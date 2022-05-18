«Европа в Каунасе», парад кораблей в Клайпеде и другие новости

В Пилайте проходит демонтаж купола футбольного манежа. «В теплое время года манеж превращается в большую оранжерею — в нем температура примерно на 10 градусов выше, чем на улице. А так как осадков почти нет, то не остается и необходимости в крыше. Кроме того, обслуживание купола, подача воздуха и т.д. требуют много энергии, поэтому, экономя ресурсы, мы меняем его форму раз в сезон», — прокомментировал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.