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Ночь музеев, «Евровидение», конкурс «Путь дерева» и другие новости

Автор R•RADIO

В выходные дни состоятся Ночь музеев и финал конкурса «Евровидение». А сайт miskininkas.eu проводит конкурс для школьников «Путь дерева». Об этих и других новостях читайте ниже.

Ночь музеев, «Евровидение», конкурс «Путь дерева» и другие новости

Тракайский замок ночью

Если сравнивать первый квартал этого года с таким же периодом прошлого года, то преступность в Литве выросла на одну пятую, говорит генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. «Доминируют преступления нескольких типов, жертвами которых становятся не только местные жители, но и беженцы. Большинство стали жертвами мошенников, как бытовых, так и электронных или телефонных. Мы наблюдаем такую тенденцию – наш преступный мир нацелен на украинцев», – сказал в интервью Delfi Пожела.

Литва официально отзывает Эйтвидаса Баярунаса с должности посла в России. Это указано в зарегистрированном в четверг проекте постановления правительства. Эйтвидас Баярунас должен перестать выполнять обязанности с 1 июня.

Клайпедский муниципалитет начинает опрос по поводу мемориала в Парке скульптур. Жители смогут проголосовать как в электронном виде на сайте klaipeda.lt, так и заполнив опросные листы в администрации муниципалитета (ул. Лиепу 11). Опрос будет открыт в течение месяца, до 13 июня.

Сейм решил: рестораны не обязаны давать клиентам воду из-под крана. В предложении, которое расматривал сейм, хотели обязать предприятий общественного питания приносить клиентам воду из-под крана вместо воды в бутылках.

Прах усопших можно будет развеивать в море и реках. Соответствующие поправки принял Сейм. Хоронить кремированные останки можно будет не только на кладбищах или в колумбариумах, но и путем развеивания праха в Балтийском море (не ближе 5 м от берега), а также в реках (кроме урбанизированных территорий или пляжей).

В Морском музее отмечается Международный день Балтийской морской свиньи. Его цель – напомнить, что данный вид малых китов находится на грани вымирания из-за загрязнений морских вод.

Сайт miskininkas.eu проводит конкурс сочинений и рисунков для детей «Путь дерева». Школьникам предлагают рассказать или нарисовать историю о том, с чего начинается жизнь дерева, как она проходит и чем заканчивается. Работы принимаются до 3 июня, а победители будут названы 10 июня в группе Miškininkas в фейсбуке и на странице miskininkas.eu (условия конкурса – там же).

В Вильнюсе начинаются Дни Украины под названием «Вильнюшиванка». В трехдневной программе – примерно 80 разных бесплатных занятий, выставок, концертов, спектаклей, экскурсий и развлечений для детей.

Стали известны еще 10 участников финала конкурса «Евровидение». Это представители Эстонии, Польши, Бельгии, Чехии, Азербайджана, Финляндии, Австралии, Швеции, Румынии и Сербии. Финал конкурса «Евровидение» состоится 14 мая.

14 мая отмечается Европейская Ночь музеев. В Литве участие в акции принимают 120 музеев и их филиалов по всей стране, а также библиотеки, университеты и кинотеатры. Часть мероприятий Ночи музеев начнутся уже сегодня. Подробности – muziejunaktis.lt.

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