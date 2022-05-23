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Закрытые велопарковки в Таураге, интерактивный Железнодорожный музей и другие новости

Автор R•RADIO

Таураге стал примером для других городов Литвы и оборудовал закрытые парковки для экологического транспорта. А в столице начал работать интерактивный Железнодорожный музей. Об этих и других новостях читайте ниже.

В Таураге появились первые в Литве закрытые бесплатные парковки для велосипедов. В них можно не только оставлять свои транспортные средства, но и заряжать аккумуляторы электрических велосипедов или самокатов. Все 75 велопарковок находятся в жилых районах Таураге. В каждой из них – по 8 стоек для велосипедов или самокатов.

Закрытые велопарковки в Таураге, интерактивный Железнодорожный музей и другие новости

Фото – скриншот видео на странице самоуправления Таураге в фейсбуке

В воскресенье, 22 мая, вступили в силу три связанные с выборами в стране поправки к Конституции Литвы, которые Сейм принял месяц назад. Все они важны как для выборов мэров и муниципальных советов, которые состоятся в следующем году, так и для выборов в Сейм, намеченных на 2024 год. В Основной документ страны внесены положения об установлении прямых выборов мэров, возможностях молодых по возрасту кандидатов в депутаты Сейма и ограничениях продолжительности запрета на занятие должностей в законодательных органах в случаях нарушения Конституции.

Оператор биржи Nord Pool принял решение не покупать российскую электроэнергию у единственного ее импортера в странах Балтии – группы Inter RAO. В Литве не будет ни российского газа, ни нефти, ни электроэнергии, сообщает Минэнерго.

Правительство Литвы утвердило новые размеры социальной помощи. Они изменятся с июня 2022 года. Базовая социальная выплата вырастет на 4 евро (до 46 евро), база пенсионного пособия – на 23 (до 173 евро), база целевых компенсаций – на 12 (до 138 евро), а размер поддерживаемых государством доходов – на 18 (до 147 евро).

Grinda информирует, что в столице Литвы начинается реконструкция одной из самых оживленных улиц – Шейминишкю. Приводить в порядок будут отрезок между ул. Калварию и Ринктинес. Его протяженность – 400 м. Асфальтирование улицы планируется завершить до 1 июля 2022 года. А оборудование тротуаров и пешеходных переходов будет проходить до 31 июля 2022 года. Во время проведения работ на дороге будет находиться техника. Скорость движения транспорта ограничится до 30 км/ч. Поэтому рекомендуется выбирать альтернативные маршруты по ул. Жальгире, А. Юозапавичаус, Упес/Жвяю, Гоштауто/Жигиманту.

Два новых колокола стоимостью 42 тысячи евро подняли на колокольню Гаргждайского костела.

Мариямполе продолжает инициативу Marijampolė daro 230. Ее цель – добиться, чтобы следующий день рождения города праздновало не менее 230 новорожденных мариямпольцев. Поэтому прямо сейчас предлагается отправиться на свидание со своим любимым человеком. А затем – принять участие в «Сахарном фестивале» Cukrinis festivalis 2022, который будет проходить с 25 по 29 мая.

Представлена ​​новая познавательная тропа в Вильнюсе. Теперь тропа появилась и в Маркучяй. Карта маршрута – по ссылке.

С сегодняшнего дня каунасцев и гостей города ждет насыщенная программа Дней Скандинавии. Они продлятся до 29 мая. Скандинавский дух продемонстрируют выставки рисунков и фотографии, фильмы, уроки катания на скейтборде, вечер песен известных шведских групп и многое другое.

После реконструкции открылся Вильнюсский музей железной дороги. Почувствовать себя машинистом мчащегося в сторону Вильнюсского аэропорта поезда, пережить путешествие во времени и увидеть поездки будущего, – это всего лишь несколько развлечений из тех, которые предлагает музей. Интерактивный и современный Вильнюсский музей железной дороги находится в здании столичного железнодорожного вокзала. Он будет работать 5 дней в неделю – со вторника по субботу.

Закрытые велопарковки в Таураге, интерактивный Железнодорожный музей и другие новости

Вильнюсский музей железной дороги. Фото – со страницы музея в фэйсбуке

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