Ночь в тюрьме по собственному желанию, Средневековье в Старой Кернаве и другие новости

Любители сериала «Очень странные дела» могут провести целую ночь в тюрьме. А в Старой Кернаве в эти выходные можно будет попасть в Средневековье. Об этих и других новостях читайте ниже.
В бывшей тюрьме Лукишкес можно взять напрокат камеру с атрибутами сериала «Очень странных дел».
4-й сезон сериала, который выходит на Netflix в пятницу, снимался и в Литве. Любой желающий может арендовать камеру на несколько часов или на сутки через платформу Airbnb. Тех, кто хочет провести всю ночь в камере, украшенной атрибутикой, вдохновленной культовым сериалом, ждет индивидуальная экскурсия по тюрьме и знаменитые вафли Eggo, прославленные сериалом.
Опросы: фаворитом будущих президентских выборов в Литве остается Науседа. В опросе общественного мнения эксперты отобрали пять политиков с более реальными шансами пройти во второй тур выборов: Гитанаса Науседу, лидера Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса, спикера Сейма, лидера Либерального союза Викторию Чмилите- Нильсен, председателя Литовской социал-демократической партии Вилию Блинкявичюте и премьера, представителя консерваторов Ингриду Шимоните.
В Вильнюсе открылся первый литовский центр оборудования для людей с ограниченными возможностями. Здесь они смогут получить всю необходимую помощь — от консультаций до индивидуального подбора оборудования и его тестирования. Центр находится в столице на улице Калварию, 125.
Школы столицы приглашаются принять участие в конкурсе на уличные классы. Заявления школы могут подавать до 23 июня.
Билеты на паром в Смильтине подорожают с июня. Перевозка пассажира с велосипедом или без будет стоить 1,3 евро, автомобиля — 18,3 евро, мопеда или мотоцикла — 6 евро, автобуса до 5 тонн — 36,6 евро, автобуса тяжелее 5 тонн – 58,7 евро. Переброска 3,5—12-тонного грузовика будет стоить 42 евро, а тяжелее 12 тонн – 58,7 евро.
В Висагинасе между пр. Тайкос, 4 и ул. Висагино, 25 открылась площадка по безопасности дорожного движения для детей. Сотрудники полиции будут проводить на ней уроки для школьников по Правилам дорожного движения. А в интервалах муниципалитет приглашает посещать эту площадку родителей с детьми. Там можно и хорошо провести время, и изучить правила безопасной езды на самокате или велосипеде. А у озера Висагинас появятся красивые зоны отдыха. Как сообщает Висагинское самоуправление, планируется благоустроить 5 зон отдыха, в каждой из которых будут оборудованы костровая яма и беседка. Срок исполнения контракта – 29 июня, но подрядчик уже приступил к работе и планирует завершить ее в ближайшее время.
29 мая, в последнее воскресенье месяца, многие музеи страны можно будет посетить бесплатно. В список таких музеев входят национальные и республиканские музеи Министерства культуры: lrkm.lrv.lt.
В эти дни, 27 – 29 мая, в Мариямполе состоится кубок Литвы по воздухоплаванию Marijampolės taurė 2022. Эти соревнования не только ознаменуют открытие сезона полетов на воздушных шарах, но и станут украшением проходящего в эти дни «Сахарного фестиваля».
В выходные, 28 – 29 мая, в Старой Кернаве можно будет перенестись в Средневековье. Ремесленники, торговцы и средневековые воины изо всех уголков страны поселятся в старинном городке и «оживят» музей под открытым небом. Посетителей ждут 28 мая с 11 до 18 час. и 29 мая с 11 до 16 час. в отреставрированных усадьбах Кернаве. Мероприятие бесплатное.
1 июня в 19:00 в Вильнюсе состоится концерт в поддержку Украины: собранные средства будут переданы детской больнице в Киеве, пишет DELFI. Праздничный благотворительный концерт, посвященный Международному дню защиты детей, организуют Русдрамтеатр Литвы, детский танцевальный коллектив Angel Project и Центр музыкального развития «Студия звёзд». Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Киевскую детскую больницу «Охматдет». Таким образом организаторы проекта призывают не оставаться равнодушными к геноциду украинской нации.