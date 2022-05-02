Отмена ограничений, связанных с COVID-19, синие флаги для пляжей и другие новости

Вильнюсский мобильный пункт тестирования на COVID-19 на ул. В. Герулайчио, 1 теперь не работает. Отныне жители столицы смогут сдавать тест на коронавирус в 5 городских поликлиниках. Между тем с отменой в стране режима экстремальной ситуации возобновила посещение пациентов Вильнюсская клиника «Сантарос». Однако это можно будет делать только в указанное время.