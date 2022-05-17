ННМ в размере 540 евро, колесо обозрения в Паланге и другие новости

ННМ, необлагаемый налогом минимум, с 1 июля составит 540 евро. В Паланге начало работать самое высокое в Литве колесо обозрения. Об этих и других новостях читайте ниже.
С июля необлагаемый налогом минимум доходов в Литве (ННМ) вырастет на 80 евро — до 540 евро. Он увеличится для низкооплачиваемых работников, чей годовой доход не превышает 12 средних зарплат (средняя зарплата — 1679 евро в месяц «на бумаге»).
В Литве началась информационная кампания под названием «Знание оберегает». На протяжении месяца сотрудники Департамента противопожарной безопасности будут организовывать встречи, во время которых расскажут, как вести себя во время экстремальных ситуаций, покажут, как собрать все самое необходимое, помогут установить оповещения в мобильных телефонах и ответят на все интересующие граждан вопросы.
На этой неделе в четырех городках Литвы появятся банкоматы. Они начнут работать в Судерве – Вильнюсский район, Моседисе – Скуодасский район, Кулаутуве – Каунасский район, и Виекшняй – Мажейкяйский район. Большинство банкоматов будет оборудовано в зданиях торговых центров. Напомним, что согласно проекту расширения количества доступных банкоматов планируется создать возможность снимать деньги в более чем 190 городах и городках Литвы.
Каунас, культурная столица Европы, уже готовится к самому важному весеннему событию – дню рождения города и второй части трилогии «Современный миф» Santaka. 20-22 мая каунасцев и гостей города будут ждать более полусотни незабываемых мероприятий. Информация – kaunas2022.eu.
Арена GO для пляжных видов спорта открыла свои двери в Клайпеде. Это единственная в Литве арена с подогреваемым морским песком. Надувной купол как для теплого, так и для холодного времени года позволит круглый год наслаждаться пляжным волейболом, теннисом, регби или даже футболом.
В Ниде в этом сезоне предпринимателям запрещается сдавать в аренду электросамокаты. Кроме того, на курорте вообще запрещено ездить на них.
Литовское содружество историков изобразительного искусства сегодня в Вильнюсе открывает пять «камней преткновения» в память о последних местах жизни пяти еврейских деятелей искусства перед тем, как их заключили в гетто. Так увековечат память о Лизе Дайхес (танцовщица), Бенционе Мичтоме (художник, график), Фани (Умы) Олкеницки-Лерер (художница), Рахели (Розы) Суцкевер-Ушаевой (художница, график) и Якова Шера (художник). «Камни преткновения» будут вмонтированы в тротуарную плитку на улицах Жемайтиес, Й. Басанавичяус, Шв. Стяпоно, Пелесос.
Двор Бернардинов открывает свои двери для любителей уличной еды. Двор Бернардинов, расположенный на ул. Майроне, 12, приглашает любителей покушать. По словам учредителей, даже самый привередливый любитель уличной еды найдет здесь что-то особенное.
Группа OneRepublic даст свой концерт в Литве уже завтра, в среду. После нескольких переносов, после почти двух лет ожидания, концерт состоится в Kaunas Žalgiris Arena.
В Паланге открыли колесо обозрения. Это самое высокое колесо обозрения, какое когда-либо было в Литве. Высота 40 м. Одновременно на колесе обозрения может разместиться 160 человек. В каждой гондоле могут быть по 6 человек. Стоимость услуги – 10 евро. Дети до 12 лет смогут кататься только в сопровождении взрослых.