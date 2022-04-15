Пасхальный праздничный стол, рейды сотрудников Гослесничества и другие новости

С 15 апреля граждане Литвы и Латвии могут без виз въезжать в Беларусь, пишет ru.DELFI.lt. Об этом объявил Госпогранкомитет страны: «В связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии (а также имеющим статус негражданина Латвии) и Литвы». Пересекать белорусскую границу можно будет в пунктах пропуска на латвийском и литовском участках. Этот порядок включается сегодня в полночь и действует по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории страны. Вообще, для въезда в Беларусь всем иностранцам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медстраховку, зеленую карту (автомобилистам) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.