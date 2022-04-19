Две недели на декларацию о доходах, День собак в Вингисе и другие новости

На то, чтобы заполнить декларацию о доходах, остается всего две недели. А в ближайшую субботу в столичном парке Вингис состоится День собак. Об этих и других новостях читайте ниже.
Пожарно-спасательная служба Литвы: на праздничных выходных произошло более 100 пожаров, пострадал один человек.
Напоминание: осталось две недели, чтобы заполнить декларацию о доходах. Это можно сделать до 2 мая по адресу deklaravimas.vmi.lt.
В среду правительство планирует принять решение о прекращении в стране чрезвычайного положения, связанного с COVID-19. Об этом сообщила премьер Ингрида Шимоните.
В детские сады столицы уже принято более 7000 детей, осталось 1700 свободных мест. Регистрация в детские сады столицы проходит по адресу svietimas.vilnius.lt.
Чтобы дети беженцев из Украины могли посещать детские сады, планируется изменить гигиенические нормы, регламентирующие максимальное количество детей в группах, пишет ru.DELFI.lt. Об этом сообщил глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис.
По приказу главы Министерства путей сообщения Марюса Скуодиса, с 1 июля проведение техосмотра должно сниматься на видео и предоставляться сотрудникам, осуществляющим контроль. Об этом пишет портал LRT.lt. Как сообщается, это делается в целях предотвращения коррупции при проведении техосмотра.
Цены на топливо в апреле немного снизились после мартовского скачка: в апреле литр бензина марки А95 на литовских заправках подешевел на 10 центов (5,7%) по сравнению с мартом, а дизеля — на 13 центов (7,2%). Об этом сообщает портал Pricer.lt.
Жители Паневежиса, которые принимают участие в пилотном проекте по сортировке пищевых отходов, с начала февраля выбросили более четырех тонн отходов в первый месяц и семь тонн в марте. Об этом сообщило самоуправление Паневежиса.
Cпециалисты «Погоды и климата в Литве» сообщают, что в четверг вместе с теплом к нам придет пыль из Сахары. Она не представляет опасности для здоровья, поскольку будет находиться высоко в атмосфере. Поэтому небо там, где не будет облаков, будет мутным, а Солнце – более красным.
В Вильнюсе возобновляются киносъемки. Над новыми фильмами будут работать шведские, немецкие, датские и литовские кинематографисты. А столичный район Фабийонишкес, который уже «играл» роль советского города минувшего века и шведского Мальмё, теперь будет играть в футуристической истории. Расписание съемок – vilnius.lt.
Во дворы Каунасских многоэтажек возвращается культура, пишет LRT.lt. С сегодняшнего дня и до сентября каунасцы, открыв свои окна, выйдя на балкон или во двор, смогут следить за выступлениями театральных, танцевальных и музыкальных коллективов.
В пятницу, 22 апреля, откроется после реконструкции легендарный каунасский кинотеатр Romuva. В нем будет два современных зала, а на увеличенной сцене смогут проходить выступления музыкальных, театральных, танцевальных и других коллективов и исполнителей.
С увеличением числа посетителей посещение познавательной тропы Нагляйского заповедника становится платным. В апреле приобретать билеты нужно только в выходные и праздничные дни, а с 1 мая до конца летнего сезона – платить придется и по будням. Об этом пишет madeinvilnius.lt. Стоимость билета для взрослого составляет пять евро. Для студентов билет стоит два евро. А для лиц до 18 лет, людей с ограниченными возможностями и жителей Неринги вход бесплатный.
В Приенай, на берегу реки Нямунас, разбит сад сакур – посажено более полусотни деревьев. Власти городка говорят, что сад сакур посвящен миру и свободе на Земле.
В ближайшие выходные, с 22 по 24 апреля, в Дзукийском национальном парке состоится фестиваль Vidur girių, который приглашает поближе познакомиться с природой. Во время него пройдут велосипедные и пешие походы по лесным дорожкам, творческие мастерские и конкурсы. Об этом пишет welovelithuania.com.
Руководство Регионального парка Салантай приглашает посетить обзорную башню Калналис, которая открылась после реконструкции, и полюбоваться уникальными пейзажами заповедника.
Морской музей Литвы напоминает о том, что 24 апреля – последнее воскресенье месяца, а значит музей можно будет посетить бесплатно. Билеты на посещение аквариума уже сейчас можно оформить через интернет – ljm.lt.
В субботу, 23 апреля, в столичном парке Вингис состоится День собак. Праздник будет проходить с 12 до 15 часов. В ходе мероприятия любители животных смогут получить консультации по выбору собаки, уходу, питанию, гигиене, воспитанию, правилам содержания собак и другим вопросам. Также на празднике будут консультировать ветеринары.