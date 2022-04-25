Имидж столицы, весенний праздник Žiobrinės и другие новости

Почти 90 процентов жителей столицы считают, что чем больше зелени в городе, тем лучше имидж Вильнюса. А в наступающие выходные на взморье пройдет весенний праздник Žiobrinės. Об этих и других новостях читайте ниже.
В Вильнюсе и Каунасе с сегодняшнего дня официально завершился отопительный сезон.
Опрос столичной мэрии показал, что 86% жителей Вильнюса считают, что больше зелени в городской черте улучшит имидж Вильнюса. А 54% вильнюсцев даже хотели бы самостоятельно высаживать деревья и кустарники, подаренные самоуправлением, и ухаживать за ними.
Эммануэль Макрон переизбран президентом Франции. Он стал первым за 20 лет переизбранным президентом Франции. Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Макрона с переизбранием.
Во время «Национального лесосада» в минувшую субботу в литовских лесах было посажено 2 миллиона новых деревьев.
Украинцы, которые из-за войны приехали в Литву и поступили в государственные высшие учебные заведения, будут получать стипендии в размере 300 евро в месяц. Об этом сообщило Министерство образования, науки и спорта.
26 апреля, в 36-ю годовщину аварии на ЧАЭС, в Вильнюсе пройдет «Чернобыльский шлях». «Чернобыльский шлях» — ежегодное шествие 26 апреля, приуроченное к годовщине аварии на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) в 1986 году. Впервые оно прошло в 1989 году и вскоре, помимо акции памяти жертв аварии, обросло политическими и экологическими смыслами. Об этом пишет ru.DELFI.lt.
В литовских школах в Беларуси со следующего сентября запретили преподавать на литовском языке – детей необходимо будет учить только на русском или белорусском языках. Вильнюс такое решение считает неприемлемым. Об этом пишет LRT.lt.
Из Украины в Литву едут не только военные беженцы, но и их питомцы – собаки, кошки, попугаи и даже лошади. В связи с войной, службы разрешают беженцам ввозить в страну питомцев без необходимых вакцин, чипов и документов. Однако призывают обращаться в территориальные отделения ветеринарной службы для регистрации животных.
В пятницу, 29 апреля, состоится Клайпедский экономический форум. Он будет проходить в Kultūros fabrikas и в интернете с 9:30 до 17 часов, участие бесплатное.
Автовокзал Вильнюса обновляется. На вокзале появилось новое электронное табло, на котором отображается прибытие автобусов в режиме реального времени.
Русский драматический театр Литвы планирует фестиваль «Мы – Украина’22», посвященный украинской драматургии. К 17 мая театральная комиссия отберет пять наиболее интересных идей для возможных постановочных эскизов. Публичная презентация пяти эскизов, подготовленных за месяц, перед комиссией и зрителями состоится 28-29 июня. Из них будет выбран победитель фестиваля, который станет новой постановкой в репертуаре РДТЛ.
Пакруойис планирует построить бассейн, пишет 15min.lt. По словам властей района, такой обьект значительно улучшит качество жизни людей. По планам бассейн должен появиться в ближайшие 3-4 года.
Ультрамарафонец Александр Сорокин поставил новый мировой рекорд. Он пробежал 100 км за 6 часов 5 минут и 41 секунду.
В Кальненай планируется построить новую теннисную академию с жилыми помещениями. Еще одна теннисная академия должна будет появиться и в Пилайте. А в настоящее время теннисный центр находится в Немежисе.
В мае начнется реконструкция усадьбы Мозуришкес, пишет madeinvilnius.lt. Этот объект культурно-исторического наследия XIX-XX вв. находится в Зуюнайской сянюнии Вильнюсского района. После реконструкции эта усадьба станет своеобразным центром культуры и традиций Вильнюсского края.
В вильнюсском парке Ч. Сугихары расцвели сакуры.
В музее А. Жмуидзинавичюса Национального музея искусств им. М.К. Чюрлениса в Каунасе в четверг, 28 апреля, в 17 часов откроется выставка работ студентов кафедры живописи Каунасского факультета искусств Šešėlis, «Тень».
В конце недели, с 29 апреля по 1 мая, в Неринге состоится весенний праздник Žiobrinės, рассказывает welovelithuania.com. Во время него будут проходить интерактивные мероприятия, творческие занятия, ярмарки. А рыбаки, кафе и рестораны предложат множество рыбных блюд. Программа фестиваля – visitneringa.com.