов страны. О том, как это сделать, – на странице министерства am.lrv.lt.
В этом году выпускники снова смогут проверить свои знания по математике и готовность к экзамену. Выпускники, выбравшие для сдачи государственный экзамен по математике, могут проверить свои достижения по этому предмету 14-15 апреля. А государственный экзамен на аттестат зрелости по математике в этом году пройдет 10 июня.
В связи с растущим числом посетителей на познавательной тропе Нагляйского заповедника с 15 апреля будут регулироваться потоки посетителей. При посещении тропы в установленные часы работы надо будет приобрести билет, стоимость которого для взрослых составляет 5 евро (есть исключения).
В Паневежисе реализуется пилотный проект по сортировке пищевых отходов – в нем принимают участие 67 многоквартирных домов города. Более 1700 жителей Паневежиса получили специальные ведра емкостью 7 л для сбора пищевых отходов растительного происхождения, комплекты сортировочных пакетов и инструкции о сортировке.
Жителю Йонавского района удалось сфотографировать рысь, которая пришла во двор его дома, попила воды из пруда и ушла. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt.
Возле костела Св. апостола Иакова в Швекшне снова появилось Пасхальное дерево. Традиция украшать такое дерево к Пасхе на три года прерывалась из-за пандемии. В этот раз праздничное дерево претендует на рекорд – его украшают 9500 птичек из пряжи.