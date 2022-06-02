Древняя археологическая находка в Литве, которой 13 000 лет, в Вильнюсе появились еще 2 пляжа и другие события за день

В 2014 году совершенно случайно в Биржайском районе, в деревне Парупе, был обнаружен топорик, которому 13 000 лет. Это самая древняя археологическая находка в Литве. Сейчас этот уникальный исторический экспонат можно увидеть в музеях. Этот топорик с 1 июня до 31 августа лета можно будет увидеть в Шяуляйском историческом музее. Копию топорика можно будет подержать в руках.

Официально: В Вильнюсе появились еще два пляжа: один появился в Григишкес, а пляж для отдыхающих с домашними питомцами появился в парке Вингис.

С 1 июля «Литовские железные дороги» возобновят маршрут Каунас-Белосток. Поезда на 140 мест из Белостока будут отправляться по пятницам и субботам, а из Каунаса – по субботам и воскресеньям. Длительность поездки займёт 4,5 часа. Цена стандартного билета – 11 евро, детям полагаются скидки. Путешественники, которые хотят доехать до Варшавы, в Белостоке смогут пересесть в другой поезд. В таком случае поездка из Каунаса в Варшаву займёт около 8 часов.

Рейд в Вильнюсе показал, что более 30% родителей возят своих детей в автомобилях – неправильно.

В Вильнюсе жителей и гостей столицы ждут временные изменения в движении общественного транспорта, на некоторых маршрутах будут курсировать более вместительные автобусы, а 4 июня ждут ограничения движения, пишет madeinvilnius.lt. По мере приближения Дня отца планируется сделать более удобное сообщение на маршрутах, ведущих к вильнюсским кладбищам.

Что изменится?

4-5 июня автобусы 88 маршрута будут заезжать на кладбище Лепинес; 4-5 июня будут курсировать более вместительные автобусы 37 и 63 маршрутов; 1-5 июня в Вильнюсе проходят мероприятия Baltic Pride «Свобода быть самим собой». В городе пройдет не только масса мероприятий, но и шествие, во время которого будет ограничено движение на некоторых центральных улицах. 4 июня с 12 до 16 ч. изменятся трассы автобусов 10, 11, 33 и 89 маршрутов, а также их расписания; 4 июня возможны сбои в расписании автобусов и троллейбусов, которые пересекают проспект Гедиминаса и ул. Ю.Тумаса-Вайжгантаса – автобусов 1G, 3G, 22, 40, 43, 53, 73 и троллейбусов 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 17. Движение будет временно закрыто на ул Упес – 4 июня с 8 до 24 ч, 4 июня с 13.30 до 16 ч. на ул. Тилто, Т.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес и Майронё, 4 июня с 14.30 до 16 ч. на проспекте Гедиминаса и ул. Ю.Тумо-Вайжганто.

В Вильнюсе открылся второй ромский ресторан. Два года назад в Вильнюсе открылся первый ромский ресторан. 1 июня его владельцы Иштван Квик и Веслав Дудзинский открыли второй ресторан. Семейный ресторан Salote NAMOSS находится в Пилайте у озера Салоте.

Клайпедское самоуправление объявило, что украинский регистрационный центр, работавший с середины марта этого года в помещении рядом с Футбольной школой на ул. Парижяус Комунос, уже закрыт. Это связано с уменьшением числа граждан Украины и членов их семей, приезжающих в Литву. Процедура регистрации украинцев будет осуществляться в Клайпедском отделении Департамента миграции по адресу Kauno g. 6, Klaipėda, в рабочее время.

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