Имидж столицы, весенний праздник Žiobrinės и другие новости

Из Украины в Литву едут не только военные беженцы, но и их питомцы – собаки, кошки, попугаи и даже лошади. В связи с войной, службы разрешают беженцам ввозить в страну питомцев без необходимых вакцин, чипов и документов. Однако призывают обращаться в территориальные отделения ветеринарной службы для регистрации животных.