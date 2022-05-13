Ночь музеев, «Евровидение», конкурс «Путь дерева» и другие новости

Если сравнивать первый квартал этого года с таким же периодом прошлого года, то преступность в Литве выросла на одну пятую, говорит генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела. «Доминируют преступления нескольких типов, жертвами которых становятся не только местные жители, но и беженцы. Большинство стали жертвами мошенников, как бытовых, так и электронных или телефонных. Мы наблюдаем такую тенденцию – наш преступный мир нацелен на украинцев», – сказал в интервью Delfi Пожела.