Первое место по качеству жизни, памятник легенде женского баскетбола и другие новости

Правительство Литвы в среду одобрило упрощенное трудоустройство работников из третьих стран. Решение по этому вопросу еще должен принять Сейм. Со следующего года все иностранцы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве дистанционно. Срок выдачи вида на жительство также будет сокращен на один месяц.