Первая украинка Вильнюса, саженцы для озеленения столицы и другие новости

В вильнюсской клинике накануне родился первый украинский малыш, девочка. Столичное самоуправление приглашает всех желающих внести свой вклад в озеленение Вильнюса. Об этих и других новостях читайте ниже.
В столице родилась первая украинка. Украинский малыш появился на свет в Городской клинической больнице Вильнюса. Об этом пишет madeinvilnius.lt.
Премьер Литвы о 9 мая: «Будем делать все, чтобы избежать провокаций, полиция готовится. Я очень хочу, чтобы здравомыслящие, рационально мыслящие люди не искали повода и не давали повода для кремлевской пропаганды, мы видим, что пропаганда действует и ищет к чему придраться. Нам это не нужно», – сказала Ингрида Шимоните в интервью на Žinių radijаs. Об этом пишет ru.DELFI.lt.
Литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис уверяет, что Клайпедского терминала сжиженного природного газа достаточно для обеспечения газом всех трех стран Балтии, пигет ru.DELFI.lt. «Также у нас есть все признаки того, что Финляндия и Эстония совместно построят свой терминал до начала отопительного сезона», – сказал на пресс-конференции Крейвис.
Клайпедский муниципалитет создаст комиссию и проведет опрос жителей для решения судьбы мемориала в память о советских воинах. Какие вопросы задавать жителям, решит специальная комиссия, которая также представить свою позицию по будущему мемориала на месте захоронения 700 военных. По словам мэра Клайпеды Витаутаса Грубляускаса, вопрос перезахоронения останков советских военных не поднимается.
Глава Государственной пограничной службы: планируется закрыть лагерь мигрантов в Мядининкай и расширить центр в Пабраде. Об этом пишет LRT.lt.
Правительство Литвы в среду одобрило предложение индексировать с лета пенсии социального страхования и государственные пенсии еще на 5%. Если парламент утвердит, то они увеличатся с 1 июня, сообщило Министерство социальной защиты и труда.
Каунасцам представили стратегию развития города до 2030 года. Об этом пишет 15min.lt. Проект стратегического плана по развитию города Каунаса, который готовился более года, вышел на финишную прямую. Все, кто хочет ознакомиться со стратегией города на ближайшие 8 лет, могут сделать это на сайте kaunas.lt. В конце следующей недели план будет представлен общественности.
В минувшие выходные Вильнюсская телебашня открыла для посетителей новую обзорную площадку. Она находится на высоте 170 м и позволяет любоваться панорамой города. Однако реконструкция телебашни продолжится до 2024 года, и за это время там появятся новое кафе и экстремальные аттракционы.
15 апреля вильнюсская познавательная платформа Neakivaizdinis Vilnius празднует свой третий день рождения. По этому поводу всех желающих приглашают принять участие в игре по спортивному ориентированию «Открой Вильнюс» и в творческом конкурсе, а также сдать экзамен на знание столицы. Вся информация – на странице neakivaizdinisvilnius.lt.
Barbora сообщила о том, как будет работать в праздничные выходные. Заказы можно будет сделать даже в последний момент, в субботу утром, и получить их в тот же день, до 19 часов. В Пасху Barbora работать не будет, а доставка заказов возобновится с 10:00 в понедельник.
Пасхальный праздник, по данным аналитиков Pricer.lt, обойдется недешево. В марте Pricer.lt оценил изменение цен на 52 продукта. Из них на 10 и более процентов подорожали 35. Больше всего выросли цены на подсолнечное масло, самые дешевые макароны, сметану, картошку, молоко, черный хлеб. Курятина за год подорожала на 26,3%, свинина на 11,5%.
В связи с графиком весенних каникул школьников, во многих общеобразовательных школах Вильнюса отопительный сезон закончится уже 15 апреля.
Агентство развития туризма Keliauk Lietuvoje предлагает познакомиться с цветочным туризмом. А для удобства предлагает карту и календарь цветения сакуры, лаванды, подсолнухов, розовой сирени, литовских орхидей и многих-многих других красочных растений.
Крупнейший весенний забег We Run Vilnius возвращается на улицы Вильнюса после двухлетнего перерыва. Он пройдет в литовской столице 29 мая.
Столичные староства (сянюнии) приглашают жилищные сообщества внести свой вклад в озеленение Вильнюса. Для этого надо до 25 апреля обратиться в свою сянюнию и указать, где и какие кусты люди хотели бы высадить. Если заявка будет одобрена, горожане получат саженцы и смогут заняться посадками. Подробная пошаговая информация – на странице столичного самоуправления vilnius.lt.