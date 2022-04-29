Изменения с 1 мая, начало сезона ловли щуки и другие новости

В воскресенье, 1 мая, в Литве отмечается День матери. В этот же день отзывается режим экстремальной ситуации, вступают в силу и другие изменения. А с завтрашнего дня начинается сезон ловли щуки. Об этих и других новостях читайте ниже.
Накануне Дня матери по традиции государственные награды вручаются мамам и опекунам. Президент Гитанас Науседа в этом году наградил почти полсотни матерей и опекунов орденами «За заслуги перед Литвой». Из всех награжденных больше всего детей вырастила и воспитала Ядвига Пашкаускене из Укмергского района – на ее счету 15 наследников. А возраст самой старшей награжденной матери – 97 лет. День Матери в Литве отмечается ежегодно в первое воскресенье мая.
С 1 мая в Литве отзывается экстремальная ситуация, введенная из-за пандемии COVID-19. В общественном транспорте маски больше не будут обязательны, а посещать пациентов в больницах по-прежнему надо будет в масках. Закрываются мобильные пункты, тестирование на ковид будет проходить в поликлиниках. Регистрироваться на тестирование, если есть симптомы, надо будет не по номеру 1808, а через поликлинику. Больным не придется изолироваться. Регистрация на вакцинацию – koronastop.lrv.lt.
Государственная налоговая инспекция напоминает, что декларации о доходах и имуществе принимаются до 2 мая.
С 1 мая меняется время работы части магазинов сети Rimi. 14 магазинов Rimi по всей Литве будут работать до 23 ч., а 64 продолжат работу в обычном режиме.
1 мая, в воскресенье, отмечается День матери. О том, какие изменения действуют в эти дни в движении столичного общественного транспорта, можно узнать на страницах judu.lt.
Парламент Литвы отклонил поправки к закону, которыми предлагалось снизить акциз на горючее. Если бы парламент принял предложение, то акциз на 1000 л бензина снизился с 466 до 359 евро, а 1000 л дизельного топлива – с 372 до 330 евро и был бы минимальным допустимым в ЕС.
В турнире Литовской баскетбольной лиги (LKL) стали известны все пары четвертьфинала. Серия LKL до трех побед стартует в это воскресенье.
Компания Grinda использовала инновационный метод и отремонтировала трубы на ул. О. Милашяуса бестраншейным способом. Этот метод не только дешевле других, но и значительно экономит время – 50-метровый участок трубопровода был отремонтирован всего за один день. В других случаях на такие работы понадобилось бы не менее недели.
Вильнюс и Таураге попали в список 100 городов Европы, которые получат финансовую поддержку, чтобы стать «нейтральными для климата». Два города Литвы были выбраны из 377 претендентов. Они станут пилотными инновационными центрами, где будет проводиться обезуглероживание транспортной системы, обновление городских пространств, модернизация зданий и другие «зеленые» проекты.
Клайпедское самоуправление и Министерство культуры планируют подписать протокол о намерениях относительно Клайпедского центрального почтового комплекса. Есть предложение превратить его в многофункциональное культурное пространство – Центр науки и искусства им. Ф. В. Аргеландера.
В Вильнюсском аэропорту состоялись проводы представляющей Литву на конкурсе Евровидение в Турине исполнительницы Моники Лю. Она с песней Sentimentai выступит в первом полуфинале 10 мая, под номером 3.
В Каунасе начинает работать и радовать посетителей новое Колесо обозрения. Оно находится на территории обзорной площадки в Миликоняй.
Сотрудники Шяуляйской природоохраны во время акции Darom приводили в порядок территорию озера Пателяй, самого большого и глубокого в Жемайтии, и Жемайтийского национального парка. Они нашли большое количество автомобильных покрышек, стеклянную и пластиковую тару, макулатуру, текстиль, мебель и другой мусор. Экологи напоминают, что покрышки разлагаются около 120 лет и при этом выделяют токсичные химические вещества.
Любители природы смогут послушать по радио голоса птиц и других животных биосферного заповедника Жувинтас. Опытные звукооператоры с помощью профессионального оборудования и чутких микрофонов записали почти 23 часа звуков природы. Трансляция – уже в это воскресенье. На LRT Radijas и LRT klasika с 7.05 до 8.00 – «Птичий хор 2022».
В субботу, 30 апреля, начинается сезон ловли щуки (lydeka). Правила запрещают ее ловлю с 1 февраля до 30 апреля, но оговаривают, что запрет на рыбалку не действует в последний день этого периода, если он выпадает на выходной день. 30 апреля – суббота, значит, в этот день уже можно ловить щуку. На одну рыбалку разрешается выловить 2 щуки размером не менее 50 см.