Инновационная проверка оплаты парковки, Skamba skamba kankliai и другие новости

В столице тестируют новую систему, которая поможет автоматически проверять оплату парковки. Сегодня в Вильнюсе начался фольклорный фестиваль Skamba skamba kankliai. Об этих и других новостях читайте ниже.
В эти дни по Вильнюсу ездит автомобиль с установленным на крыше оборудованием, при помощи которого Susisiekimo paslaugos тестирует инновационную систему проверки оплаты парковочных мест на столичных парковках.
С 1 июня 2022 года в Литве вступают в силу новые поправки к ПДД, которые изменят порядок движения на улицах городов.
Появятся специальные велосипедные улицы, новая разметка дорог для общественного транспорта и светофоры для общественного транспорта. Старший советник Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Бял рассказал: «На T-образных перекрестках, когда транспорт будет поворачивать направо или налево, в то же время по выделенной полосе сможет беспрепятственно ехать общественный транспорт, не пересекая траектории». По словам эксперта, так у общественного транспорта появятся преимущества, весь транспорт будет стоять, а автобусы и троллейбусы смогут ехать. Это позволит сэкономить до 40 секунд. С помощью таких светофоров общественный транспорт быстрее выедет на перекресток, это особенно актуально, если за ним находится остановка.
Летом путешествовать поездом будет дороже, пишет LRT.lt. С июня железнодорожные билеты подорожают на 11%. В свою очередь, автобусные перевозчики говорят, что они все еще рассматривают возможность повышения цен.
Ощущается нехватка стеклянной тары, жителей просят сдавать бутылки. В ближайшее время, по словам представителей компании Švyturys-Utenos alus, нехватка бутылок станет еще более насущной проблемой, поскольку часть тары производили в России.
Парламент Литвы одобрил поправки к закону о транспортных льготах. Согласно этим поправкам предлагается установить 50-процентные скидки на проезд в поездах и междугороднем транспорте для всех школьников, посещающих школы. Сейчас поправки переданы на рассмотрение в правительство. Позже кабинет министров предоставит данные относительно возможности компенсации этих расходов из бюджета.
Сегодня в столице начинается 49-й Международный фольклорный фестиваль Skamba skamba kankliai, который продлится до 29 мая. В этом году он посвящается 600-летию восстановления Судувского края. В фестивале примут участие коллективы из Латвии, Польши, Греции, Норвегии, Украины и др.
В эти выходные, 27–29 мая, в Вильнюсском ботаническом саду в Кайренай пройдет весенняя ярмарка «Литовские цветы 2022». Часы работы ярмарки: пятница (27 мая) – с 10:00 до 19:00; суббота (28 мая) – с 8:00 до 19:00; воскресенье (29 мая) – с 8:00 до 16:00. Ярмарка проходит в Ботаническом саду Вильнюсского университета по ул. Кайрену, 43.
В воскресенье, 29 мая, жители и гости Вильнюса соберутся на традиционный весенний забег We Run Vilnius. Мероприятие начнется с самого утра, поэтому в центре города будут изменения в движении транспорта.
Вильнюсская телебашня объявляет три даты, в которые самое высокое здание страны могут посетить без сопровождения люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения. Это 31 мая, 28 июня и 26 июля. Регистрация: +370 5 252 53333, ekskursijos@telecentras.lt.
Каждое лето в столице на набережных между Зеленым мостом и мостом Короля Миндаугаса красовались надписи, ставшие символом города. На правом берегу это было признание в любви: Aš tave myliu, а на левом – ответ: Ir aš tave. В этом году, как пишет портал madeinvilnius.lt, на набережных в знак поддержки Украины появится надпись: Slava Ukraini. И это – не единственный такой пример. Пока готовится проект реконструкции улицы Вокечу, Вильнюсский муниципалитет собирается засеять зеленые зоны синими и желтыми цветами. Они создадут поляну мира и надежды. Цветы зацветут в июле и будут цвести до осени.