Поправки к бюджету, Пасхальное дерево в Швекшне и другие новости

В этом году выпускники снова смогут проверить свои знания по математике и готовность к экзамену. Выпускники, выбравшие для сдачи государственный экзамен по математике, могут проверить свои достижения по этому предмету 14-15 апреля. А государственный экзамен на аттестат зрелости по математике в этом году пройдет 10 июня.