Отмена ограничений, связанных с COVID-19, синие флаги для пляжей и другие новости

Отмена режима экстремальной ситуации, связанной с COVID-19, принесла множество изменений как для жителей Литвы, так и для туристов. Выяснилось, какие пляжи нашей страны в этом году удостоились синих флагов. Об этих и других новостях читайте ниже.
Минздрав: с отменой режима экстремальной ситуации из-за пандемии COVID-19 отменяются и ограничения для путешественников, въезжающих в Литву. Не надо проходить тестирования, заполнять анкеты и изолироваться. Однако остается пожелание следовать всем мерам безопасности и интересоваться, какие правила действуют в тех странах, куда вы отправляетесь на отдых. Информация: keliauk.urm.lt, reopen.europa.eu и официальные сайты стран назначения.
Отдыхать в Греции и Италии станет проще. Перед началом летнего туристического сезона обе страны отменили большинcтво ковидных ограничений.
Вильнюсский мобильный пункт тестирования на COVID-19 на ул. В. Герулайчио, 1 теперь не работает. Отныне жители столицы смогут сдавать тест на коронавирус в 5 городских поликлиниках. Между тем с отменой в стране режима экстремальной ситуации возобновила посещение пациентов Вильнюсская клиника «Сантарос». Однако это можно будет делать только в указанное время.
В Каунасе закрылся Мобильный пункт тестирования на COVID-19. Он располагался в кемпинге на ул. Йонавос. С 1 мая вопрос о необходимости проверки решает семейный врач. Образцы будут брать в медицинских учреждениях.
В Сейме зарегистрирована поправка к Закону о льготах на транспорт. Согласно ей предлагается предоставить возможность бесплатного проезда в местных (городских и пригородных) рейсовых автобусах и троллейбусах пожилым людям старше 80 лет, людям с ограниченными возможностями, лицам с тяжелыми заболеваниями и другим уязвимым группам населения.
С 2 мая 2022 года недееспособные жители Вильнюса лишатся помощи «социального такси». Несмотря на потребность в этой услуге, муниципалитет в этом году не выделил необходимое финансирование.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал компании и жителей города сдать ненужные оконные стекла и стеклопакеты для украинских домов. По его словам, мэры украинских городов и их жители просят помощи в восстановлении окон в уцелевших домах.
Cпециалисты Национального центра крови подготовили изменения, которые коснутся доноров. Поправки предусматривают, что о небезопасном сексе будут спрашивать всех, а не только мужчин-гомосексуалистов. Также сокращается время для людей, которые сделали татуировку и хотят сдать кровь. Им надо будет ждать четыре месяца (вместо шести).
Со следующего года пользователям электроэнергии, возможно, придется платить налог на мощность используемой электроэнергии. Регулируемое ведомство отмечает, что уменьшатся налоги за используемые киловатт/часы, поэтому окончательные счета не должны увеличиться.
Срок подачи заявки о предоставлении части уплаченного подоходного налога разным организациям продлен до среды, сообщает Налоговая инспекция. Это связано с временным сбоем в работе системы электронного декларирования.
С 1 мая все фермеры и люди, которые занимаются индивидуальной сельскохозяйственной деятельностью без регистрации фермерского хозяйства, обязаны вести бухгалтерский учет. Министерство земельного хозяйства подготовило памятку о том, что необходимо знать об этих изменениях.
Опрос: более половины жителей Литвы откладывают покупку автомобилей. Рост цен на топливо, новые и подержанные автомобили – все это привело к тому, что 48% населения стран Балтии отложили уже запланированную смену автомобиля. В Литве решили отложить покупку автомобиля 51%, в соседней Латвии – 47%, а в Эстонии – 46% респондентов.
За превышение скорости автомобилисты и мотоциклисты будут платить одинаковые штрафы. Сейм принял соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.
На минувшей неделе в реки Нерис и Швянтойи были выпущены первые осетры. Служба рыболовства при Министерстве земельного хозяйства продолжает возрождать эту редкую рыбу в литовских реках. Сейчас маркированы и выпущены в реки 1000 осетров, следующая такая же акция пройдет осенью.
С 1 мая жителям Клайпеды и гостям города надо не забывать платить за парковку у моря. Парковочные автоматы возле пляжей будут работать весь летний сезон. Как и каждый год, плата за парковку на море будет взиматься до 15 сентября.
Этим летом парковка в Паланге станет дороже. Горсовет города одобрил повышение цен примерно на треть. Плата за парковку на улицах Паланги взимается несколько месяцев в году — с 15 мая до 15 сентября включительно. Мэр города заметил, что каждый житель Паланги знает, где оставить автомобиль, чтобы не платить за парковку.
В выходные в Первом форте Каунасской крепости состоялось открытие сезона. Каждую весну Каунасские форты открываются для посещения, в этот день из подземелий после зимовки вылетают летучие мыши.
Реконструкция Литовского зоопарка находится на полпути и будет завершена к концу июня следующего года.
Накануне, в честь Дня матери, в Клайпеде традиционно включились многие фонтаны города. Сегодня список уже работающих пополнил фонтан рядом со скульптурой «Рыбак» на берегу р. Дане. А когда станет еще немного теплее, планируется открыть новый светящийся музыкальный фонтан в сквере Дане.
В этом году День Европы пройдет на Лукишкской площади. Праздник состоится 7-9 мая. На Площади дизайна каждый сможет познакомиться с разными культурами европейских стран, открыть для себя разные вкусы европейской кухни, оценить последние тенденции моды и дизайна. Все желающие смогут прогуляться по большой карте Европы (150 кв. м).
В четверг, 5 мая, в Музее им. М. К. Чюрлёниса в Каунасе открывается выставка кукол Стасиса Ушинскаса. Премьера первого кукольного спектакля С. Ушинскаса состоялась 6 мая 1936 года – эта дата считается профессиональным праздником кукольников, днем основания Литовского театра кукол. А в 1938 г. Ушинскас снял первый в Литве кукольный фильм Storulio sapnas. Кукольная технология, разработанная С. Ушинскасом, запатентована в США.
С 3 по 5 июня на взморье будет проходить фестиваль «Люблю Палангу 2022». Организаторы обещают гостям праздника интересные мероприятия для больших и маленьких, а также много музыки, танца и угощений. Во время фестиваля будет работать ярмарка, состоится музыкальная клоунада-парад Let’s Jazz!
Обьявлены номинанты национальной кинопремии Sidabrinė gervė («Серебряный журавль»). В этом году на самое большое количество статуэток претендуют картины Bėgikė, Sinefilija, Piligrimai, Pilis и Žmonės, kuriuos pažįstame.
Синие флаги – символы чистой и безопасной окружающей среды – этим летом смогут поднять 8 пляжей Литвы. Синие флаги появятся на центральных пляжах Ниды и Юодкранте, в Прейле, на первом пляже в Смильтине и втором Мялнраге, на пляже парка Бирутес в Паланге, а также на столичных пляжах у озера Бальсис и в Жирмунай.