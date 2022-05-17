ННМ в размере 540 евро, колесо обозрения в Паланге и другие новости

В Литве началась информационная кампания под названием «Знание оберегает». На протяжении месяца сотрудники Департамента противопожарной безопасности будут организовывать встречи, во время которых расскажут, как вести себя во время экстремальных ситуаций, покажут, как собрать все самое необходимое, помогут установить оповещения в мобильных телефонах и ответят на все интересующие граждан вопросы.