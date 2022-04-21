Режим чрезвычайного положения в Литве, переселение зубров в Дзукию и другие новости

Парламент Литвы принял решение снова ввести режим чрезвычайного положения. Он вступит в силу сегодня ночью и продлится до 29 июня включительно. Во время чрезвычайного положения, как и ранее, в усиленном режиме будет охраняться государственная граница Литвы, будут проводиться пограничные проверки, охраняться важные для государства объекты и т.д.