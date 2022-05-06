Канун Дня Европы, День без диет и другие новости

В ближайшие дни по всей стране пройдет множество мероприятий, посвященных Дню Европы. А сегодня отмечается Международный день без диет. Его задача – научить людей ценить себя такими, какие они есть. Об этих и других новостях читайте ниже.
В честь Дня Европы в выходные, 7 – 8 мая, по всей стране пройдет множество праздничных мероприятий. В Вильнюсе основные празднования состоятся на Лукишской площади, где жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой и кухней разных стран, а также узнать о новых тенденциях моды в Сквере дизайна.
В эти выходные на столичной Лукишкской площади свое путешествие по Литве начнет интерактивная квест-комната на колесах «Миссия: Зеленый курс». Задания комнаты кодов, игр и головоломок одновременно смогут выполнять команды из 4 человек.
В воскресенье, 8 мая, в честь «Дней Европы» в Каунасе состоится большой праздничный концерт. Мероприятие «День Европы. Симфония единства» начнется на Ратушной площади Каунаса в 17 часов.
В эту субботу, 7 мая, в столичном «Акрополисе» будет проходить Vegfest LT. Это вегетарианское кулинарное мероприятие – для всех, кто интересуется веганством, вегетарианством, сыроедением и здоровым образом жизни.
В интернете начал работать сайт инвестиционной программы фондов ЕС «Литва нового поколения» – esinvesticijos.lt.
Власти Вильнюса хотят убрать скульптуры советских солдат на Антакальнисском кладбище. «Мы проверили – пока этот скульптурный ансамбль охраняется как культурное наследие вместе с прилегающими могилами советских солдат. Надгробия мы, конечно, трогать не станем, но я буду инициировать снос скульптурного ансамбля – под ними никто не похоронен, а советская привычка превращать кладбище в мемориалы идеологических идолов отвратительна», – говорит мэр. Об этом пишет LRT.lt.
Grinda сообщает, что компания начала мыть улицы Старого Города. Сначала были помыты площадь Кудирки и проспект Гедиминаса. Согласно отчету, улицы моют для удаления скопившейся грязи, пыли и пыльцы.
В Вильнюсе планируется воссоздать историческую улицу Žydų и площадь Синагоги.
Платформа Bolt, предоставляющая прокат электросамокатов, в пятницу вечером будет проверять на трезвость водителей этих самокатов в Вильнюсе.
Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов. В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители стали покупать меньше, а расходы жителей увеличились на 19,2%. Таковы данные Минсельхоза Литвы за первый квартал 2022 года.
Lux Express увеличивает количество рейсов из Вильнюса в Ригу и Варшаву. С 7 мая начнут выполняться по два ежедневных рейса из Вильнюса в Варшаву и из Варшавы в Вильнюс. А с конца апреля уже возобновились рейсы между Вильнюсом и Ригой – по пять в день в каждом направлении.
В Вильнюсе есть медучреждения, где с направлением можно обследоваться бесплатно и без очереди, но большого потока пациентов нет, пишет ru.DELFI.lt. Одно из таких заведений – психиатрическая больница в Новой Вильне, где можно амбулаторно сдать кровь или провести радиологические обследования. Директор клиники считает, что причина – в страхе перед самим названием клиники.
В эти выходные в Вильнюсе состоится проект «Откройте для себя спальные районы». Это три игровых маршрута в спальных районах Вильнюса – Пашилайчяй, Виршулишкес и Юстинишкес, цель которых – разрушить стереотип о кварталах.
В Кретинге начинается трехдневный фестиваль молодежных театров. Зрители самых разных возрастов смогут увидеть 11 спектаклей.
Вчера на нескольких площадях столицы – Ратушной, В. Кудирки и Европы, появились унитазы, наполненные мусором – пластиковой упаковкой и другими использованными предметами быта. Такой акцией в честь Дня работников водного хозяйства компания Vilniaus vandenys решила обратить внимание на то, что в канализацию по-прежнему выбрасывается множество отходов, засоряющих окружающую среду.
В некоторых местах Вильнюса в ближайшие дни снова будет на короткое время ограничиваться движение. Как обычно, в столице снимается литовское и зарубежное кино.
В конце мая в честь Европейского дня моря в Клайпеде состоится парад кораблей и множество других ярких мероприятий. Следите за информацией!
В первые выходные июня в Кайшядорисе состоится Фестиваль птиц. Во время него пройдут соревнования по метанию яиц и чемпионат по выпечке шакотиса. Ожидаются игры, мастер-классы, музыка и танцы. Но главное – во время праздника пройдет выставка птиц – маленьких и больших, пестрых и не очень. Регистрация на некоторые мероприятия уже началась. Вся информация – pauksciufestivalis.lt.
Сегодня во всем мире отмечается День без диет. В этот день можно не только порадовать себя чем-то вкусным, но и задуматься над тем, что не обязательно быть худым для того чтобы быть счастливым. Психологи считают, что особенно важно донести эту мысль до молодых людей, многие из которых изнуряют себя диетами, доводя до анорексии. Спорт, здоровый образ жизни и оптимизм – вот что, по словам специалистов, надо противопоставлять мучительным диетам.