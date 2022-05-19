Пособия по уходу за ребенком, экскурсия на колокольню и другие новости

Соцмин инициирует новую схему выплат пособий по уходу за ребенком в течение первых двух лет его жизни. Министерство предложило, что в будущем родители смогут выбирать, хотят они получать пособие до достижения ребенком 18 или 24 месяцев. В первом случае выплата составит 60% от заработка, во втором – 45% в первый год и 30% – во второй. По словам министра Моники Навицкене, первый этап ухода за ребенком продлен до 18 месяцев (с нынешних 12) из-за дефицита мест в детских садах. За полгода родители смогут найти кого-то, кто будет заботиться об уже подросшем ребенке. Родители также смогут работать, но их заработок не может превышать зарплату, которую они получали до ухода в декрет. По новым предложениям, декретные выплаты будут учитывать стаж за последние полгода.