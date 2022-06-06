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Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

Автор R•RADIO
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На улицах Вильнюса очередные изменения: появились полосы движения А+. Полоса A предназначена только для общественного транспорта; A+ — для общественного транспорта, велосипедистов, водителей мопедов, легких квадроциклов и автомобилей с обозначением «Инвалид». A+ с дополнительной разметкой будет доступна и для электромобилей, такси, мотоциклов и автомобилей, в которых едут больше 4 человек. Подробности об изменениях в Правилах дорожного движения – в рубрике «Дороги».

Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

Nuotr. Eglė Digrytė, ru.DELFI.lt

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте говорит, что правительство не намерено следовать примеру других европейских стран и снижать акциз на горючее, реагируя так на стремительный рост цен на него.

На юго-востоке Литвы началась ретрансляция двух новых телепрограмм. Об этом сообщил Литовский центр радиовещания и телевидения. Новые программы «Белсат» и TVP World разрабатывает польская общественная телекомпания Telewizija Polska.

Открылся традиционный Вильнюсский фестиваль. Он продлится до 28 июня. Тема фестиваля в этом году — «Музыка создает мир». Все концерты состоятся в Большом зале Национальной филармонии. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте vilniusfestival.lt. Билеты — в кассах Филармонии и на kakava.lt.

В столичном микрорайоне Вилкпеде появилась новая смотровая площадка. С площадки открывается великолепная панорама реки Нерис с видом на Букчайский мост. На участке уже установлены скамейки, освещение и вокруг него заново посажен газон.

Для всех желающих проведут бесплатные уроки гребли на байдарках и сап-досках. Уроки будут проходить весь месяц по вторникам и четвергам: 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 июня с 18:00 до 19:30 на озере Букишкис. Участникам предоставят бесплатно все необходимое снаряжение и спортивный инвентарь.

Вильнюс, Каунас и Клайпеда поддерживают инициативу отказа от использования фейерверков во время публичных мероприятий.

Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

В Висагинасе – еще один интересный объект. У отремонтированного тротуара на улице Сантарвес появилось определенное назначение — на нем вы найдете закодированный текст, который можно прочитать с помощью азбуки Морзе. Важно отметить, что текст читается только в одном направлении — со стороны улицы Яунистес. Рядом с дорожкой находится информационная табличка, которая содержит краткое описание азбуки «Морзе», ее назначение, информацию о создателе азбуки — американском изобретателе и художнике Самюэле Морзе, а также об оборудовании для кодирования.

Накануне раздали призы литовского Оскара — «Серебряный журавль» (Sidabrinė gervė). Фильм «Пилигримы» и его создатель Лауринас Барейша завоевали главный приз. Гедрюс Киела и Жигиманте Эляна Якштайте названы лучшими актерами и актрисами. А команда режиссера Альгимантаса Пуйпы, снявшая фильм «Синефилия», стала победителем в пяти номинациях.

Маленьким тюленям, которых приютил Морской музей Литвы, дали имена: Слива, Чеснок, Гвоздика и другие.

Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

Организация Lietuvos Caritas обьявила уже третью акцию по сбору благотворительной поддержки жителям Украины. Она будет проходить три дня в разных городах страны. Список принимаемых вещей и продуктов можно найти на странице caritas.lt.

Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

SRTFondas

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