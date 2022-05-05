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Первое место по качеству жизни, памятник легенде женского баскетбола и другие новости

Автор R•RADIO

Столица многие годы занимает первое место по качеству жизни в Литве. А в Бутримонисе завтра состоится открытие памятника родоначальнице женского баскетбола. Об этих и других новостях читайте ниже.

Минфин представил индекс качества жизни в самоуправлениях Литвы. По общему качеству жизни первое место стабильно занимает Вильнюс. В пятерку лучше всего оцениваемых самоуправлений входят Каунас и Клайпеда. Однако по некоторым параметрам большие города уступают место таким небольшим самоуправлениям, как Неринга и Бирштонас.

Первое место по качеству жизни, памятник легенде женского баскетбола и другие новости

Правительство Литвы в среду одобрило упрощенное трудоустройство работников из третьих стран. Решение по этому вопросу еще должен принять Сейм. Со следующего года все иностранцы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве дистанционно. Срок выдачи вида на жительство также будет сокращен на один месяц.

В Литовском воздушном пространстве, на суше и в море начинаются активные фазы военных учений. Жители страны на дорогах могут видеть колонны военной техники, предупреждает армия Литвы.

Соцмин: у каждого третьего украинца в Литве уже есть работа.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что цены на электроэнергию больше не должны расти.

Банк Литвы: до 1 июля в небольших местностях Литвы будет установлено 50 новых банкоматов, а до середины августа должны быть установлены все 100. В местностях, в которых банкоматы появятся позже, идентичные услуги будут оказывать терминалы Perlas.

Абитуриенты во время проверки знаний по математике в этом году набрали в среднем на один балл меньше, чем в прошлом. Однако по сравнению с результатами прошлогоднего экзамена средняя сумма очков оказалась на 10% выше.

13-15 мая столица приглашает проживающих в Литве украинцев на серию мероприятий Vilniushyvanka, «Вильнюшиванка». В Дни Украины украинцы смогут ближе познакомиться с культурой нашей страны, а жители Литвы смогут больше узнать об украинских традициях. Запланировано 80 различных бесплатных занятий, концертов и экскурсий, особенно много развлечений подготовлено для детей.

12–13 мая в рамках программы «Каунас – культурная столица Европы 2022» откроется Летняя сцена. Каждый четверг-воскресенье до середины сентября на Ратушной площади Каунаса будут проходить концерты, спектакли и другие творческие мероприятия литовских исполнителей и зарубежных гостей.

Комплекс зданий Клайпедской почты включен в список объектов, имеющих историческое, археологическое и культурное значение.

Сегодня начинается празднование первого дня рождения рынка Паупис в Вильнюсе. Он продлится четыре дня. Во время него посетителей ждут летнее меню, приготовленное известным шеф-поваром Альфасом Иванаускасом, бесплатный концерт Saulės kliošas и другие развлечения.

Стало известно, когда в этом году состоится Ночь культуры. Крупнейший культурный фестиваль Вильнюса пройдет 17 июня. Его гостей ждут световые и художественные инсталляции, музыкальные, танцевальные и театральные представления, другие мероприятия.

На подъездах к Палангскому мосту укладывается новое деревянное покрытие. Свежей еловой древесиной будет заменено более 800 квадратных метров тропы. Ремонт планируется завершить уже к 15 мая.

Завтра, 6 мая, в 14 часов в Бутримонисе состоится открытие памятника Сенде Вальвроженской Беренсон Эбботт, уроженке Бутримониса, которая является родоначальницей женского баскетбола. Памятник легенде мирового баскетбола в Алитусском районе станет первым в Литве.

Первое место по качеству жизни, памятник легенде женского баскетбола и другие новости

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