Изменения с 1 мая, начало сезона ловли щуки и другие новости

С 1 мая в Литве отзывается экстремальная ситуация, введенная из-за пандемии COVID-19. В общественном транспорте маски больше не будут обязательны, а посещать пациентов в больницах по-прежнему надо будет в масках. Закрываются мобильные пункты, тестирование на ковид будет проходить в поликлиниках. Регистрироваться на тестирование, если есть симптомы, надо будет не по номеру 1808, а через поликлинику. Больным не придется изолироваться. Регистрация на вакцинацию – koronastop.lrv.lt.