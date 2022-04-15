Пасхальный праздничный стол, рейды сотрудников Гослесничества и другие новости

Представитель торговых сетей Литвы проанализировали, что чаще всего приобретают к празднику покупатели и рассказали, каким у людей будет праздничный стол. А сотрудники Гослесничества делятся радостью, что их противопожарные рейды приносят положительные плоды. Об этих и других новостях читайте ниже.
С приближением Пасхи торговые работники рассказывают, что уже знают, как у людей будет выглядеть праздничный стол. На нем будут рыба, утка и другое мясо, а также овощи, сладости, шакотис. Кроме того, в пасхальный период традиционно покупается в три раза больше яиц, чем обычно.
Начались самые важные для верующих католиков дни литургического года – три Пасхальных дня. Они напоминают распятие, захоронение и воскрешение Христа.
В эти весенние дни иудеи во всем мире, в том числе и в Литве, отмечают праздник Песах.
Крупнейший украинский туроператор Join UP! начинает работу в странах Балтии. В Литве, Латвии и Эстонии начинается торговля турпутевками в Турцию, в апреле предложат также поездки в Черногорию, Албанию и на греческие острова – Закинтос, Крит и Корфу. В странах Балтии открываются филиалы компании.
Поскольку заболеваемость COVID-19 снижается и уменьшаются потоки больных в Вильнюсе в мобильном пункте на ул. В.Герулайчё, 1, там будет меньше мест для тестирования, а с 19 апреля вильнюсцев будут тестировать в поликлиниках. Об этом пишет 15min.lt. В Центральной, Антакальнисской, Каролинишкской поликлиниках и в поликлинике Новой Вильни смогут тестироваться около 1000 человек в день. Регистрация по-прежнему по номеру 1808 или через интернет.
С 15 апреля граждане Литвы и Латвии могут без виз въезжать в Беларусь, пишет ru.DELFI.lt. Об этом объявил Госпогранкомитет страны: «В связи с приближением православных и католических религиозных праздников, руководством страны предоставлено право безвизового въезда, выезда и пребывания в Беларуси гражданам Латвии (а также имеющим статус негражданина Латвии) и Литвы». Пересекать белорусскую границу можно будет в пунктах пропуска на латвийском и литовском участках. Этот порядок включается сегодня в полночь и действует по 15 мая включительно. В течение этого периода граждане могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории страны. Вообще, для въезда в Беларусь всем иностранцам необходимо предъявить действительный документ для выезда за границу, медстраховку, зеленую карту (автомобилистам) и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.
Министерство иностранных дел Литвы призывает не посещать Беларусь, несмотря на сообщения о безвизовом въезде в эту страну.
С мая экзамен по вождению для категории «B», будет стоить 41,26 евро – на 10 евро больше, чем раньше, сообщила Regitra. Цены на другие категории экзаменов также вырастут.
В течение месяца планируется определиться с названием и концепцией деятельности Русского драматического театра Литвы, сообщил министр культуры Симонас Кайрис. Об этом пишет madeinvilnius.lt.
Редакции Delfi стало известно, что в епархии РПЦ в Литве отстранены от должностей и отправлены за штат священники, которые открыто осудили войну России против Украины. 17 марта митрополит Виленский и Литовский Иннокентий выступил с обращением, в котором решительно осудил войну в Украине. В нем он также отметил, что в Литве не согласны с политическими высказываниями Патриарха Кирилла по поводу войны в Украине, а РПЦ Литвы будет «и дальше стремиться к еще большей церковной независимости».
22-24 апреля в Паланге пройдет фестиваль по случаю дня Святого Георгия. Об этом рассказывает ru.DELFI.lt. В этом году праздник включен в список нематериальных культурных ценностей. В основе празднования дня Св. Георгия лежат старинные обряды: торжественное шествие на гору Бируте, молитвы у часовни Св. Георгия, конные состязания, вера в то, что празднование этого дня помогает победить болезни, голод и другие неприятности, а псалмы, которые поют в этот день, песни обладают магической силой.
Международная ассоциация ультрамарафонцев назвала лучших спортсменов 2021 года. Отмечается, что литовский бегун Александр Сорокин установил мировые рекорды по бегу на 12 и 24 часа.
С сегодняшнего дня в большинстве школ Вильнюса завершается отопительный сезон. По словам столичных властей, неделю после Пасхи дети будут на каникулах, а затем синоптики прогнозируют потепление. Поэтому принято решение не греть опустевших школ.
В Украину отправляются первые две команды медиков из Литвы. В каждой из них – по 4 врача и 8 медсестер. Планируется, что в течение двух недель они будут оказывать помощь своим украинских коллегам в операционных.
В реку Нерис около парома поселка Чёбишкис Кайшядорского района выпустили 50 тыс. мальков угря. В начале февраля 600 кг этой ценной рыбы были привезены из Франции в специальных ящиках, где они содержались при температуре от 5 до 7 градусов. В Литве они были помещены на карантин и выращены.
Весенние уборочные работы в Вильнюсе подходят к финишу. До конца этой недели планируется завершить уборку дворов – собрать песок с пешеходных дорожек и проезжей части, убрать мусор с газонов. После зимы компании, которые приводят в порядок город, собрали уже почти 9000 тонн песка.
Пассажиров каунасских автобусов приглашают поднять глаза вверх и открыть для себя разных писателей, цитаты из произведений которых можно найти в городском транспорте. Рядом с цитатами приглашают фотографироваться и выкладывать фото в соцсетях с хэштегом #literaturossavaite. Подробности – literaturossavaite.lt
В Мариямполе к празднику открылась Пасхальная аллея. На пл. Басанавичюса почти полсотни различных предприятий, организаций, компаний создали праздничную атмосферу – они украсили деревья 5000 самостоятельно изготовленных, придуманных, декорированных яиц.
Пасхальным утром, 17 апреля, во дворе костела Св. Сердца Иисуса в местечке Вадокляй Паневежского района зазвучит барабан. Об этом пишет welovelithuania.com. Зародившаяся после Первой мировой войны традиция игры в пасхальный барабан в Аукштайтии, которая непрерывно передается из поколения в поколение, включена в коллекцию ценностей нематериального культурного наследия Литвы.
Сегодня, 15 апреля, в 18:00 Висагинасе в зале ВЦК «Драугисте» состоится концерт камерного ансамбля «Киевские солисты». Концертный тур ансамбля организован совместными усилиями концертных учреждений Италии, Швейцарии, Германии, Скандинавии и Прибалтики.
На следующей неделе, 22 апреля, откроет свои двери после реконструкции старейший литовский кинотеатр Romuva в Каунасе. За более чем 80 лет своего существования этот кинотеатр стал не только местом показа качественного кино, но и любимым каунасцами местом для встреч, свиданий и знакомств.
Департамент охраны окружающей среды по-прежнему обращается с просьбой не срезать для украшения стола растение плаун (рataisas). Дело в том, что на его восстановление требуется несколько десятилетий. Вместо него для украшения стола рекомендуют использовать ракитник (zuikiakrūmis) или пророщенную траву, ростки пшеницы.
Сотрудники Гослесничества отмечают, что их рейды и акции не проходят даром, и количество поджогов травы уменьшается. Экологи по-прежнему напоминают о вреде, который наносят пожары природе. Они просят тушить любые возгорания, а если это сделать невозможно, – срочно звонить 112 и уходить в том направлении, откуда дует ветер (ни в коем случае – не по ветру).