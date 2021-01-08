Новые измерители скорости – на страже порядка

На дорогах страны начинают действовать более 70 моментных измерителей скорости нового поколения.

Они не только фиксируют нарушения скорости, но и проверяют наличие техосмотра, страховки автомобиля. Ужесточена также ответственность за нарушения, установленные стационарными измерителями. Если хозяин автомобиля, зафиксированного так называемой треногой, откажется указать, кто был за рулем, ему грозит штраф до 900 евро. Выкрутиться отныне не получится и у водителей машин, зарегистрированных в компании. Кроме того, протоколы о нарушениях теперь высылаются по электронной почте.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.