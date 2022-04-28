Новые буквы в документах, борьба с борщевиком Сосновского и другие новости

С 1 мая в некоторых случаях в документах будет допускаться написание букв Q, W и X. Столица с наступлением теплого времени года продолжила борьбу с борщевиком Сосновского. Об этих и других новостях читайте ниже.
Правительство Литвы утвердило порядок написания букв Q, W и X в фамилиях в документах, рассказывает nedelia.lt. Закон, вступающий в силу 1 мая, предусматривает, что имя и фамилия гражданина Литвы в определенных случаях могут быть написаны в документах буквами латинского алфавита, которых нет в литовском языке, но без диакритических знаков. Такое написание будет возможно, если гражданин Литвы выберет нелитовскую фамилию супруга, а также если фамилия его родителей или одного из родителей внесена в источник документа нелитовскими буквами. Еще одно исключение – если он, его родители, дедушки и бабушки, предки имели или имеют гражданство другого государства, а имя и фамилия записаны в источнике документа нелитовскими буквами. Также допускается оригинальное написание личных имен в документах, если оно приобретено в иностранном государстве, в котором лицо проживает, и данные записаны этими знаками в источнике документа.
C июня 2022 года в Литве на 5% вырастут пенсия по старости и государственные пенсии, сообщает ru.DELDI.lt.
Согласно репрезентативному опросу населения страны, проведенному по заказу Финансового института Swedbank, более половины населения страны относит себя к среднему классу.
Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на проведение Большого марша в защиту семей 15 мая, поэтому представители ассоциации решили провести его на частной территории – в усадьбе или на частной земле. Об этом пишет ru.DELFI.lt.
Компания Vilniaus šilumos tinklai завершила отопительный сезон и приступает к профилактическим осмотрам и ремонту теплотрасс. Гидравлические испытания уже сейчас начинаются в Пилайте и Григишкес – к октябрю они пройдут в 30 зонах Вильнюса. Узнать, когда в доме отключат горячую воду, можно на странице chc.lt в разделе Karšto vandens išjungimai («Отключения горячей воды») — достаточно ввести адрес дома в специальное поле поиска.
Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий призывает верующих принять участие в большом Крестном ходе и молебне за единство Церкви и прекращение войны в Украине. Крестный ход начнется в субботу, 30 апреля, в 12.30 у Свято-Духова монастыря (ул. Аушрос Варту, 10) и направится к Пречистенскому кафедральному собору (ул. Майроне, 14). Об этом сообщает ru.DELFI.lt.
Самоуправление столицы приняло решение, что в Лиепкальнисе будет создан центр экстремальных видов спорта. Стоимость центра составит 11,5 млн евро. Об этом сообщает madeinvilnius.lt.
МВД ликвидирует Вильнюсский дворец культуры, развлечений и спорта, принадлежащий министерству, пишет 15min.lt. В отчете МВД говорится, что это учреждение оказывает меньше всего услуг системе внутренних дел из всех учреждений в сфере государственного управления. А в 2021 году дворец не заключил ни одного договора в сфере спортивных услуг и культуры.
Со 2 мая некоторые магазины сети Maxima переходят на летний график работы. Традиционно в летнее время в сети Maxima можно сделать покупки и в более позднее время. Список магазинов, у которых меняется время работы – на интернет-странице сети.
Региональный парк Виштитис устраивает цикл походов в честь своего 30-летия. Каждый из четырех походов (около 10-12 км) отличается маршрутом и достопримечательностями. За участие выставляется штамп в «Паспорт 30-летия». Основная цель – пройти 30 км, но медали ожидают всех участников. Информация – на странице парка.
Электренское самоуправление запустило дистанционную солнечную электростанцию, цель которой – снабжать «зеленым электричеством» учреждения, принадлежащие самоуправлению. Это детские сады, школы, центры социальной защиты, больница, культурный центр, библиотека и др.
В мае в разных регионах страны появятся новые банкоматы. Они устанавливаются в рамках меморандума о повышении доступности наличных денег. Первые четыре банкомата в начале мая начнут работать в Клаусучяй (Юрбаркский р-н), Ишлауже (Приенайский р-н), Рудишкесе (Тракайский р-н) и Грузджяй (Шяуляйский р-н). Адреса всех банкоматов, которые планируется оборудовать, – на странице bankomatas.lt
В Вильнюсской ратуше сегодня открывается выставка Slapta meilė («Тайная любовь»), посвященная истории любви Жигимантаса Аугустаса и Барборы Радвилайте. На ней представлены предметы современного дизайна, отражающие дух романтического Вильнюса и его правителей. Выставка будет работать месяц, до 28 мая. Подробнее об этом рассказывает welovelithuania.com.
Столица продолжает борьбу с борщевиком Сосновского. В этом сезоне растение будут уничтожать на площади примерно 18 гектаров. Растение опасно сильным аллергеном фуранокумарином, а также своим соком, способным вызывать ожоги кожи 1-3 степени. Рабочие, выполняющие работы по уничтожению борщевика Сосновского, будут носить защитную одежду. Поэтому горожан просят не пугаться, когда они будут видеть этих специалистов на лугах Вильнюса. Площадки, где будут проводиться работы, – на карте bit.ly/3EJWh2B.