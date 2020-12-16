Новые меры должны быть более благоприятными для работников

При рассмотрении проекта госбюджета на 2021 год правительство планирует, в том числе, принять решение о выплате субсидий за простой сотрудников.

Министр соцзащиты и труда Моника Навицкене говорит, что эти меры должны быть более благоприятными для работников и их будет легче администрировать работодателям.

Правительство предыдущей каденции запланировало, что работодателям, которые объявили простой и во время простоя сохраняют рабочие места, государство, как и весной, выплачивало бы субсидию в размере 70% от зарплаты сотрудника, но не более полутора минимальных зарплат (910,5 евро до уплаты налогов или 656 евро «на руки») – такая выплата была бы положена, если бы работодатель сам платил 30% от заработной платы. В противном случае это соотношение было бы 90% и 10%, а максимальная субсидия составляла бы только один минимальный оклад (607 евро до уплаты налогов или 437 евро «на руки»).

Субсидии не были бы положены работодателям, которые увольняют сотрудников по своей инициативе без вины сотрудника или отправляют в неоплачиваемый отпуск по просьбе работника.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.