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Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Автор R•RADIO

Вильнюс и Каунас объявили о закрытии с понедельника отопительного сезона. Литовский баскетбол отмечает свое столетие. Об этих и других новостях, а также о мероприятиях, которые пройдут в выходные дни, читайте ниже.

В субботу, 23 апреля, с 12 до 21 час. во дворе и историческом парке Президентского дворца по инициативе президента Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене будет праздноваться Atvelykio šventė. «Это праздник милосердия для детей, семей и общин. Сейчас для нас особенно важны единство, общность и сплоченность, поэтому приглашаем вместе отпраздновать окончание пасхальной недели», – говорится в обращении.

Вильнюсский муниципалитет сообщил о закрытии отопительного сезона с понедельника, 25 апреля. С 25 апреля отключат отопление и в детских садах, а в школах его отключили уже с 15 апреля. Об окончании отопительного сезона с 25 апреля сообщили и власти Каунаса. К слову, в прошлом году закрытие отопительного сезона состоялось лишь 5 мая.

Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

В воскресенье, 24 апреля, православные христиане отмечают Пасху.

Сейм Литвы снизил возрастной ценз для депутатов до 21 года.

На Игналинской АЭС больше не осталось ядерного топлива. Накануне на ИАЭС состоялось знаменательное событие – доставка последнего контейнера в Промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива. Таким образом, завершен один из важнейших этапов вывода ИАЭС из эксплуатации.

Повышаются зарплаты водителей вильнюсского общественного транспорта. Как сообщается в пресс-релизе «Вильнюсского общественного транспорта», компания повышает зарплаты своим работникам на 5–17%.

В продаже появилась первая литовская клубника.

Опрос показал, что 9 из 10 жителей Литвы беспокоятся о своих финансах: они стараются покупать более дешевые продукты и экономить.

Нарушились доставки посылок в Китай, предупреждает компания Lietuvos paštas. По словам ее представителей, почта Китая временно не принимает посылок.

Сегодня и завтра, 22-23 апреля, в столичном «Акрополисе» проводится «Большая ярмарка садоводов».

Завершена реновация торгового центра Senukai в Северном городе столицы.

Самоуправление Вильнюсского района сообщает, что планируется реконструировать участок улицы Папилену, который соединяется с проспектом Пилайте. Там появится кольцевой перекрёсток.

В Висагинасе начались работы по подготовке площадки для строительства автовокзала. Там планируется построить современное здание легкой конструкции, в котором предусмотрены около 40 мест в зале ожидания, камеры хранения багажа, помещения для туристического центра и т.д. Будут благоустроены и прилегающие территории. Строительство автовокзала планируется завершить к началу 2023 года.

Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Департамент защиты окружающей среды подготовил памятку о том, что надо знать о торговле дикими животными. В ней поясняется, содержание каких экзотических животных в Литве запрещено, какая ответственность грозит за продажу таких животных и какие документы необходимы для тех животных, содержание которых позволено.

В преддверии Дня матери вносятся изменения в движение столичного общественного транспорта. На некоторых маршрутах будут курсировать более вместительные автобусы. Временные изменения будут действовать с 23 апреля по 1 мая. Вся информация – на сайте judu.lt.

Завтра, 23 апреля, по всей стране будет проходить акция Darom‘22. Она поощряет жителей всей страны не только собирать мусор, но и сортировать его и доставлять в специальные региональные центры по работе с отходами (ATC). Подробная информация – mesdarom.lt и страница в фейсбуке Mes Darom.

В воскресный полдень, 24 апреля, в алитусском Парке молодежи начнут праздновать Атвеликис. На праздник приглашают семьи алитусцев, гостей города и проживающих там сейчас украинцев. В программе – игры для детей, концерты, творческие мастерские, фиеста мыльных пузырей и многое другое.

Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

Завтра в 10 часов утра по всей стране начнется грандиозная акция по посадке лесов – «Национальный лесосад». Регистрация на участие в этой акции проходила почти месяц. За время «Национального лесосада» планируется на рекордной площади – 748 га – высадить 2 млн новых саженцев.

24 апреля – последнее воскресенье месяца. В этот день посещение многих музеев страны – бесплатное. В список таких музеев входят национальные и республиканские музеи Министерства культуры.

В Каунасе после 5-летней реконструкции открывается самый старый в стране кинотеатр Romuva.

В культурной столице Литвы Алитусе сегодня начинается праздник познания Японии и сакур. Он продлится три дня.

Завтра, 23 апреля, в столичном парке Вингис состоится День собак. Праздник будет проходить с 12 до 15 часов. Любители животных смогут получить на нем консультации по выбору собаки, уходу, питанию, гигиене, воспитанию, правилам содержания и другим вопросам. Также на празднике будут консультировать ветеринары.

В Вильнюсе открылась баскетбольная школа NBAпервая такая в восточной Европе.

Завтра, 23 апреля, баскетбол Литвы отмечает свое столетие. Первый официальный матч в нашей стране состоялся 23 апреля 1922 года в Каунасе.

Закрытие отопительного сезона, столетие баскетбола Литвы и другие новости и мероприятия

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