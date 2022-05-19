Пособия по уходу за ребенком, экскурсия на колокольню и другие новости

Министерство социальной защиты и труда предложило изменить систему выплаты пособий по уходу за ребенком. А в Старом городе столицы можно посетить колокольню самого высокого в центре города костела. Об этих и других новостях читайте ниже.
Соцмин инициирует новую схему выплат пособий по уходу за ребенком в течение первых двух лет его жизни. Министерство предложило, что в будущем родители смогут выбирать, хотят они получать пособие до достижения ребенком 18 или 24 месяцев. В первом случае выплата составит 60% от заработка, во втором – 45% в первый год и 30% – во второй. По словам министра Моники Навицкене, первый этап ухода за ребенком продлен до 18 месяцев (с нынешних 12) из-за дефицита мест в детских садах. За полгода родители смогут найти кого-то, кто будет заботиться об уже подросшем ребенке. Родители также смогут работать, но их заработок не может превышать зарплату, которую они получали до ухода в декрет. По новым предложениям, декретные выплаты будут учитывать стаж за последние полгода.
Сегодня, 19 мая, Гитанас Науседа отмечает свое 58-летие. Правда, в свой день рождения Президент Литвы находится с официальным визитом в Армении. Тем временем портал TV3 пообщался с отцом главы государства, Антанасом Науседой. Выяснилось, что его сыну всегда нравилось получать в подарок книги, а день рождения отмечался всей семьей.
Парламент Литвы одобрил поправки к закону о занятости, в которых предлагается делить безработных на готовых к работе и тех, кто готовится. Тем, кто готов работать, сразу же будут предлагать рабочие места, а в случае с клиентами другой группы будут выяснять, что им мешает устроиться на работу и помогать устранить эти помехи. Предполагается, что новый регламент поможет избежать злоупотреблений, поскольку сейчас в службе регистрируются и те, кто не собирается искать работу.
Министр просвещения Юргита Шюгждинене сказала, что в настоящее время в десяти школах введен пилотный курс гражданской обороны, который в будущем может стать обязательным для всех. Об этом пишет ru.DELFI.lt. «Содержание курса касается режима ЧС: приготовление пищи в полевых условиях, обеспечение запасов воды, гигиена в полевых условиях, роль граждан в обороне, будут учить обращаться с пневматическим оружием, другие актуальные темы, в конце курса – поход на 10 км для закрепления навыков», – рассказала министр. Она обратила внимание на то, что продолжительность курса – три дня или 21,5 ч.
В Вильнюсе станет меньше отдельных зарезервированных мест для стоянки автомобилей у государственных учреждений, посольств зарубежных государств, расширены платные зоны для стоянки автомобилей, пишет 15min.lt. В среду столичный Совет самоуправления принял решение заменить некоторые дорожные знаки «Зарезервировано» возле государственных учреждений на знаки краткосрочной двухчасовой бесплатной парковки. Эти места будут доступны всем водителям. Также вводятся ограничения по парковочным местам у иностранных посольств – отныне места будут выделяться на паритетной основе, то есть с учетом парковочных мест, предоставленных литовским представительствам в этих государствах, но их будет не более пяти. Эти изменения вступят в силу с 1 июля текущего года.
В Каунасе пройдет крупнейший открытый тренинг по оказанию первой помощи. В воскресенье в парке Сантакос должно появиться чуть более полутора сотен манекенов для тренировок. Горожанам предлагают научиться жизненно важным действиям по реанимации. Запланировано шесть бесплатных занятий по оказанию первой помощи по 45 минут каждое, в ходе которых ожидается обучение основам реанимации около 300 участников мероприятия.
В Вильнюсе появился новый музей! В Ужуписе открылся Музей деревянного городского зодчества. Он находится по адресу ул. Полоцко, 52.
Завтра, 20 мая, откроет свои двери для посетителей изменившийся до неузнаваемости Железнодорожный музей в Вильнюсе. После реконструкции он станет самым современным в своей области музеем в странах Балтии.
В воскресенье, 22 мая, в Клайпеде состоится «Забег надежды» (Vilties bėgimas). В связи с этим изменятся маршруты и расписание общественного транспорта, некоторые дороги будут закрыты.
Музей Вильнюсского университета открыл на летний сезон колокольню костела Св. Иоанна. Колокольня костела св. Иоанна – самое высокое (68 м) здание Старого города Вильнюса. До 31 октября она будет работать ежедневно с 10:00 до 19:00. Цена билета – 5 евро, для студентов, школьников и пенсионеров – 3 евро.