Covid-19

Новости о коронавирусе – хорошая и плохая

Автор Анжелика Орлёнок 18
Новости о коронавирусе &#8211; хорошая и плохая

Департамент статистики предоставил новые данные о заболеваемости коронавирусом. Хорошая новость: согласно им в Литве не осталось «чёрных» муниципалитетов.

На прошлой неделе в Литве был один «чёрный» муниципалитет – Молетский район. Однако и ему удалось улучшить показатели. Кроме того, в Литве есть уже два «зелёных» региона. Это самоуправления Неринги и Бирштонаса.

А вот Балтийский «пузырь путешествий» в этом году, к сожалению, может не повториться. Пока горячее желание повторить прошлогодний опыт озвучила только Литва, а этого, очевидно, недостаточно. Напомним, что прошлым летом, пока была довольно хорошая эпидемиологическая ситуация, страны Балтии договорились между собой о беспрепятственном передвижении граждан по Литве, Латвии и Эстонии. Однако осенью, по мере ухудшения ситуации, Балтийский пузырь путешествий лопнул.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

В Киеве вводятся жесткие ограничительные меры

В Киеве вводятся жесткие ограничительные меры

Автор RUSRADIO LT
На улице теперь можно ходить без защитных масок

На улице теперь можно ходить без защитных масок

Автор RUSRADIO LT
С сегодняшнего дня вступает в силу ряд карантинных изменений

С сегодняшнего дня вступает в силу ряд карантинных изменений

Автор RUSRADIO LT
Медики обращаются к донорам с просьбой о помощи

Медики обращаются к донорам с просьбой о помощи

Автор RUSRADIO LT
Столица определилась с порядком вакцинации

Столица определилась с порядком вакцинации

Автор RUSRADIO LT
Pexels Gustavo Fring 4127499 580x426

Четыре совета о том, как выстоять в пандемию

Автор RUSRADIO LT
Справки для путешественников на e.sveikata

Справки для путешественников на e.sveikata

Автор Евгений Русаков
Многие с нетерпением ждут открытия баров

Многие с нетерпением ждут открытия баров

Автор Евгений Русаков
Коронавирус &#8211; статистика, вакцинация

Коронавирус – статистика, вакцинация

Автор RUSRADIO LT