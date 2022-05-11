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Изменения в ПДД, путешествие во времени на троллейбусе и другие новости

Автор R•RADIO

В Литве вносятся изменения в Правила дорожного движения (ПДД) – они связаны с работой светофоров. А в столице теперь можно отправиться в путешествие во времени на троллейбусе номер 2. Об этих и других новостях читайте ниже.

Изменения в ПДД, путешествие во времени на троллейбусе и другие новости

В Литве снова меняют правила ПДД: зеленый сигнал светофора перестанет мигать. Так, новый законопроект предусматривает, что зеленый сигнал светофора, к которому привыкли многие участники дорожного движения, больше не будет мигать. Если это нововведение будет одобрено, это будет означать, что при переключении зеленый сигнал сразу станет желтым, фактически уже запрещая движение и предупреждая, что сигнал светофора изменится.

Мэрия столицы Исландии Рейкьявика решила назвать три новые улицы в честь Эстонии, Латвии и Литвы, сообщила на этой неделе исландская газета Morgunblaðið. Исландия была первой страной, которая в 1991 году признала независимость стран Балтии.

Профсоюз «Вильнюсского общественного транспорта» и руководство компании не могут договориться о гарантиях для работников и новом коллективном соглашении. Профсоюз сообщает о том, что 760 работников компании (это примерно 1/3 всех водителей) с середины мая намерены остановить действия трудовых соглашений.

Сейм Литвы одобрил изменения к Закону о денежной социальной помощи малоимущим жителям. Соцмин предложил на два года продлить срок, когда при назначении денежной социальной помощи не оценивается имущество, принадлежащее человеку на правах собственности.

О сносе советских памятников в Клайпеде спросят и жителей города. Об этом сообщает самоуправление Клайпеды.

В Новой Вильне планируется провести реконструкцию улицы Džiaugsmo. Это позволило бы не только отремонтировать проезжую часть, но и оборудовать пешеходную и велосипедную дорожки, обновить существующие остановки транспорта и построить новые, а также провести работы по улучшению освещения улицы. Обсуждение проекта – 31 мая в 17 часов: cutt.ly/dziaugsmo-g-pp.

Начато асфальтирование дворов многоквартирных домов на улице Жирмуну.

Vilniaus planas напоминает аллергикам о возможности пользоваться картой «интеллектуальных легких города». В режиме реального времени на ней дается информация о качестве воздуха и концентрации пыльцы в 34 местах столицы. Сейчас самая высокая опасность аллергии – у людей, плохо переносящих пыльцу березы: miestoplauciai.vilnius.lt/ziedadulkes.

Как сообщает Каунасское городское самоуправление, вскоре откроется новый Центр водных видов спорта. Посетителей ждут: 50-метровый бассейн олимпийских стандартов с 10 дорожками и трибунами на 500 мест; рядом есть поменьше – для детских уроков плавания. Двойная зона СПА с местами для маленьких посетителей, просторным джакузи под открытым небом и прямым видом на Нямунас и многое другое.

16 мая этого года в Тракае появится новый маршрут. Городские автобусы будут курсировать ежедневно до пляжа у озера Акменос, а по выходным – до Ужутракиса.

Вновь активизировались мошенники, сообщает Swedbank. И предупреждает о том, что нельзя открывать ссылки от непроверенных адресатов, раскрывать свои личные данные, коды и пароли подсоединения.

В Бирштонасе стартовал сезон катания по реке на теплоходе. Теперь все лето в Региональном парке излучин Нямунаса будут регулярно проводиться 1- и 2-часовые экскурсии на теплоходе Algirdas, рассчитанном на 150 пассажирских мест.

Первый полуфинал музыкального конкурса «Евровидение-2022» состоялся в Турине во вторник вечером, 10 мая. Песня Sentimentai Моники Лю из Литвы покорила Европу, и 14 мая она выступит в финале конкурса вместе с представителями девяти других стран. Это Швейцария, Армения, Исландия, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Журнал Reitingai опубликовал рейтинги лучших высших учебных заведений Литвы. Среди государственных университетов по-прежнему лидирует Вильнюсский университет (VU), а среди государственных коллегий – Vilniaus kolegija.

В Вильнюсе выбрали скамейки, на которых можно хорошо выспаться.
 1. Paupio turgus, 2. Lukiškių aikštė 1, 3. M. Mažvydo biblioteka, 4. MO muziejus, 5. Lukiškių aikštė 2 и Šventaragio slėnis.

Сокровищницу Музея Дворца правителей пополнил новый экспонат – серебряный кубок XVII века. Его уникальность в том, что из 40 серебряных монет, которыми инкрустирован кубок, 30 являются монетами разных номиналов Короля польского и Великого князя литовского Сигизмунда Вазы (1587/1588–1632 гг.).

14 мая в Литве, как и по всей Европе, пройдет «Ночь музеев Европы» – muziejunaktis.lt.

Международный фестиваль уличного искусства SPOT состоится в этом году 7 – 10 июля. Его тема – территории и границы. Танцевальные представления, неожиданные инсталляции, постановки уличных театров, интерактивные экскурсии во время фестиваля – бесплатны для зрителей.

Международный фестиваль «Весна поэзии» пройдет с 15 по 29 мая. В эти дни мероприятия для любителей поэзии будут проводиться не только в Литве, но и в Польше, в Швейцарии. А виртуальные мосты дадут возможность познакомиться с поэтами, проживающими в США, Великобритании, Дании, Германии.

В Паланге намечаются янтарные выходные – с 13 по 15 мая будет проходить Gintarinis savaitgalis. В программе – знакомство с мастерами по обработке янтаря, янтарные украшения и угощения, соревнования по сбору янтаря и даже янтарный дождь.

Neakivaizdinis Vilnius подготовил аудиомаршрут «Путешествие во времени на 2-м троллейбусе». Почему именно на 2-м троллейбусе? Потому что этот маршрут появился в Вильнюсе первым, и с тех пор практически не менялся. Аудиомаршрут, состоящий из 13 историй, можно найти на сайте проекта или в разделе Studijos pakeliui приложения Neakivaizdinis Vilnius. Начинать путешествие на троллейбусе рекомендуется от вокзала или с любой остановки по направлению к Саулетикису.

Изменения в ПДД, путешествие во времени на троллейбусе и другие новости

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