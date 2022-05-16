Фитосанитарные посты, сообщения от налоговой и другие новости

Налоговая инспекция рассылает сообщения тем, кто еще не подал декларацию. С января следующего года в аэропорту и на почте появятся фитосанитарные посты. Об этих и других новостях читайте ниже.
Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) через систему электронного декларирования доходов (EDS) рассылает сообщения тем жителям страны, которые до сих пор не подали декларации и не оплатили налоги. После получения такого напоминания дается 10 дней на то, чтобы сделать это.
Ассоциация авиационной безопасности Европейского союза (EASA) объявила, что с 16 мая отменяется рекомендация носить защитные маски в терминалах аэропортов и внутри самолетов. При этом отдельные авиакомпании могут устанавливать свои правила.
Весной этого года в Вильнюсе введут новые правила ухода за газонами, согласно которым в городе будет преобладать естественная среда. Столица отказалась от скашивания травы там, где это не нужно. По сообщению городских властей, многие места в городе превратятся в естественные оазисы, которые помогут людям чувствовать себя более комфортно.
Во дворе Дома учителей открылся сезон блошиных рынков. «Каждое воскресенье будет открыт самый большой рынок ненужных вещей», – говорится в сообщении.
В этом году в столице отремонтируют более 260 дворов многоквартирных домов – будут приводиться в порядок въезды во дворы, дорожные покрытия и пешеходные дорожки. Список дворов тут.
С 26 по 29 мая в столице будет проходить 49-й Международный фольклорный фестиваль Skamba skamba kankliai. В этом году он посвящается 600-летию восстановления Судувского края. В фестивале примут участие коллективы из Латвии, Польши, Греции, Норвегии, Украины и др.
Каунасский государственный театр кукол 20 – 24 мая приглашает жителей и гостей города на Международный фестиваль театров кукол Kaunas puppet 22. На него соберутся самые креативные кукольники Европы, коллективы из Японии, Испании, Италии, Хорватии, Словакии, Словении, Польши, Англии, Эстонии, Латвии и Украины.
На открытой площадке Морского музея начала работать выставка Archyvas – miestui, «Архив – городу». Выставка состоит из пяти частей: архитектура Куршской косы, жители, отдыхающие, судоходство и рыболовство. Экспозицию составляют подлинные фотосвидетельства Куршской косы. Выставка продлится до 15 сентября.
В среду, 18 мая, в 18 часов символ Клайпеды парусник Meridianas традиционно поднимет паруса и объявит начало нового морского сезона.
С 1 января 2023 года в Вильнюсском аэропорту и на «Почте Литвы» появятся фитосанитарные посты. На них будет производиться проверка ввозимых в Литву растений и семян.