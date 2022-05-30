Новая платформа объявлений о вакансиях учителей, рекорд в Литве и другие новости за день

Открыта новая платформа для школ, которые ищут учителей. Там школы уже могут размещать объявления о вакансиях.

Платформа представляет собою базу данных, в которой школам предлагается размещать объявления о вакансиях учителей, специалистов по образованию, ассистентов учителей и другого персонала. Информацию может загружать любое образовательное учреждение – общеобразовательная, профессиональная, высшая или неформальная школа, детский сад, а также частные образовательные учреждения.

В Литве доверие к армии выросло до 68%, показывают данные опроса Vilmorus, которые были опубликованы Lietuvos Rytas. Это самый высокий показатель с 1998 года. С таким результатом армия находится на втором месте в рейтинге. Традиционно самый высокий уровень доверия среди учреждений получили пожарные-спасатели – 90 процентов. Третье – полиция с 65,8%.

Журналист Андрюс Тапинас и жители Литвы собрали 5 000 000 евро для покупки военного беспилотника Bayraktar TB2 для Украины. Деньги собраны за 3 дня.

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что, вероятно, примет решение о том, баллотироваться ли на второй срок, в конце 2023 года.

Фаворитом будущих президентских выборов в Литве остается действующий президент Гитанас Науседа. В опросе общественного мнения эксперты отобрали пять политиков с более реальными шансами пройти во второй тур выборов: Гитанаса Науседу, лидера Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюса Сквернялиса, спикера Сейма, лидера Либерального союза Викторию Чмилите- Нильсен, председателя Литовской социал-демократической партии Вилию Блинкявичюте и премьера, представителя консерваторов Ингриду Шимоните.

В Шилуве будет увековечена память режиссера Эймунтаса Някрошюса. Памятник режиссеру планируется установить на площади Иоанна Павла II.

В историческом парке Президентского дворца создан уголок биоразнообразия. На лужайке дворика Президентского дворца устроены поилки для птиц и пчел, а также для обитателей ульев, расположенных на крыше Президентского дворца. В дальнейшем здесь будет установлен модульный улей, с помощью которого будут демонстрироваться просветительские материалы о пчелах и пчеловодстве в городе. В теплое время года репрезентативный двор и исторический парк Президентского дворца открыты для посещения в рабочие дни с 18:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 23:00.

В Литве установлен новый рекорд: за час помыли 270 машин.

Согласно предварительным данным Департамента статистики Литвы, в прошлом году один житель Литвы в возрасте 15 лет и старше выпил в среднем 12,1 литра абсолютного алкоголя, что на 0,7 литра больше, чем в 2020 году.

Правительство Литвы в понедельник утвердило государственные субсидии населению на электроэнергию и природный газ, а также минимальный тариф, ниже которого им не будет возмещаться стоимость электроэнергии. Субсидии будут выплачены только во второй половине текущего года. Минимальный стандартный тариф на электроэнергию, ниже которого стоимость электроэнергии не компенсируется, составит 24 цента за кВтч. Таким образом, цена электроэнергии для потребителей вырастет на 40% по сравнению с действующим тарифом.

Самые безопасные самоуправления – Неринга, Паланга и Висагинас. Конкурс «Самое безопасное самоуправление» был организован Департаментом пожарной-спасательной службы при Министерстве внутренних дел. В этом году в нем приняли участие все самоуправления Литвы, которые оценивались по различным критериям, связанным с ситуацией в области пожарной безопасности. По итогам конкурса самоуправление Неринги заняло первое место, набрав 22 балла, за ним следуют самоуправление Паланги с 18 баллами и Висагинское самоуправление с 15 баллами.