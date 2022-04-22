Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Вильнюс и Каунас объявили о закрытии с понедельника отопительного сезона. Литовский баскетбол отмечает свое столетие. Об этих и других новостях, а также о мероприятиях, которые пройдут в выходные дни, читайте ниже.
В субботу, 23 апреля, с 12 до 21 час. во дворе и историческом парке Президентского дворца по инициативе президента Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене будет праздноваться Atvelykio šventė. «Это праздник милосердия для детей, семей и общин. Сейчас для нас особенно важны единство, общность и сплоченность, поэтому приглашаем вместе отпраздновать окончание пасхальной недели», – говорится в обращении.
Вильнюсский муниципалитет сообщил о закрытии отопительного сезона с понедельника, 25 апреля. С 25 апреля отключат отопление и в детских садах, а в школах его отключили уже с 15 апреля. Об окончании отопительного сезона с 25 апреля сообщили и власти Каунаса. К слову, в прошлом году закрытие отопительного сезона состоялось лишь 5 мая.
В воскресенье, 24 апреля, православные христиане отмечают Пасху.
Сейм Литвы снизил возрастной ценз для депутатов до 21 года.
На Игналинской АЭС больше не осталось ядерного топлива. Накануне на ИАЭС состоялось знаменательное событие – доставка последнего контейнера в Промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива. Таким образом, завершен один из важнейших этапов вывода ИАЭС из эксплуатации.
Повышаются зарплаты водителей вильнюсского общественного транспорта. Как сообщается в пресс-релизе «Вильнюсского общественного транспорта», компания повышает зарплаты своим работникам на 5–17%.
Опрос показал, что 9 из 10 жителей Литвы беспокоятся о своих финансах: они стараются покупать более дешевые продукты и экономить.
Нарушились доставки посылок в Китай, предупреждает компания Lietuvos paštas. По словам ее представителей, почта Китая временно не принимает посылок.
Завершена реновация торгового центра Senukai в Северном городе столицы.
Самоуправление Вильнюсского района сообщает, что планируется реконструировать участок улицы Папилену, который соединяется с проспектом Пилайте. Там появится кольцевой перекрёсток.
В Висагинасе начались работы по подготовке площадки для строительства автовокзала. Там планируется построить современное здание легкой конструкции, в котором предусмотрены около 40 мест в зале ожидания, камеры хранения багажа, помещения для туристического центра и т.д. Будут благоустроены и прилегающие территории. Строительство автовокзала планируется завершить к началу 2023 года.
Департамент защиты окружающей среды подготовил памятку о том, что надо знать о торговле дикими животными. В ней поясняется, содержание каких экзотических животных в Литве запрещено, какая ответственность грозит за продажу таких животных и какие документы необходимы для тех животных, содержание которых позволено.
Завтра, 23 апреля, по всей стране будет проходить акция Darom‘22. Она поощряет жителей всей страны не только собирать мусор, но и сортировать его и доставлять в специальные региональные центры по работе с отходами (ATC). Подробная информация – mesdarom.lt и страница в фейсбуке Mes Darom.
В воскресный полдень, 24 апреля, в алитусском Парке молодежи начнут праздновать Атвеликис. На праздник приглашают семьи алитусцев, гостей города и проживающих там сейчас украинцев. В программе – игры для детей, концерты, творческие мастерские, фиеста мыльных пузырей и многое другое.
Завтра в 10 часов утра по всей стране начнется грандиозная акция по посадке лесов – «Национальный лесосад». Регистрация на участие в этой акции проходила почти месяц. За время «Национального лесосада» планируется на рекордной площади – 748 га – высадить 2 млн новых саженцев.
24 апреля – последнее воскресенье месяца. В этот день посещение многих музеев страны – бесплатное. В список таких музеев входят национальные и республиканские музеи Министерства культуры.
В культурной столице Литвы Алитусе сегодня начинается праздник познания Японии и сакур. Он продлится три дня.
Завтра, 23 апреля, в столичном парке Вингис состоится День собак. Праздник будет проходить с 12 до 15 часов. Любители животных смогут получить на нем консультации по выбору собаки, уходу, питанию, гигиене, воспитанию, правилам содержания и другим вопросам. Также на празднике будут консультировать ветеринары.
Завтра, 23 апреля, баскетбол Литвы отмечает свое столетие. Первый официальный матч в нашей стране состоялся 23 апреля 1922 года в Каунасе.