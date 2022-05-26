Инновационная проверка оплаты парковки, Skamba skamba kankliai и другие новости

С 1 июня 2022 года в Литве вступают в силу новые поправки к ПДД, которые изменят порядок движения на улицах городов.

Появятся специальные велосипедные улицы, новая разметка дорог для общественного транспорта и светофоры для общественного транспорта. Старший советник Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Бял рассказал: «На T-образных перекрестках, когда транспорт будет поворачивать направо или налево, в то же время по выделенной полосе сможет беспрепятственно ехать общественный транспорт, не пересекая траектории». По словам эксперта, так у общественного транспорта появятся преимущества, весь транспорт будет стоять, а автобусы и троллейбусы смогут ехать. Это позволит сэкономить до 40 секунд. С помощью таких светофоров общественный транспорт быстрее выедет на перекресток, это особенно актуально, если за ним находится остановка.