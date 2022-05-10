Компенсация на покупку самоката, насыщенные выходные в Молетай и другие новости

Агентство по управлению экологическими проектами APVA напоминает, что еще можно обращаться за компенсацией на приобретение самоката, велосипеда или билета на общественный транспорт. Это предложение – для тех, кто решил отказаться от «грязного» автомобиля и заменить его на экологичный транспорт. Заявки принимаются до 1 июня, если предназначенные для проекта 1,1 млн евро не закончатся раньше.