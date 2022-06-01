Праздник моря, начало экзаменационной сессии на аттестат зрелости и другие новости за день

В этом году Праздник моря будет проходить четыре дня, сообщило во вторник общественное учреждение Klaipėdos šventės, организующее мероприятие. Праздник будет проходить с 29 июля по 1 августа.

Портал Delfi покупает литовское агентство новостей ELTA. По словам директора Delfi Витаутаса Бенокрайтиса, стороны договорились не разглашать сумму сделки и прочие условия. Он сообщил BNS, что договор был подписан во вторник, а завершение сделки планируется в третьем квартале этого года.

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) во вторник обнародовал новые цены на газ для бытовых потребителей, которые вступят в силу с 1 июля.

С применением государственной субсидии цена 1 куб. метра газа для потребителей, использующих газ для приготовления пищи (первая группа), повысится на 27,5% до 1,02 евро (с учетом НДС), для потребителей, использующих газ для отопления (до 20 тыс. кубометров в год) (вторая группа) – на 40% до 77 центов, а у тех, кто потребляет еще больше (третья группа) – на 41,5% до 75 центов.

Без субсидии тариф для первой группы потребителей достиг бы с июля 1,56 евро (на 96% больше, чем сейчас), для второй – 1,31 евро (в 2,4 раза больше), а для третьей – 1,29 евро (в 2,45 больше).

В Клайпеде хотят восстановить Белый маяк. Белый маяк был построен в Клайпеде в 1884 году и простоял до Второй мировой войны.

Сегодня начинается экзаменационная сессия на аттестат зрелости, и первый в списке – обязательный для всех экзамен по литовскому языку и литературе. Всего в этом году экзамены на аттестат зрелости будут сдавать более 27,7 тыс. выпускников общеобразовательных и профессионально-технических училищ.

Основная сессия продлится до 23 июня, а все результаты будут объявлены до 12 июля.

С сегодняшнего дня начался приём в вузы и профтехучилища. Программы обучения в этом году предлагают 16 университетов и 18 коллегий. На места, финансируемые государством, планируется принять 12,7 тыс. первокурсников. Сам приём состоит из двух этапов – основной и дополнительный. Основной продлится до 25 июля, а договор с вузом нужно будет подписать до 2 августа. В свою очередь, дополнительный приём пройдёт с 3 по 5 августа. Между тем приём в профтехучилища продлится до 5 августа, результаты будут обнародованы 12 августа, а дополнительный приём пройдёт с 19 по 23 августа.

С сегодняшнего дня в силу вступили изменения в Правилах дорожного движения. Некоторые улицы, отмеченные специальными знаками, станут велосипедными. Помимо этого, путём выделения полос А и А+, более эффективно будет организовано движение маршрутного транспорта. Также в силу вступают и отдельные, предназначенные только для маршрутного транспорта, сигналы светофора.

Сегодня начал своё вещание новый литовский русскоязычный Телеканал TV3 plus. Это канал для русскоязычной аудитории в Литве. Программа ТВ3 Плюс состоит из качественного современного развлекательного контента на русском языке и в переводе на русский язык, но не содержит контента, произведенного в России.