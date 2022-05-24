Лазерные радары, «живые газонокосилки» и другие новости

Современные лазерные радары, которые начала использовать полиция, фиксируют даже водителей со смартфонами. А в Рибишкском заповеднике появились «живые газонокосилки». Об этих и других новостях читайте ниже.
Литовская полиция начала использовать современные лазерные радары, которые могут снимать факт нарушения на видео. Новая технология позволит фиксировать случаи нарушения скоростного режима, а также непристегнутых водителей и водителей, которые за рулем пользуются смартфонами. Об этом пишет ru.DELFI.lt.
В связи с двукратным сокращением ветряной выработки в регионе Nord Pool и сокращением потоков электроэнергии из Скандинавии в Литве на минувшей неделе средняя цена на электроэнергию выросла на 56% до 189,35 евро за мегаватт-час. Об этом сообщила литовская компания поставок электроэнергии Elektrum Lietuva, пишет ru.DELFI.lt.
На выбор независимого поставщика электроэнергии у жителей Литвы осталось меньше месяца. По подсчетам Energijos skirstymo operatorius (ESO), чтобы успеть к сроку, каждый день договоры должны заключать по 12-13 тыс. человек, однако пока таких соглашений заключают намного меньше.
С 1 июня в городах могут появиться отдельные светофоры для общественного транспорта. Они будут располагаться на пересечениях с полосами, отмеченными буквой «А», а также там, где будет отдаваться приоритет общественному транспорту.
3-5 июня пройдет 30-й городской праздник «Тракайское лето». Во время трехдневного мероприятия гостей будут ждать ярмарки, концерты, спектакли, которые поздравят Тракай с его 700-летием.
LTG Link шестой сезон подряд запускает прямые поездки на морские курорты страны. Рейсами приморского экспресса будет удобно добираться от Вильнюса до Паланги, Ниды, Прейлы, Пярвалки и Юодкранте. Pajūrio ekspresas стартует 3 июня и продлится до 28 августа.
В четверг, 26 мая, в 18 часов состоится открытие нового сквера в столичном Науйяместисе, на пересечении улиц Наугардуко и Амату. В программе – концерты, спортивные мероприятия и угощения.
В пятницу Северный городок в столице накроет Зеленая волна. Горожане планируют высадить на улице П. Лукшио 1500 кустов. Во время проведения работ на ул. Лукшио будут ограничения движения.
В Рибишкском заповеднике стартовал экологический проект «живые газонокосилки». Его инициировали Павильнисский и Веркяйский региональные парки. До 18 сентября на огороженной территории будут пастись 10 овец и 3 козы. Эти «газонокосилки» хороши тем, что объедают траву выборочно и в разное время. А это позволяет восстанавливать природный баланс.