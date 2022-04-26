Новые рейсы Ryanair, регистрация скважин и колодцев и другие новости

За наличный расчет предлагают штраф в размере до 3000 евро, сообщает ru.DELFI.lt. В соответствии с проектом, за нарушение порядка расчета с помощью наличных полагается штраф обеим сторонам – и тому, кто платит и тому, кто принимает деньги. Физическим лицам предлагают установить штраф в размере 300-900 евро, юридическим – 600-1500 евро. Предлагается сделать так, чтобы поправки вступили в силу с 1 ноября 2022 года. Сейчас в кодексе административных правонарушений не предусмотрено наказания за нарушение правила наличного расчета.