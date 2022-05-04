День Святого Флориана, поиск домашнего питомца и другие новости

Сегодня по всей стране проходят мероприятия в честь покровителя пожарных – Святого Флориана. А защитники животных советуют, с чего начать поиск домашнего питомца. Об этих и других новостях читайте ниже.
Сегодня пожарные-спасатели Литвы чествуют своего покровителя – Святого Флориана. В День Святого Флориана не только в столице, но и по всей стране проходят службы в костелах в честь пожарных, торжественные мероприятия с приемом присяги и награждением лучших сотрудников, дни открытых дверей в пожарных частях.
Сегодня – последний день подачи заявок на выделение помощи за счет подоходного налога.
Исследование: жители Литвы хотят уйти на пенсию, накопив 100 тыс. евро. Таких в Литве насчитывается 48%. Это показал опрос, проведенный Swedbank.
С мая вступил в силу закон, позволяющей писать имена в личных документах оригинальными буквами. Первыми на изменение записей в своих паспортах подали политики. Министр юстиции Эвелина Добровольская уже написала запрос и станет Ewelina Dobrowolska. Изменить документы планируют представитель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (LLRA-KŠS) Вальдемар Томашевский и депутат парламента Беата Петкевич.
Вильнюсское отделение Социал-демократической партии Литвы выдвинуло депутата Сейма Линаса Йонаускаса в число своих кандидатов на пост мэра столицы.
Завершаются финальные работы в новом олимпийском бассейне в столичном микрорайоне Лаздинай. В конце месяца его планируется впервые заполнить водой.
Клайпеда готовится к лету – на пляжах приводится в порядок поломанная зимними бурями инфраструктура, а спасатели начали курс подготовки. Летом на городских пляжах откроются 12 постов, где будут дежурить до 70 спасателей и 9 медработников.
21 мая в Литве пройдет День уличной музыки. В этот день на улицах страны приглашают выступать всех желающих музыкантов – любителей и профессионалов, независимо от того, играют они рок, поп или классику. Исполнители могут зарегистрировать время и место своего выступления уже сейчас – на сайте gmd.lt.
По истечении срока обязательного чипирования домашних животных в Литве было прочипировано каждое 4-е животное. Тех, кто решит чипировать своего питомца позже, – штрафовать не будут.
Историк моды Александр Васильев написал открытое письмо Висагинскому муниципалитету. В своем обращении, которое размещено на сайте самоуправления, он выступил с осуждением агрессивной войны и поблагодарил городские власти за усилия по сохранению коллекции Старинного костюма и Истории моды.
Как обещают синоптики, с четверга придет долгожданное тепло: столбики термометров поднимутся до 18-20 градусов.
На страницах столичного самоуправления сообщается, что в мае будут проходить военные учения. Они согласованы с администрацией городского муниципалитета, полицией, центром общей помощи и другими учреждениями. Если возникнут какие-либо вопросы, можно обращаться по электронному адресу info@mil.lt.
Полиция Литвы сообщила, какие рейды ждут водителей в мае, пишет ru.DELFI.lt. С 4 по 10 мая проводится проверка водителей машин, велосипедов и электросамокатов на трезвость и употребление наркотиков. 12–15 и 19–21 мая – проверка велосипедистов (водителей электросамокатов) на предмет соблюдения ПДД. С 24 по 27 мая – контроль водителей на предмет хулиганского вождения, использования телефона и т.п. Кроме того, комиссариаты могут проводить дополнительные рейды на свое усмотрение.
Второй год подряд столичный муниципалитет приглашает горожан принять участие в проекте Dalyvauk! Vilnius, на который в этот раз выделяется около 300 тыс. евро. До 7 августа вильнюсцы могут подумать над идеями, которые хотели бы воплотить в городе в категориях «Озеленение», «Малая архитектура», «Спорт», «Отдых и досуг». С 8 августа идеи регистрируются на платформе dalyvauk.vilnius.lt. В ноябре состоится голосование – и затем проекты, получившие больше всего голосов, воплотятся в жизнь.
Вильнюсский и Каунасский аэропорты с начала мая открыли несколько новых направлений. Из Каунаса теперь можно быстро добраться до Варшавы, а из Вильнюса – в Гданьск, Нюрнберг и Гамбург. Рейсы в Польшу и Нюрнберг выполняет Ryanair, а в Гамбург — airBaltic.
Висагинас приглашает жителей и гостей города вместе праздновать День Европы. В пятницу, 6 мая: игра-ориентирование Cosmotrain Training, лекции, кино, викторины, наблюдение неба в телескопы, «эко-мастерские» для всей семьи, музыка и др.
В городе любви Алитусе состоится Myliu savaitė. С 10 по 13 мая будут проходить мероприятия, которые подготовили алитусские сороптимистки. А название фестиваля – Myliu savaitė – придумалось благодаря логотипу города, который можно прочитать и как Alytus, и как Myliu.
До 22 мая проходит регистрация экипажей для участия в познавательно-ориентационной игре Rokituras, которую снова, как и год назад, организует Рокишкис. А сама игра состоится 28-29 мая и пройдет по следам Каледу Сенялиса.
Аукштайтийская узкоколейная железная дорога в мае возобновляет регулярные поездки «сяурюкасом» от Аникщяй до Рубикяй и Трошкунай, а также праздничные и развлекательные поездки.
21 мая все неравнодушные к природе люди смогут принять участие в акции Miško kuopą («Лесная компания»), во время которой Гослесничество приглашает сообща очистить леса страны от мусора.
В эти выходные на столичной Лукишкской площади свое путешествие по Литве начнет интерактивная квест-комната на колесах «Миссия: Зеленый курс». Задания комнаты кодов, игр и головоломок одновременно сможет выполнять команда из 4 человек.
Людям, планирующим приобрести собаку или кошку, предлагают начать поиск питомца с приютов для животных. Взяв такого питомца домой, можно сделать сразу несколько добрых дел одновременно. Подарить любовь именно этому животному и освободить место в питомнике для животного, попавшего в Литву из Украины. Фотографии котов и собак – по ссылкам на странице grinda.lt.