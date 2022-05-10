Компенсация на покупку самоката, насыщенные выходные в Молетай и другие новости

Желающие отказаться от неэкологичного автомобиля и получить компенсацию на покупку экологичного самоката могут сделать это до 1 июня. А в Молетай в намечаются насыщенные выходные дни. Об этих и других новостях читайте ниже.
Агентство по управлению экологическими проектами APVA напоминает, что еще можно обращаться за компенсацией на приобретение самоката, велосипеда или билета на общественный транспорт. Это предложение – для тех, кто решил отказаться от «грязного» автомобиля и заменить его на экологичный транспорт. Заявки принимаются до 1 июня, если предназначенные для проекта 1,1 млн евро не закончатся раньше.
Служба занятости Литвы: безработица сокращается, занятость жителей страны растет. Наибольшее число людей трудоустроено на предприятиях обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли. Значительный рост зафиксирован в сельскохозяйственном секторе – здесь начали работать в три раза больше клиентов, чем в марте. С приближением лета оживился также сектор услуг размещения и общепита.
Водителей, пользующихся дорогой Вильнюс-Утена, призывают к терпению. Участок дороги A14 Вильнюс–Утена с 16.70 до 21.40 км в обе стороны во вторник будет закрыт. Придется ехать в объезд.
В Литве стартуют Дни украинского кино в поддержку украинских кинематографистов. Дни украинского кино пройдут 10, 11 и 14 мая. Фильмы будут показаны в Вильнюсе в кинотеатре Forum Cinemas Vingis и киноцентре Skalvija, в Каунасе в киноцентре Cinamon, в Клайпеде в кинотеатре Arlekinas, в Алитусе в кинотеатре Dainava, в Мариямполе в кинотеатре Spindulis и в Гаргждай в Minija.
Сегодня Моника Лю участвует в первом полуфинале «Евровидения». В конкурсной программе она выступит под номером 3.
В Вильнюсе посадили сакуры за мир и свободу. Деревья появились в сквере на ул. Калинауско. Акция является частью продолжающейся международной инициативы по посадке деревьев во имя мира во всем мире.
Гослесничество объявило начало регистрации на участие в акции Miško kuopą («Лесная компания»), во время которой всех любителей природы приглашают очищать леса страны от мусора. В прошлом году участники этой акции за один день собрали в лесах 60 тонн мусора. Акция пройдет 21 мая во всех 26 лесничествах страны. Регистрация: registracija.vmu.lt.
Компания Grinda сообщила о начале асфальтирования дворов многоквартирных домов на ул. Жирмуну в столице. «На прошлой неделе (в районе ул. Жирмуну, 33) мы обустроили около 800 кв. м, работы продолжаются», — говорится в сообщении компании.
Художественная инсталляция «Волк меняет мех» снова выглядит по-новому — железного волка «переодели» в мех, созданный при помощи искусственного интеллекта. К концу года волк снова изменится – по задумке авторов, символу волка периодически придаются новые философски-иронические значения, продиктованные реалиями жизни.
Началась подача заявок на Конкурс проектов программы поддержки культуры. Конкурс охватывает общие и специальные программы. В общие входят визуальное и сценическое искусство, музыка, кино, литература и др. В специальные – программы, посвященные 700-летию Вильнюса и др. На реализацию каждого проекта выделяется до 5 тыс. евро. Общий объем финансирования – около полумиллиона евро. Информация – vilnius.lt.
В Паланге прямо у моря, рядом с улицей Басанавичяус, появилось Колесо обозрения, с которого открываются фантастически красивые пейзажи. Об этом сообщает welovelithuania.com. Когда аттракцион начнет работать, пока точно не известно, однако презентация Колеса обозрения и других новинок курорта намечена на 16 мая.
В пригороде Аникщяй найден бидон с документами литовских партизан. 20-литровый металлический бидон был зарыт в лесу у местечка Карчяй. Среди найденного – приказы, отчеты, несколько журналов, учебник английского языка 1948 года и другие документы. После реставрации все найденные вещи будут храниться в специальном архиве.
В финалисты конкурса Новый Европейский Баухаус с более чем 1,1 тыс. участников попал проект из литовского Шанчяй. Его идея – вовлекать самих жителей в проекты по развитию Шанчяйского района Каунаса. Создание трех интерактивных карт, посвященных истории, общественным местам и природе, позволяет собирать данные, которые помогают это сделать. Проголосовать за проект до 19:00 час. 16 мая можно тут: https://prizes.new-european-bauhaus.eu.
Акция «Будь современным – меняй колеса» начинает путешествие по городам Литвы. Вчера образовательная палатка, в которой можно виртуально «пройтись» по человеческому телу и увидеть, как на него влияет загрязнение окружающей среды, побывала в Вильнюсе и Скайдишкес, сегодня – в Электренай и Тракае. Завтра она отправится в Шальчининкай и Варену. Полный график путешествий по всем 60 самоуправлениям страны – по ссылке darnusjudumas.lt/renginiai.
Молетай обещает насыщенные выходные. 14 мая, в субботу, здесь состоится Семейный день: музыкальное путешествие с «Театрюкасом» в поисках рыбки Моле, путешествие во времени Molėtai kitaip и др. А 15 мая состоится обучение дайверов, которые затем вместе с дайверами клуба Diff Divers будут очищать пляжную зону озера Пастовис от мусора.