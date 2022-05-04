День Святого Флориана, поиск домашнего питомца и другие новости

Второй год подряд столичный муниципалитет приглашает горожан принять участие в проекте Dalyvauk! Vilnius, на который в этот раз выделяется около 300 тыс. евро. До 7 августа вильнюсцы могут подумать над идеями, которые хотели бы воплотить в городе в категориях «Озеленение», «Малая архитектура», «Спорт», «Отдых и досуг». С 8 августа идеи регистрируются на платформе dalyvauk.vilnius.lt. В ноябре состоится голосование – и затем проекты, получившие больше всего голосов, воплотятся в жизнь.