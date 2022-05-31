Новости

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Автор R•RADIO
200 Sledite Za Novostjami

Своё путешествие по городам Литвы начинает зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, посвящённая 700-летию Вильнюса. Ровно в полночь раздаются перезвоны городских колоколов и слышится вой Железного Волка – так начинается «Сон Гедиминаса», благодаря которому появился Вильнюс. Первое представление состоится 3 июня в Паланге. Более подробную информацию можно найти на странице 700vilnius.lt.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

На Белом мосту откроется продуктовый рынок с самым большим пивным баром в Вильнюсе. Там будет работать 11 ресторанов: Sushi out, Creperie, Mollusca, WOKout, Ala Turka, Chinkalnia, Panevino, Burger Kiosk, Felix chicken, Sugamour, бар Girta vyšnia. Официальная церемония открытия фуд-холла состоится 2 июня (четверг) 18:30.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

На Белом мосту откроется продуктовый рынок с самым большим пивным баром в Вильнюсе

Компания LTG Link запустила мобильное приложение, при помощи которого путешествующие на поездах смогут приобретать билеты, узнавать всю необходимую информацию, а также оперативно получать сообщения. Мобильное приложение – это один из основных проектов компании, при помощи которого путешественники получат возможность быстрого и удобного пользования услугами «Литовских железных дорог».

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

LTG Link

Завершившийся отопительный сезон был самым дорогим за последние 10 лет, а высокие цены в ближайшее время останутся на таком же уровне. Об этом рассказали представители оператора Baltpool на бирже энергетических источников. По их словам, высокие цены на отопление были обусловлены переменами на глобальном рынке энергоносителей, в первую очередь, сокращением потребления российского газа и выросшими на него ценами.

6 июня на Лукишкской площади в столице стартует пятый, юбилейный, сезон Vilnius Skaito. В читальне можно будет найти около тысячи новых книг разных жанров и на разных языках, в том числе и на украинском. Летние читальные залы возвращаются также в сад Бернардино и в парк Сапегос. В саду Бернардино почитать на свежем воздухе можно будет со вторника по воскресенье, с 10:00 до 10:00.

В парке Сапегос читальня будет работать все неделю.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Vilnius skaito

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, где летом пройдут самые масштабные ремонтные работы. В этом списке автомагистраль Вильнюс-Каунас-Клайпеда, а конкретнее её отрезок возле Виевиса и отрезок за Каунасом. Помимо этого ремонтные работы пройдут и на отрезках автомагистралей Каунас-Мариямполе-Сувалки и Вильнюс-Утена. Также этим летом планируется ремонт пешеходной и велосипедной дорожек от Смильтине до Прейлы. Более подробную информацию можно найти на странице lakd.lrv.lt.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, где летом пройдут самые масштабные ремонтные работы

Во вторник в Вильнюсе стартует фестиваль Baltic Pride, который продлится до выходных. В субботу пройдет шествие Baltic Pride. Шествие на пр. Гедиминаса в этом году пройдёт под девизом «За равенство и мир». После шествия возле столичного Белого моста состоится концерт, во время которого на сцене выступят Донатас Монтвидас, Jazzu, группа The Roop и др. исполнители.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Žygimanto Gedvilos / BNS nuotr.

В новейшем рейтинге популярность президента Литвы Гитанаса Науседы подняла его на первое место – его деятельность положительно оценивают 60,3% опрошенных. Второй по популярности – лидер оппозиционной Литовской Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте с положительной оценкой 45,7%. Третьим является министр обороны Арвидас Анушаускас, которого положительно оценивают 43,6% респондентов.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Gitanas Nausėda

По данным опроса проведенного компанией Vilmorus, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппозиционную Литовскую социал-демократическую партию (ЛСДП) проголосовали бы 15,7% респондентов, за правящий Союз Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) – 12,1%, а оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса получил бы 11,6% голосов.

Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

SRTFondas

Метки:

Актуальные новости

Новая платформа объявлений о вакансиях учителей, рекорд в Литве и другие новости за день

Новая платформа объявлений о вакансиях учителей, рекорд в Литве и другие новости за день

Автор R•RADIO
Ночь в тюрьме по собственному желанию, Средневековье в Старой Кернаве и другие новости

Ночь в тюрьме по собственному желанию, Средневековье в Старой Кернаве и другие новости

Автор R•RADIO
Инновационная проверка оплаты парковки, Skamba skamba kankliai и другие новости

Инновационная проверка оплаты парковки, Skamba skamba kankliai и другие новости

Автор R•RADIO
Последний звонок в школах, зеленая вода в кране, симфония в лесу и другие новости

Последний звонок в школах, зеленая вода в кране, симфония в лесу и другие новости

Автор R•RADIO
Лазерные радары, «живые газонокосилки» и другие новости

Лазерные радары, «живые газонокосилки» и другие новости

Автор R•RADIO
Вышел финальный трейлер продолжения «Очень странных дел»

Вышел финальный трейлер продолжения «Очень странных дел»

Автор Эвелина Никанорова
Закрытые велопарковки в Таураге, интерактивный Железнодорожный музей и другие новости

Закрытые велопарковки в Таураге, интерактивный Железнодорожный музей и другие новости

Автор R•RADIO
Обновленная улица Кернавес, мероприятия в предпоследние выходные мая и другие новости

Обновленная улица Кернавес, мероприятия в предпоследние выходные мая и другие новости

Автор R•RADIO
Пособия по уходу за ребенком, экскурсия на колокольню и другие новости

Пособия по уходу за ребенком, экскурсия на колокольню и другие новости

Автор R•RADIO