Ночь в тюрьме по собственному желанию, Средневековье в Старой Кернаве и другие новости

В Висагинасе между пр. Тайкос, 4 и ул. Висагино, 25 открылась площадка по безопасности дорожного движения для детей. Сотрудники полиции будут проводить на ней уроки для школьников по Правилам дорожного движения. А в интервалах муниципалитет приглашает посещать эту площадку родителей с детьми. Там можно и хорошо провести время, и изучить правила безопасной езды на самокате или велосипеде. А у озера Висагинас появятся красивые зоны отдыха. Как сообщает Висагинское самоуправление, планируется благоустроить 5 зон отдыха, в каждой из которых будут оборудованы костровая яма и беседка. Срок исполнения контракта – 29 июня, но подрядчик уже приступил к работе и планирует завершить ее в ближайшее время.