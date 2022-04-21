Режим чрезвычайного положения в Литве, переселение зубров в Дзукию и другие новости

После короткого перерыва Сейм Литвы принял решение продлить режим чрезвычайного положения. Природоохрана проводит программу «Улучшение мер по охране зубров» – и с этой целью переселяет часть животных в Дзукийский национальный парк. Об этих и других новостях читайте ниже.
Парламент Литвы принял решение снова ввести режим чрезвычайного положения. Он вступит в силу сегодня ночью и продлится до 29 июня включительно. Во время чрезвычайного положения, как и ранее, в усиленном режиме будет охраняться государственная граница Литвы, будут проводиться пограничные проверки, охраняться важные для государства объекты и т.д.
Литовская комиссия по радио и телевидению решила приостановить ретрансляцию 32 телеканалов на русском языке, контролируемых российской компаний «Газпром-Медиа». Об этом пишет madeinvilnius.lt. В частности, под запрет попали такие каналы, как «Авто Плюс», «Бокс ТВ», «HDL», «Индийское кино», «Киномикс», «Киносерия», «Кухня ТВ», «КВН ТВ», «Кто есть кто», «La Minor ТВ», «КХЛ ТВ», «M-1 Global», «Мужское кино», «Наше новое кино», «Ностальгия», «НТВ Право», «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «Пятница International», «Родное кино», «Русская ночь», «ТВ-3», «ТНТ», «ТНТ Comedy», «ТНТ International», «THT Music», «ZEE TV», «Живи!», «Кинокомедия», «НТВ Мир», «Пятница», «Индийское кино», «ТНТ», «Малыш-ТВ».
Каунас готовит новые гуманитарные посылки для воюющей Украины. В эти выходные около торгового центра Mega состоится сбор гуманитарной помощи и средств для Харькова.
С 2023 года работающие в государственном секторе родители, которые воспитывают маленьких детей в возрасте до трех лет, смогут работать четыре дня в неделю. Соответствующие поправки к Трудовому кодексу принял Сейм Литвы.
МИД нашей страны сообщил о том, что Россия приняла решение отозвать разрешение на деятельность Генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге. Сотрудники консульства с семьями должны будут покинуть территорию России в течение 15 дней.
Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас: в 2027 году вся молодежь может быть призвана на военную службу.
Завтра, 22 апреля, в Вильнюсе пройдет второй Международный чемпионат по строительным лесам. В этом году обещают участвовать команды из Литвы, Финляндии, Швеции и Норвегии. Второй Международный чемпионат по строительным лесам пройдет в Вильнюсе, на территории компании Layher Baltic (ул. Салининку, 82).
В оборот выходят памятные монеты, приуроченные к 100-летию литовского баскетбола. Первый в Литве официальный баскетбольный матч был сыгран 100 лет назад в Каунасе – 23 апреля 1922 года.
В этом году, как и в предыдущие, большинство выпускников предпочли сдавать государственный экзамен по английскому языку. Его собираются сдавать 18 518 абитуриентов.
Летом планируется начать замену действующих счетчиков электроэнергии. Эксперты говорят, что новые «умные» счетчики — это естественное технологическое развитие, которое сначала будет стоить дорого, а потом позволит экономить.
В столичном районе Пилайте планируется построить кольцевой перекресток. Сейчас ведутся дискуссии о переоборудовании светофорного перекрестка улиц Папилену и Видуно в кольцевой. Решение будет приниматься после 2 мая.
Столица объявила тендер на проведение работ на горе Таурас. Их планируется осуществлять в четыре этапа. Сначала оборудовать пешеходный виадук через Тауро калнас, затем – две автомобильные стоянки (одну возле улицы В. Кудиркос, другую – возле улицы Тауро). На четвертом этапе будут проводиться общие работы на горе Таурас (проведение инженерных сетей, посадка деревьев и т.п.). Общая стоимость работ – около 8,8 млн евро.
С 25 апреля по 1 мая в разных городах Литвы будет проходить Неделя гастрономии. К этому событию лучшие рестораны страны подготовили специальные меню для тех, кто хочет познакомиться с высокой кухней, гастрономическими тенденциями и мастерством шеф-поваров. Подробности
Природоохрана начала акцию «Отдыхай ответственно», которая продлится до конца лета. Цель этой акции – предупредить нанесение ущерба экологии на водоемах, в лесах и в заповедных зонах.
В Вильнюсе скоро расцветут сакуры. Но уже сейчас вильнюсцы могут порадоваться красивым цветкам. Эти деревья растут в Вильнюсе на берегу реки Нерис.
Из Центральной Литвы в Стегальский природный комплекс Дзукийского национального парка переехал первый зубр. На нем надет специальный ошейник, который позволит наблюдать за животным. В целом переехать на новое место из Кедайняйского и Паневежского районов должны 20 зубров. Переселение проводится в рамках программы «Улучшение мер по охране зубров» и делается для увеличения популяции этих исчезающих животных.