Отмена экстремальной ситуации, «Национальный лесосад», Darom и другие новости

Правительство отменило правовой режим экстремальной ситуации, введенный более двух лет назад в связи с COVID-19. Не останется и обязательной изоляции. Это решение вступает в силу с 1 мая. Оно стало возможным потому, что число новых случаев заболевания и число больных в больницах сокращается уже более двух месяцев, а уровень иммунизации населения превышает 80%.