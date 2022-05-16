Фитосанитарные посты, сообщения от налоговой и другие новости

Весной этого года в Вильнюсе введут новые правила ухода за газонами, согласно которым в городе будет преобладать естественная среда. Столица отказалась от скашивания травы там, где это не нужно. По сообщению городских властей, многие места в городе превратятся в естественные оазисы, которые помогут людям чувствовать себя более комфортно.