10 вторников по 10 километров, номинация на «Премию Европы» и другие новости

Библиотека Лентвариса подготовила виртуальную выставку «Железной дороге Лентвариса – 160». Из нее можно узнать не только о железной дороге, но и о том, как во второй половине XIX в. неподалеку от железнодорожного вокзала и имения Лентварис образовался новый город.