Новые рейсы Ryanair, регистрация скважин и колодцев и другие новости

Ryanair планирует рейсы из Литвы в 12 новых направлениях. Министерство окружающей среды ответило на вопросы и сомнения, связанные с обязательной регистрацией скважин и колодцев. Об этих и других новостях читайте ниже.
Ryanair этим летом предложит 12 новых направлений из Литвы, сообщает портал LRT.lt. Новые прямые направления планируются в Ольборг (Дания), Брюссель, Будапешт, Хельсинки, Гётеборг, Мадрид, Стокгольм, Варшаву, Бирмингем, Эйндховен, Гданьск.
Председатель Комитета по национальной безопасности при Сейме Лауринас Кащюнас подчеркивает, что 9 мая никто не будет запрещать идти на кладбище, если только не будет использована символика, запрещенная в Литве. Об этом пишет madeinvilnius.lt.
ESO ответил на самые частые вопросы клиентов: при выборе поставщика электроэнергии счетчик менять не надо. Потребитель покупает только услугу, которую поставляют конкуренты-поставщики. Электричество поступает от всех поставщиков по тем же каналам, и главное для клиента – условия, о которых он договорился с независимым поставщиком. Об этом рассказывает портал ru.DELFI.lt.
Банком Šiaulių bankas учрежден SB modernizavimo fondas, пишет news.tts.lt. На средства Фонда модернизации планируется реновировать 600 многоквартирных домов старой постройки, улучшив условия жизни 16 тыс. домашних хозяйств.
В Кедайняйском районе убрали два памятника советским воинам – в Шете и на ул. Кляву, в Кедайняй, пишет ru.DELFI.lt. «В обоих случаях Департамент культурного наследия ответил, что эти памятники не обладают ценными качествами, они не охраняются, поэтому их убирают», – сказал глава администрации муниципалитета Кедайняйского района Арунас Кацявичюс.
3 мая стартует Конкурс знаний о демократии для учащихся старших классов общеобразовательных школ. В первом туре проверки знаний гражданской грамотности, который будет проходить дистанционно, потребуется ответить на 30 тестовых вопросов. 60 лучших учеников пригласят на финал, который состоится в Сейме 14 мая.
Grinda сообщает, что ремонтные работы на ул. Т. Шевченко на участке от ул. Альгирдо до ул. Швитригайлос – возобновляются.
За наличный расчет предлагают штраф в размере до 3000 евро, сообщает ru.DELFI.lt. В соответствии с проектом, за нарушение порядка расчета с помощью наличных полагается штраф обеим сторонам – и тому, кто платит и тому, кто принимает деньги. Физическим лицам предлагают установить штраф в размере 300-900 евро, юридическим – 600-1500 евро. Предлагается сделать так, чтобы поправки вступили в силу с 1 ноября 2022 года. Сейчас в кодексе административных правонарушений не предусмотрено наказания за нарушение правила наличного расчета.
В Каунасе на обзорной площадке Шилайняй по инициативе Pramogų parko (Парка развлечений), оборудуется колесо обозрения, сообщает welovelithuania.com. Аттракцион начнет работать 1 мая вместе с другими развлечениями рядом с торговыми центрами Akropolis и Mega.
В рамках поддержки украинских кинематографистов 10, 11 и 14 мая в Литве будут проходить Дни украинского кино. Показы работ украинских кинематографистов пройдут в Вильнюсе в кинотеатре Forum Cinemas Vingis и в киноцентре Skalvija; в Каунасе – в киноцентре Cinamon; в Клайпеде – в кинозале Arlekinas; в Алитусе – в кинотеатре Dainava; в Мариямполе – в кинотеатре Spindulys; в Гаргждай – Minija. Подробности – Lietuvos kino centras.
Скоро начнется процесс легализации скважин и колодцев, оборудованных жителями страны. С 1 мая он вступает в силу для всех, кто пользуется скважинами, не зарегистрированными в Реестре земельных недр. Министерство окружающей среды подготовило ответы на все вопросы и мифы, которые связаны с регистрацией скважин: am.lrv.lt.