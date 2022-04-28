Новые буквы в документах, борьба с борщевиком Сосновского и другие новости

Правительство Литвы утвердило порядок написания букв Q, W и X в фамилиях в документах, рассказывает nedelia.lt. Закон, вступающий в силу 1 мая, предусматривает, что имя и фамилия гражданина Литвы в определенных случаях могут быть написаны в документах буквами латинского алфавита, которых нет в литовском языке, но без диакритических знаков. Такое написание будет возможно, если гражданин Литвы выберет нелитовскую фамилию супруга, а также если фамилия его родителей или одного из родителей внесена в источник документа нелитовскими буквами. Еще одно исключение – если он, его родители, дедушки и бабушки, предки имели или имеют гражданство другого государства, а имя и фамилия записаны в источнике документа нелитовскими буквами. Также допускается оригинальное написание личных имен в документах, если оно приобретено в иностранном государстве, в котором лицо проживает, и данные записаны этими знаками в источнике документа.