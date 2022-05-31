Зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, новый продуктовый рынок и другие новости за день

Своё путешествие по городам Литвы начинает зрелищная мистерия Vilniaus sapnas, посвящённая 700-летию Вильнюса. Ровно в полночь раздаются перезвоны городских колоколов и слышится вой Железного Волка – так начинается «Сон Гедиминаса», благодаря которому появился Вильнюс. Первое представление состоится 3 июня в Паланге. Более подробную информацию можно найти на странице 700vilnius.lt.

На Белом мосту откроется продуктовый рынок с самым большим пивным баром в Вильнюсе. Там будет работать 11 ресторанов: Sushi out, Creperie, Mollusca, WOKout, Ala Turka, Chinkalnia, Panevino, Burger Kiosk, Felix chicken, Sugamour, бар Girta vyšnia. Официальная церемония открытия фуд-холла состоится 2 июня (четверг) 18:30.

Компания LTG Link запустила мобильное приложение, при помощи которого путешествующие на поездах смогут приобретать билеты, узнавать всю необходимую информацию, а также оперативно получать сообщения. Мобильное приложение – это один из основных проектов компании, при помощи которого путешественники получат возможность быстрого и удобного пользования услугами «Литовских железных дорог».

Завершившийся отопительный сезон был самым дорогим за последние 10 лет, а высокие цены в ближайшее время останутся на таком же уровне. Об этом рассказали представители оператора Baltpool на бирже энергетических источников. По их словам, высокие цены на отопление были обусловлены переменами на глобальном рынке энергоносителей, в первую очередь, сокращением потребления российского газа и выросшими на него ценами.

6 июня на Лукишкской площади в столице стартует пятый, юбилейный, сезон Vilnius Skaito. В читальне можно будет найти около тысячи новых книг разных жанров и на разных языках, в том числе и на украинском. Летние читальные залы возвращаются также в сад Бернардино и в парк Сапегос. В саду Бернардино почитать на свежем воздухе можно будет со вторника по воскресенье, с 10:00 до 10:00.

В парке Сапегос читальня будет работать все неделю.

Дирекция автомобильных дорог Литвы сообщила, где летом пройдут самые масштабные ремонтные работы. В этом списке автомагистраль Вильнюс-Каунас-Клайпеда, а конкретнее её отрезок возле Виевиса и отрезок за Каунасом. Помимо этого ремонтные работы пройдут и на отрезках автомагистралей Каунас-Мариямполе-Сувалки и Вильнюс-Утена. Также этим летом планируется ремонт пешеходной и велосипедной дорожек от Смильтине до Прейлы. Более подробную информацию можно найти на странице lakd.lrv.lt.

Во вторник в Вильнюсе стартует фестиваль Baltic Pride, который продлится до выходных. В субботу пройдет шествие Baltic Pride. Шествие на пр. Гедиминаса в этом году пройдёт под девизом «За равенство и мир». После шествия возле столичного Белого моста состоится концерт, во время которого на сцене выступят Донатас Монтвидас, Jazzu, группа The Roop и др. исполнители.

В новейшем рейтинге популярность президента Литвы Гитанаса Науседы подняла его на первое место – его деятельность положительно оценивают 60,3% опрошенных. Второй по популярности – лидер оппозиционной Литовской Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте с положительной оценкой 45,7%. Третьим является министр обороны Арвидас Анушаускас, которого положительно оценивают 43,6% респондентов.

По данным опроса проведенного компанией Vilmorus, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за оппозиционную Литовскую социал-демократическую партию (ЛСДП) проголосовали бы 15,7% респондентов, за правящий Союз Отечества-Литовских христианских демократов (СО-ЛХД, консерваторов) – 12,1%, а оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» экс-премьера Литвы Саулюса Сквернялиса получил бы 11,6% голосов.