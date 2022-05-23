Закрытые велопарковки в Таураге, интерактивный Железнодорожный музей и другие новости

В воскресенье, 22 мая, вступили в силу три связанные с выборами в стране поправки к Конституции Литвы, которые Сейм принял месяц назад. Все они важны как для выборов мэров и муниципальных советов, которые состоятся в следующем году, так и для выборов в Сейм, намеченных на 2024 год. В Основной документ страны внесены положения об установлении прямых выборов мэров, возможностях молодых по возрасту кандидатов в депутаты Сейма и ограничениях продолжительности запрета на занятие должностей в законодательных органах в случаях нарушения Конституции.