Акция «Будьте безопасны, осторожны и здоровы», новый пляж в столице и другие новости

В Литве началась акция по безопасности движения на дорогах. В столице в этом году появится новый пляж. Об этих и других новостях читайте ниже.
Стартовала превентивная акция безопасного движения на дорогах под названием «Будьте безопасны, осторожны и здоровы». Она продлится до 8 июля.
Сильно выросшие цены на электроэнергию и газ с июля будут компенсироваться частным лицам и бизнесу из бюджета, решил Сейм. После назначения субсидии тариф на электричество не должен будет превышать 23 цента за кВтч.
Литовские предприятия по размещению постояльцев в прошлом году обслужили на 17,4% туристов больше, чем в 2020 году. Больше всего туристов останавливалось в Клайпедском, Вильнюсском, Каунасском и Алитусском регионах.
Опрос показал, что трое из четырех жителей страны из-за роста цен планируют снижать часть своих расходов. В первую очередь – на развлечения.
«Почта Литвы» сообщила о том, что будет вынуждена повысить расценки на свои услуги и уволить 600 из 3,7 тысяч сотрудников. Это связано с падением объема услуг «Почты Литвы».
Вильнюс отказывается от массового покоса газонов и планирует создать в городе натуральные луга. В новых правилах по уходу за газонами предусмотрено, что в столице будут преобладать натуральные луга, саморастущие цветы и прочие растения.
В воскресенье, 15 мая, будет отмечаться Международный день семьи. В Вильнюсе на Кафедральной площади состоится мероприятие «Все семьи важны». Детская зона будет открыта с 13:00, а мероприятие начнется в 14:00. Также будет праздничный концерт: 8 kambarys, Dominykas Vaitiekūnas, Mantas Meškerys и Strings of Earth Orchestra.
Дизайнеры представили жителям столицы проект комплекса Национального стадиона. Планируется, что в 2025 году на месте строительства появятся восемь объектов: национальный стадион, спортивный центр, две футбольные тренировочные площадки, легкоатлетический разминочный комплекс и стадион, центр культуры и детский сад на 300 мест.
В первые выходные июня Гаргждай отметит свой 769-й день рождения и тем самым символически откроет летний сезон. В программе мероприятия – концерты, ярмарки, аттракционы, развлечения для детей.
В Вильнюсе появится еще один общественный пляж. Принимая во внимание пожелания людей, Вильнюсское городское самоуправление в этом году приняло решение сделать пляж в Григишкес официальным и полностью обновить его инфраструктуру.