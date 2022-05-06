Канун Дня Европы, День без диет и другие новости

Сегодня во всем мире отмечается День без диет. В этот день можно не только порадовать себя чем-то вкусным, но и задуматься над тем, что не обязательно быть худым для того чтобы быть счастливым. Психологи считают, что особенно важно донести эту мысль до молодых людей, многие из которых изнуряют себя диетами, доводя до анорексии. Спорт, здоровый образ жизни и оптимизм – вот что, по словам специалистов, надо противопоставлять мучительным диетам.