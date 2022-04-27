10 вторников по 10 километров, номинация на «Премию Европы» и другие новости

Начался новый этап проекта Susitikim для сеньоров. Им предлагается 10 недель проходить по 10 километров. А Паланга номинирована на новую европейскую награду. Об этих и других новостях читайте ниже.
Один из самых популярных проектов Susitikim, направленный на занятость пожилых людей, продолжает свой шестой сезон. На этот раз местом встречи выбрана 100-километровая тропа вокруг Вильнюса. Пожилым людям Вильнюса предлагают встречаться 10 вторников подряд в 10 часов утра и проходить по 10 километров 100-километровой трассы. Первый поход состоялся уже накануне, 26 апреля.
Община евреев Литвы 28 апреля в полдень приглашает всех членов общества, представителей посольств, находящихся в Литве, и представителей литовских учреждений на Йом Ха-Шоа (День катастрофы) – День памяти жертв Холокоста – у Панеряйского мемориала. Об этом пишет ru.DELFI.lt.
Во время Недели национальных библиотек, в эту пятницу, 29 апреля, с 10:00 до 14:00 в Библиотеке им. Врублевске пройдет «Ярмарка книжных подарков» в поддержку Украины. Об этом пишет madeinvilnius.lt.
Сегодня еще можно зарегистрироваться на экзамен «Культура отходов», рассчитанный на школьников, студентов и всех людей, неравнодушных к состоянию окружающей среды. Экзамен будет проходить завтра, 28 апреля. Лучших участников ждут виртуальные дипломы с титулами Продвинутого, Знатока или Эксперта, а самых лучших – призы от спонсоров экзамена.
Комиссия Вильнюсского самоуправления по озеленению приглашает в свой состав новых независимых специалистов, которые будут участвовать в обсуждении решений, связанных с городскими деревьями. Деятельность претендентов должна быть связана с охраной окружающей среды. Заявки принимаются до 10 мая: savivaldybe@vilnius.lt.
Команда учащихся из Литвы стала лауреатом Чемпионата мира по робототехнике, который проходил в Хьюстоне (США). Он известен также как Олимпиада молодых инженеров. Работа ребят из команды LITUANICA X признана лучшей в категории дизайна роботов.
В Висагинасе появится бронзовая скульптура собаки, рассказывает news.tts.lt. На осуществление проекта было выделено около 2 тыс. евро, а к выполнению скульптуры были привлечены скульпторы Невена Шашилова и Петр Белоусов.
В честь Международного дня танца Вильнюсский городской театр танца Low Air приглашает на двухдневный танцевальный фестиваль. Он начнется в пятницу, 29 апреля. С 17 до 21 час. на разных площадках Вильнюса будут проходить выступления в 12 различных танцевальных стилях. А в субботу состоятся семинары танца с участием педагогов из Украины и Литвы.
В Вилкпеде открыл свои двери после реконструкции магазин сети строительных, ремонтных, отделочных и садовых товаров MOKI VEŽI. В новом современном центре делать покупки будет быстрее и удобнее.
Несмотря на то, что весна в этом году холодная, а синоптики сообщают о ночных заморозках, в Каунасе, на острове Немана, зацвели сакуры, сообщает портал Kas vyksta Kaune.
В Висагинасе появилось место для купания собак, о чем свидетельствуют два знака, установленные в прибрежной зоне озера.
Библиотека Лентвариса подготовила виртуальную выставку «Железной дороге Лентвариса – 160». Из нее можно узнать не только о железной дороге, но и о том, как во второй половине XIX в. неподалеку от железнодорожного вокзала и имения Лентварис образовался новый город.
Паланга номинирована на получение «Премии Европы». Об этом рассказывает welovelithuania.com. У крупнейшего курорта Литвы уже есть три почетных европейских награды: «Диплом Европы», «Флаг Европы» и «Почетный знак Европы».