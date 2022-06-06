Новые полосы движения, отказ от фейерверков, имена для тюленят и другие новости

В Висагинасе – еще один интересный объект. У отремонтированного тротуара на улице Сантарвес появилось определенное назначение — на нем вы найдете закодированный текст, который можно прочитать с помощью азбуки Морзе. Важно отметить, что текст читается только в одном направлении — со стороны улицы Яунистес. Рядом с дорожкой находится информационная табличка, которая содержит краткое описание азбуки «Морзе», ее назначение, информацию о создателе азбуки — американском изобретателе и художнике Самюэле Морзе, а также об оборудовании для кодирования.