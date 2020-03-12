НОВОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЙ — весенний этап работ по озеленению столицы

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В скором времени столица станет еще более зелёной. Вильнюсское самоуправление начало работы по посадке деревьев — этой весной в городе появятся 1000 новых саженцев деревьев и более 3,5 тысяч кустов. В ближайшие дни работы будут вестись в районе Науяместис — там высадят более 70 лип, а потом посадочные работы охватят и другие районы города.

Мэр столицы Ремигиюс Шимашюс отметил по этому поводу следующее: «Мы уделяем большое внимание сохранению зеленых зон города и созданию новых — это особенность нашего города. В стратегическом направлении развития Вильнюса мы и определили это как неотъемлемую часть ДНК нашего города. Кроме того, мы стремимся восстановить аллеи деревьев, срубленные в городе десятилетия назад», — сказал мэр города.

Начать посадки с лип было решено не случайно — эти деревья исторически высаживались в Вильнюсе чаще всего, поскольку этот тип дерева благодаря своей выносливости отлично подходит для города. Кроме того, кроны лип отлично поддаются формированию.

При этом в разных районах города появятся и другие деревья — на проспекте Конституциёс и улице Ринктинес это 60 кленов. Липы и березы пополнят другие центральные улицы города — Львово и Йозапавичаус. Новые деревья и кусты высадят также на Антакальнисе, в Жирмунай, в Науяместисе и Каролинишкесе — там появятся более 300 деревьев разных видов и более 3000 кустов. Кроме того, поскольку деревья помогают защитить город от уличного шума, на улице Дидлаукио и проспекте Лайсвес, недалеко от многоквартирных домов, решено создать натуральные стены из лиственных деревьев и сосен. Появятся также ясени, рябины и клёны на улице Павильнио. К слову, вильнюсцы могут озеленять территории возле частных или многоквартирных домов и по своей собственной инициативе. Важная информация — деревья высаживаются на расстоянии не менее 10 метров от стены здания с окнами и не менее 5 м от стены дома без окон, а также на расстоянии до полутора метров от границы пешеходных дорожек. Итак, те, у кого появятся идеи насчет посадки деревьев, могут отправить письмо со своими предложениями в самоуправление по адресу savivaldybe@vilnius.lt. Специалисты Вильнюсского городского самоуправления отреагируют на ваше письмо и уточнят, где и какие деревья можно высаживать.