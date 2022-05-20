Обновленная улица Кернавес, мероприятия в предпоследние выходные мая и другие новости

Экологи напоминают, что за одну рыбалку можно ловить не более двух щук (lydeka). И рассказывают, что одному из рыбаков, который в прошлые выходные поймал 13 щук, придется возместить ущерб окружающей среде в размере 2640 евро. Ему грозят предупреждение или штраф в размере 10-60 евро, а спиннинг и рыба у него изъяты (спиннинг может быть конфискован).