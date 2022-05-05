Первое место по качеству жизни, памятник легенде женского баскетбола и другие новости

Столица многие годы занимает первое место по качеству жизни в Литве. А в Бутримонисе завтра состоится открытие памятника родоначальнице женского баскетбола. Об этих и других новостях читайте ниже.
Минфин представил индекс качества жизни в самоуправлениях Литвы. По общему качеству жизни первое место стабильно занимает Вильнюс. В пятерку лучше всего оцениваемых самоуправлений входят Каунас и Клайпеда. Однако по некоторым параметрам большие города уступают место таким небольшим самоуправлениям, как Неринга и Бирштонас.
Правительство Литвы в среду одобрило упрощенное трудоустройство работников из третьих стран. Решение по этому вопросу еще должен принять Сейм. Со следующего года все иностранцы смогут подавать заявления на получение временного вида на жительство в Литве дистанционно. Срок выдачи вида на жительство также будет сокращен на один месяц.
В Литовском воздушном пространстве, на суше и в море начинаются активные фазы военных учений. Жители страны на дорогах могут видеть колонны военной техники, предупреждает армия Литвы.
Соцмин: у каждого третьего украинца в Литве уже есть работа.
Банк Литвы: до 1 июля в небольших местностях Литвы будет установлено 50 новых банкоматов, а до середины августа должны быть установлены все 100. В местностях, в которых банкоматы появятся позже, идентичные услуги будут оказывать терминалы Perlas.
Абитуриенты во время проверки знаний по математике в этом году набрали в среднем на один балл меньше, чем в прошлом. Однако по сравнению с результатами прошлогоднего экзамена средняя сумма очков оказалась на 10% выше.
13-15 мая столица приглашает проживающих в Литве украинцев на серию мероприятий Vilniushyvanka, «Вильнюшиванка». В Дни Украины украинцы смогут ближе познакомиться с культурой нашей страны, а жители Литвы смогут больше узнать об украинских традициях. Запланировано 80 различных бесплатных занятий, концертов и экскурсий, особенно много развлечений подготовлено для детей.
12–13 мая в рамках программы «Каунас – культурная столица Европы 2022» откроется Летняя сцена. Каждый четверг-воскресенье до середины сентября на Ратушной площади Каунаса будут проходить концерты, спектакли и другие творческие мероприятия литовских исполнителей и зарубежных гостей.
Комплекс зданий Клайпедской почты включен в список объектов, имеющих историческое, археологическое и культурное значение.
Сегодня начинается празднование первого дня рождения рынка Паупис в Вильнюсе. Он продлится четыре дня. Во время него посетителей ждут летнее меню, приготовленное известным шеф-поваром Альфасом Иванаускасом, бесплатный концерт Saulės kliošas и другие развлечения.
Стало известно, когда в этом году состоится Ночь культуры. Крупнейший культурный фестиваль Вильнюса пройдет 17 июня. Его гостей ждут световые и художественные инсталляции, музыкальные, танцевальные и театральные представления, другие мероприятия.
На подъездах к Палангскому мосту укладывается новое деревянное покрытие. Свежей еловой древесиной будет заменено более 800 квадратных метров тропы. Ремонт планируется завершить уже к 15 мая.
Завтра, 6 мая, в 14 часов в Бутримонисе состоится открытие памятника Сенде Вальвроженской Беренсон Эбботт, уроженке Бутримониса, которая является родоначальницей женского баскетбола. Памятник легенде мирового баскетбола в Алитусском районе станет первым в Литве.