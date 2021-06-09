Новости о коронавирусе – хорошая и плохая

Департамент статистики предоставил новые данные о заболеваемости коронавирусом. Хорошая новость: согласно им в Литве не осталось «чёрных» муниципалитетов.

На прошлой неделе в Литве был один «чёрный» муниципалитет – Молетский район. Однако и ему удалось улучшить показатели. Кроме того, в Литве есть уже два «зелёных» региона. Это самоуправления Неринги и Бирштонаса.

А вот Балтийский «пузырь путешествий» в этом году, к сожалению, может не повториться. Пока горячее желание повторить прошлогодний опыт озвучила только Литва, а этого, очевидно, недостаточно. Напомним, что прошлым летом, пока была довольно хорошая эпидемиологическая ситуация, страны Балтии договорились между собой о беспрепятственном передвижении граждан по Литве, Латвии и Эстонии. Однако осенью, по мере ухудшения ситуации, Балтийский пузырь путешествий лопнул.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.