Обновленная улица Кернавес, мероприятия в предпоследние выходные мая и другие новости

В эти дни, 20 – 22 мая, Культурная столица Европы, Каунас, приглашает каунасцев и гостей города на множество незабываемых мероприятий. А самое ожидаемое шоу Santaka состоится завтра, 21 мая, в 22.00 у слияния рек Нямунас и Нерис. Акробатически-музыкальная мистерия будет доступна всем — бесплатно, без билетов и предварительной регистрации: kaunas2022.eu.
С 1 июня 2022 года в Литве могут появиться «велосипедные дороги». Улицы, помеченные специальными знаками, будут предназначены для смешанного транспорта – велосипедов и автомобилей, других моторных и безмоторных транспортных средств (вступят в силу соответствующие законы). На таких улицах будет действовать особое требование Правил дорожного движения, а велосипедисты смогут чувствовать себя в большей безопасности.
Вильнюс организует для медиков бесплатные поездки на работу. Компания «Услуги сообщения» открывает новые маршруты общественного транспорта и вместе с Bolt, eTaksi – бесплатные поездки в медучреждения. К инициативе присоединяются также CityBee, Hertz Lietuva, LitCarRent, которые предоставят врачам автомобили и не будут брать плату за их аренду. Информацию врачи получат через администрации своих медицинских учреждений.
В воскресенье, 22 мая, в столице стартует первый исторический аудиомаршрут для тех, кто путешествует на 2-м троллейбусе. От вокзала до Саулетикиса – 13 историй о Вильнюсе, которые можно послушать с помощью специального приложения проекта Neakivaizdinis Vilnius.
20 – 22 мая на Кафедральной площади в столице Музей климата приглашает посетить специальные морские контейнеры, где устроена интерактивная выставка об изменении климата. Все экспонаты можно трогать, играть с ними, искать решения по улучшению экологии и т.д.
Сегодня отмечается Европейский день моря. К этому событию приурочен праздничный парад кораблей, который состоится завтра, 21 мая, в Клайпеде.
В Каунасском государственном театре кукол в эти дни, 20 – 24 мая, проходит Международный фестиваль театров кукол Kaunas puppet 22 с участием коллективов из Японии, Испании, Италии, Хорватии, Словакии, Словении, Польши, Англии, Эстонии, Латвии, Украины и др.
Экологи напоминают, что за одну рыбалку можно ловить не более двух щук (lydeka). И рассказывают, что одному из рыбаков, который в прошлые выходные поймал 13 щук, придется возместить ущерб окружающей среде в размере 2640 евро. Ему грозят предупреждение или штраф в размере 10-60 евро, а спиннинг и рыба у него изъяты (спиннинг может быть конфискован).
В субботу по всей Литве пройдут Дни уличной музыки. 21 мая этот праздник пройдет уже в 16-й раз и охватит 28 городов Литвы. Исполнители могут регистрироваться сегодня до 23:59 час. Начало праздника в Вильнюсе – завтра в полдень. Карту с мероприятиями можно найти на сайте GMD или в бесплатном приложении #walk15.