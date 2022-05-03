Видеокамеры в Старом городе, запретные цветы в региональном парке и другие новости

В Старом городе Вильнюса станет больше видеокамер. А в Аукштадварисском региональном парке распустились цветы, срывать которые не стоит. Об этих и других новостях читайте ниже.

Руководство Литвы поздравляет Польшу с Днем Конституции республики двух народов, отмечая, что ее лозунг – «За нашу и вашу свободу» – вдохновлял многие поколения. Конституция, принятая 3 мая 1791 года, считается первой в Европе. В Польше этот день – важный государственный праздник.

В Старом городе столицы появится около полусотни видеокамер, которые помогут идентифицировать нарушителей Правил дорожного движения (ПДД).

Глава МВД: за первый год с момента введения уникального кода владельца авто (SDK) собрали в 2,5 раза больше налогов. Об этом пишет ru.DELFI.lt.

Вильнюсское самоуправление сообщило о намерении построить в Лаздинай шумозащитные экраны по обеим сторонам улицы Осло. Публичные слушания по проекту запланированы на 18 мая.

Вильнюсская телебашня начинает «Светотерапию», которая продлится до начала лета. Всю эту неделю башня будет светиться синим (позже будут другие цвета)

Уже в эту субботу, 7 мая, в столичном «Акрополисе» (а через неделю, 14 мая, – в каунасском) пройдет вегетарианское кулинарное мероприятие Vegfest LT. Приглашают всех, кто интересуется веганством, вегетарианством, сыроедением и здоровым образом жизни.

Трансформаторную будку в парке Вингис украсили необычным рисунком.

Клайпеда планирует завершить отопительный сезон. Ориентировочная дата окончания — 5 мая.

В Висагинасе на аллее Седулинос появилась новая достопримечательность – бронзовая скульптурка собаки. Как ее зовут, пока не известно, поэтому авторы проекта приглашают висагинцев сообща придумать кличку для собаки.

В наступающем сезоне столицу ждет семь фестивалей самых разных направлений. Это музыка, танец, кино, театр, всевозможные мероприятия и перформансы. Фестивали, которые будут интересны и жителям и гостям столицы, и украинцам, и туристам, призваны показать, что Вильнюс молод и энергичен, а гости нашей страны находятся в безопасности.

Столица ищет самого смелого жителя Вильнюса, который получит Почетную премию за отвагу имени Мечисловаса Дордзикаса. 16-летний юноша, в честь которого названа награда, 91 год назад пытался спасти мальчика, тонувшего во время наводнения в Вильнюсе. Заявки с информацией о претенденте на премию принимаются до 22 мая (drasa@vilnius.lt). Премия за отвагу вручается 1 июня, в День защиты детей.

В первые выходные лета, 4-5 июня, Варена приглашает всю Литву на открытие туристического сезона в ритме природы. Готовится обширная программа: интерактивная игра по поиску сокровищ, фестиваль уличной еды, спортивные состязания, концерты, экскурсии, творческие мастерские и многое другое.

В список растений, которые нельзя собирать и продавать, попали черемша и некоторые другие виды растений.

В Региональном парке Аукштадвариса распустились цветы vėjalandė šilagėlė (сон-трава или прострел раскрытый). Цветки этого удивительного растения – фиолетовые, с серебристыми волосками на поверхности. Многие стремятся сорвать цветы или даже выкопать. Но этого нельзя делать по нескольким причинам. Во-первых, они занесены в Красную книгу. Во-вторых, все части этого растения ядовиты. В-третьих, растение попросту не приживается на новом месте. Поэтому экологи призывают просто отправиться в лес и запечатлеть цветение на камеру.