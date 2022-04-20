Отмена экстремальной ситуации, «Национальный лесосад», Darom и другие новости

С мая отменяются режим экстремальной ситуации и обязательная изоляция. А в субботу по всей стране будут проходить две масштабные акции – посадка деревьев и уборка территорий. Об этих и других новостях читайте ниже.
Правительство отменило правовой режим экстремальной ситуации, введенный более двух лет назад в связи с COVID-19. Не останется и обязательной изоляции. Это решение вступает в силу с 1 мая. Оно стало возможным потому, что число новых случаев заболевания и число больных в больницах сокращается уже более двух месяцев, а уровень иммунизации населения превышает 80%.
В связи с тем, что поток желающих поменять паспорта вырос более чем в два раза, Центр выдачи личных документов при МВД решил временно изменить порядок выдачи паспортов. Выдача паспортов в течение одного и пяти рабочих дней отменяется. Паспорта будут выдаваться в течение одного месяца.
Во вторник Вильнюсский окружной суд оправдал обвиняемых в деле о политической коррупции концерна MG grupe (ранее MG Baltic). Обвинения в коррупции были предъявлены Раймондасу Курлянскису, Элигиюсу Масюлису, Шарунасу Густайнису и Витаутасу Гапшису. Гинтараса Степонавичюса обвиняли в злоупотреблениях без признаков взяточничества. Суд также оправдал в качестве юридических лиц MG grupe, Либеральное движение, Партию труда.
В Литве запретили публичную демонстрацию георгиевской ленты и символов V и Z, за это будет грозить штраф. Во вторник Сейм принял соответствующие поправки к законам об административных правонарушениях и о собраниях.
По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, вопрос советских мемориалов нужно решать цивилизованно, объясняя свои решения, чтобы страну не обвиняли в «каком-то варварстве или подобных вещах».
Висагинас накануне подписал договор об установлении побратимских отношений с узбекским городом Навои. Как пишет news.tts.lt, подписание этого договора для висагинцев – радостное событие. Ведь многие из специалистов, которые когда-то приехали на строительство ИАЭС из Узбекистана, до сих пор считают Навои своим родным городом.
В субботу, 23 апреля, в 11 часов жителей и гостей Вильнюса приглашают в Tuskulėnų rimties parkas (Тускуленский парк покоя), чтобы принять участие в высаживании подсолнухов в поддержку Украинского государства.
Компания по доставке еды Wolt остановила сотрудничество с ресторанами группы Amber Food, пишет ru.DELFI.lt. Причина такого решения – информация о том, что Vičiūnų grupė продолжает свою деятельность в России, связи Amber Food остаются невыясненными.
Grinda продолжает ремонт тротуаров на ул. Й. Басанавичюса. На участке протяженностью 200 м – от ул. В. Кудиркос до храма Св. Константина и Михаила – укладываются новая плитка, бордюры и т.д. Затем на этом участке пройдут работы по озеленению. Ремонт планируется завершить уже к концу этой недели.
Вильнюсское самоуправление сообщает, что в начале лета наконец станет известно, кто займется реконструкцией Вильнюсского железнодорожного вокзала. Из 33 подготовленных для конкурса проектов лучшим был назван Green Connect британской компании Zaha Hadid Architects. Однако окончательного исполнителя еще должна определить комиссия после оценки всех предоставленных документов.
На аллее Лайсвес в Каунасе уже желтеют нарциссы, но их меньше, чем в прошлом году.
В воскресенье, 24 апреля, Клайпедский центр этнокультуры приглашает родителей с детьми, бабушек и дедушек с внуками, а также всех желающих вместе отпраздновать Atvelykis, детскую Пасху. На празднике будут и традиционные катания Пасхальных яиц, и поедание яичницы, и танцы, и песни, и изготовление поделок, и еще много всего интересного.
В Шальчининкайском районе выставки, посвященные Пасхе, продлятся до конца апреля. Гости усадьбы Яшюнай смогут рассмотреть традиционные margučiai высотой почти 2 м. Они расписаны узорами, типичными для разных районов Литвы. А в Шальчининкай выставлены 3 аутентичные для Шальчининкайского района вербы высотой до 4 м.
Уже в эту субботу, 23 апреля, в Литве пройдут две масштабные акции – «Национальный лесосад» и Darom. Во время этих акций жителей страны приглашают высаживать новые деревья на всей территории Литвы (registracija.vmu.lt) и очищать природу от мусора (mesdarom.lt).