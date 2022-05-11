Изменения в ПДД, путешествие во времени на троллейбусе и другие новости

В Литве снова меняют правила ПДД: зеленый сигнал светофора перестанет мигать. Так, новый законопроект предусматривает, что зеленый сигнал светофора, к которому привыкли многие участники дорожного движения, больше не будет мигать. Если это нововведение будет одобрено, это будет означать, что при переключении зеленый сигнал сразу станет желтым, фактически уже запрещая движение и предупреждая, что сигнал светофора изменится.