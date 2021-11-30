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Тесты на антиген, столичные стадионы и Рождественский поезд

Автор Анжелика Орлёнок
Тесты на антиген, столичные стадионы и Рождественский поезд
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В мобильных пунктах перестанут делать быстрые тесты на антиген. Столица продолжает реновировать спортивные площадки. А в столицу теперь курсирует уникальный Рождественский поезд. Об этих и других новостях читайте ниже.

С 1 декабря в мобильных пунктах Литвы перестанут делать экспресс-тесты на антиген. Также с 1 декабря больше не будут делаться тесты в мобильных пунктах для выезжающих за границу. Беременные женщины и те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, по-прежнему смогут бесплатно пройти тестирование в мобильных пунктах. Они смогут сдать ПЦР-тест, предоставив дополнительные документы.

С 1 декабря «паспорт возможностей» можно будет получить только с ПЦР-тестом.

Национальный центр общественного здоровья возвращается к старому порядку в аэропортах: анкеты должны будут заполнять все путешественники.

Со следующего года во многих городах Литвы цены на воду вырастут. Согласно прогнозам, цена будет на 15% выше.

Минздрав: Литва пoка не планирует останавливать международное сообщение из-за штамма «омикрон».

С завтрашнего дня ученики начальных классов будут обязаны на уроках носить маски. О покупке масок придется позаботиться родителям.

Окончательно подтверждены новые цены на газ и электричество. Электричество дорожает на 10%, а на газ – до 36%.

В этом году пятая часть работников Вильнюса изменила способ поездки на работу. Хотя процент людей, которые добираются на работу на автомобиле, по прежнему высокий – 51%.

Экологи напоминают: отапливать дом можно только таким топливом, которое не загрязняет окружающую среду и не угрожает здоровью человека. За сжигание промышленных или бытовых отходов грозит штраф от 60 до 300 евро.

Домашние хозяйства смогут бесплатно избавляться от асбестовых отходов. О том, как будет проводиться вывоз и утилизация таких отходов, должны будут объявить самоуправления.

С 1 января следующего года вступят в силу новые поправки к Правилам дорожного движения. Устанавливается новый порядок организации дорожного движения. В частности, изменится порядок проезда спецтехники на дорогах, когда водители должны будут создавать аварийный коридор, чтобы пропустить автомобили Скорой помощи, пожарные и полицейские машины. Будет скорректирован порядок парковки на точках зарядки электромобилей, будут уточнены запреты на парковку вблизи перекрестков.

В Лентварисе уже завтра начнёт работать автомобильный туннель, который проходит под железной дорогой. Об этом сообщила Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Объявлен победитель выборов «Литовского автомобиля 2022». Им стал Mercedes-Benz C-класс. В этом году за звание также боролись: Audi e-tron GT, Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5, Hyundai Tucson, Nissan Qashqai, Škoda Enyaq iV.

Водителям на заметку! На дорогах Литвы появятся еще 56 среднескоростных радаров.

Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса приглашает внести вклад в обновление музея. Всех нынешних и бывших членов университетского сообщества просят делиться информацией, которая достойна стать экспонатом музея.

Столица закрывает год с десятью отремонтированными стадионами. В следующем году Вильнюсское самоуправление планирует обновить еще 13 спортивных площадок.

Неиспользуемую насосную станцию ​​в Старом городе (ул. Майронё, 27A) планируется превратить в жилые помещения. Вильнюсцы могут ознакомиться с проектом на странице vilnius.lt и до 21 декабря участвовать в его обсуждении.

Центр управления отходами Клайпедского региона (KRATC) с декабря будет принимать отходы пищевого масла. Раньше у горожан были проблемы с утилизацией масла, т.к. его нельзя сливать в канализацию или раковину.

В Литве запустили Рождественский поезд. До 2 января из Каунаса, Клайпеды и Шауляй уникальный Рождественский поезд будет возить пассажиров в литовскую столицу.

Во втором матче отборочного этапа чемпионата мира 2023 года сборная Литвы по баскетболу смогла обыграть сборную Чехии со счётом 74:66.

Зажжение огней на главной городской елке Висагинаса состоится 4 декабря в 17.00 часов.

В конце недели стартуют предрождественские мероприятия на побережье. В пятницу, 3 декабря, праздник зажжения ёлки состоится в Паланге. А на следующий день, в субботу, торжественная церемония пройдёт в Швянтойи.

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