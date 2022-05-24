Лазерные радары, «живые газонокосилки» и другие новости

В Рибишкском заповеднике стартовал экологический проект «живые газонокосилки». Его инициировали Павильнисский и Веркяйский региональные парки. До 18 сентября на огороженной территории будут пастись 10 овец и 3 козы. Эти «газонокосилки» хороши тем, что объедают траву выборочно и в разное время. А это позволяет восстанавливать природный баланс.