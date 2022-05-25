Последний звонок в школах, зеленая вода в кране, симфония в лесу и другие новости

Последний звонок в школах – это и окончание учебы, и старт экзаменов. Зеленая вода в реке или в кране у жителей столицы в эти дни не означает ничего плохого. А симфоническое произведение М.К. Чюрлениса в эту пятницу будет звучать в лесу. Об этих и других новостях читайте ниже.
В школах страны на этой неделе звучит последний звонок. Он сообщает двенадцатиклассникам об окончании учебы и начале экзаменационной сессии. Экзамены на аттестат зрелости в этом году будет сдавать 27 731 выпускник общеобразовательных и профессионально-технических училищ. При этом самым популярным остается экзамен по английскому языку, сообщает Национальное агентство по образованию. Основная сессия начнется 1-го и закончится 23-го июня.
То, что оспа обезьян достигнет Литвы, является лишь вопросом времени. Так считает заведующая Вильнюсским отделением Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене. Это заболевание, которое обычно не приводит к летальному исходу, как правило проявляется лихорадкой, мышечными болями, увеличением лимфатических узлов и утомляемостью. Позже на руках и лице появляется сыпь, похожая на ветрянку. Выздоровление обычно происходит в течение 2-4 недель. Вирус может передаваться через кожные повреждения, воздушно-капельным путем, через такие предметы общего пользования, как постельное белье и полотенца.
В Неринге планируется с 1 июня запретить движение кемперов в определенных местах, сообщил во вторник муниципалитет Неринги.
Парламент одобрил предложение о том, что помощники, сопровождающие людей с ограниченными возможностями, должны иметь возможность бесплатно посещать развлекательные и спортивные мероприятия. Планируется, что изменение вступит в силу с 1 января 2023 года.
Жители Вильнюса в реке Нерис или даже в своем кране могут заметить ярко-зеленую воду. Никаких опасностей такая вода не представляет. Это поставщик тепла Vilniaus šilumos tinklai начал подготовку к следующему отопительному сезону и проверяет состояние трубопровода.
После реконструкции открылась спортивная площадка Вильнюсской Тускуленской гимназии. Обновленный стадион сможет принимать более 1000 учащихся гимназии и членов Жирмунской общины.
Интернет-магазин Pigu.lt открыл физический магазин, в котором по более низкой цене продаются товары с дефектами, механическими повреждениями или после ремонта. Сейчас ассортимент, состоящий в основном из мебели, бытовой техники и велосипедов насчитывает более 800 наименований. Магазин находится в Пашилайчяй (пр. Лайсвес. 75).
6 июня на Лукишкской площади в столице стартует пятый, юбилейный, сезон #VilniusSkaito. В «читальне» можно будет найти около тысячи новых книг разных жанров и на разных языках. Все лето их можно будет читать под открытым небом, сидя на удобных «креслах» на траве. Подробности – facebook.com/VilniusSkaito
В начале летнего сезона Друскининкай обновил бренд города и его визуальную идентичность, отражающие многолетние оздоровительные традиции курорта. Важная деталь и узнаваемый символ курорта – это бювет с лечебной минеральной водой.
Впервые в Литве, Европе и мире симфоническая поэма М. К. Чюрлениса Miške («В лесу») прозвучит… в лесу. В пятницу, 27 мая, в 19:00 Шяуляйский камерный оркестр Camerata solaris исполнит произведение «В лесу» в Партизанском парке леса Мушёс (Укмергский р-н). Об этом рассказывает портал welovelithuania.com.