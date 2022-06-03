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Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

Автор R•RADIO
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Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас. Всё лето, начиная с 3 июня, фильмы можно смотреть в уличном кинотеатре.

Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

Romuva

В Тракае начинается городской праздник«Тракайское лето»: спортивные соревнования, ярмарка, концерты, развлечения для детей.

Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

Тракайское лето

Дворец Правителей представляет еще одну уникальную историю – мало кто знает, что термин «метр» появился в Вильнюсе в XVII в. Эту единицу измерения предложил физик, математик, географ, египтолог, открыватель, архитектор, дипломат и финансист итальянского происхождения Тито Ливио Бураттини (1617–1681). Клуб Rotary предложил увековечить эту историю и по случаю приближающегося 700-летия столицы дарит ей скульптурную композицию, созданную скульптором Мартинасом Гаубасом, пишет madeinvilnius.lt. Новую единицу измерения длины «католический (универсальный) метр (metro cattolico)» он предложил использовать в изданной в 1675 г. в Вильнюсе книге Misura universale («Универсальная мера»). В ней впервые используется слово «метр» как единица измерения.

Победители Евровидения Kalush Orchestra перенесли концерт из Вильнюса на арену »Жальгирё» в Каунас. Концерт состоится 16 июня.

Турция подарит Литве боевой беспилотник Bayraktar для передачи Украине, заявил в четверг журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас, созданное им телевидение Laisves TV собирало пожертвования на этот беспилотный летательный аппарат. Дрон покрасят в цвета Литвы и Украины и дадут ему имя. По его словам, пожертвованные людьми 1,5 млн. евро будут переведены Министерству обороны Литвы, на эти средства дрон будет полностью оснащен оружием. Оставшаяся сумма составляет 4,4 миллиона. По просьбе Турции должна пойти на гуманитарную, оборонную, логистическую помощь или на помощь в восстановлении Украины, указал Тапинас.

Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

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Кинотеатр под открытым небом Romuva возвращается в Каунас, Тракайское лето и другие новости

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