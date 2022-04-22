Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Вильнюсский муниципалитет сообщил о закрытии отопительного сезона с понедельника, 25 апреля. С 25 апреля отключат отопление и в детских садах, а в школах его отключили уже с 15 апреля. Об окончании отопительного сезона с 25 апреля сообщили и власти Каунаса. К слову, в прошлом году закрытие отопительного сезона состоялось лишь 5 мая.