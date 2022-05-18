«Европа в Каунасе», парад кораблей в Клайпеде и другие новости

В Культурной столице Европы открылась выставка архивной фотографии «Европа в Каунасе». А в Клайпеде готовятся к параду кораблей. Об этих и других новостях читайте ниже.
Валдасу Адамкусу присуждена Звезда имени Александраса Стульгинскиса, учрежденная Сеймом Литвы. Получая в Сейме учрежденную парламентом награду, бывший президент Литвы сказал, что считает ее одной из самых важных наград в своей жизни.
Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен и премьер-министр Ингрида Шимоните хотят отказаться от круглосуточной охраны. В настоящее время закон предусматривает, чтобы Служба безопасности охраняла руководство 24 часа в сутки. К руководству относятся президент, председатель Сейма, премьер-министр и лица, временно занимающие эти должности. Спикер и премьер-министр объясняют это желанием иметь больше приватности.
В Историческом президентском дворце Литовской Республики в Каунасе открылась выставка архивного фото «Европа в Каунасе». Выставку можно посетить бесплатно в любой день с 8.00 до 22.00. А те, кто захотят не только посмотреть выставку, но и послушать исторические факты, смогут заказать экскурсию с экскурсоводом.
По словам представителя авиакомпании Ryanair, спрос на путешествия растет, поэтому летом вырастут и цены на билеты на европейские рейсы. Об этом пишет портал DELFI. Глава авиакомпании Майкл О’Лири ожидает, что цены вырастут на 10-15% относительно того уровня, который они составляли до пандемии.
В Пилайте проходит демонтаж купола футбольного манежа. «В теплое время года манеж превращается в большую оранжерею — в нем температура примерно на 10 градусов выше, чем на улице. А так как осадков почти нет, то не остается и необходимости в крыше. Кроме того, обслуживание купола, подача воздуха и т.д. требуют много энергии, поэтому, экономя ресурсы, мы меняем его форму раз в сезон», — прокомментировал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
29 мая в Клайпедском бассейне (ул. Дубисос, 12) пройдут популярнейшие семейные соревнования по плаванию «Мама, папа и я» на Кубок Данаса Рапшиса. В конкурсе могут принять участие все семьи из всех городов Литвы. Участие в конкурсе бесплатное: klaipedosbaseinas.lt
В пятницу и субботу, 20 и 21 мая, в Русском драматическом театре Литвы – премьера известного болгарского режиссера Дианы Добревой «Медея чужестранка», пишет ru.DELFI.lt. А 24 и 25 мая в 18 и 20 час. в Литературном музее А. Пушкина будет показан единственный в этом сезоне иммерсивный спектакль «Дядя Ваня».
В выходные состоится фестиваль поп-культуры Comic Con Baltics. Он пройдет в столичном выставочном центре Litexpo.
В субботу, 21 мая, по всей стране будет проходить День уличной музыки. Информация о музыкантах, которых можно будет увидеть и услышать на улицах городов Литвы, – на страницах gmd.lt.
Уже в эти выходные, 21 мая, в Клайпеде состоится Парад кораблей. Гостей праздника ожидает насыщенная дневная программа и впечатляющий акцент вечера – праздничная колонна кораблей, которая проследует за легендарной яхтой Lietuva. Все подробности – на странице Клайпедского самоуправления klaipeda.lt.