Тесты на антиген, столичные стадионы и Рождественский поезд

С 1 декабря в мобильных пунктах Литвы перестанут делать экспресс-тесты на антиген. Также с 1 декабря больше не будут делаться тесты в мобильных пунктах для выезжающих за границу. Беременные женщины и те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации, по-прежнему смогут бесплатно пройти тестирование в мобильных пунктах. Они смогут сдать ПЦР-тест, предоставив дополнительные документы.