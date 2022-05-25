Последний звонок в школах, зеленая вода в кране, симфония в лесу и другие новости

То, что оспа обезьян достигнет Литвы, является лишь вопросом времени. Так считает заведующая Вильнюсским отделением Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. Это заболевание, которое обычно не приводит к летальному исходу, как правило проявляется лихорадкой, мышечными болями, увеличением лимфатических узлов и утомляемостью. Позже на руках и лице появляется сыпь, похожая на ветрянку. Выздоровление обычно происходит в течение 2-4 недель. Вирус может передаваться через кожные повреждения, воздушно-капельным путем, через такие предметы общего пользования, как постельное белье и полотенца.