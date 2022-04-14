Первая украинка Вильнюса, саженцы для озеленения столицы и другие новости

Премьер Литвы о 9 мая: «Будем делать все, чтобы избежать провокаций, полиция готовится. Я очень хочу, чтобы здравомыслящие, рационально мыслящие люди не искали повода и не давали повода для кремлевской пропаганды, мы видим, что пропаганда действует и ищет к чему придраться. Нам это не нужно», – сказала Ингрида Шимоните в интервью на Žinių radijаs. Об этом пишет ru.DELFI.lt.