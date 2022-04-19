Две недели на декларацию о доходах, День собак в Вингисе и другие новости

С увеличением числа посетителей посещение познавательной тропы Нагляйского заповедника становится платным. В апреле приобретать билеты нужно только в выходные и праздничные дни, а с 1 мая до конца летнего сезона – платить придется и по будням. Об этом пишет madeinvilnius.lt. Стоимость билета для взрослого составляет пять евро. Для студентов билет стоит два евро. А для лиц до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и жителей Неринги вход бесплатный.