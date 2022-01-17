Новые меры управления коронавирусом COVID-19. Список изменений

С сегодняшнего дня вступили в силу новые меры управления коронавирусом COVID-19. Они вызваны распространением штамма «омикрон». Ниже – основная информация о новых правилах.

1. На мероприятиях в закрытых помещениях все лица старше шести лет – и зрители, и обслуживающий персонал – должны находиться не в медицинских масках, а в респираторах с уровнем защиты не меньше FFP2. Исключение делается для людей, которые не могут носить респираторы по состоянию здоровья и могут предъявить документ, в котором это указано. Таким людям рекомендуется надевать защитные щитки. Ответственность за выполнение правил возлагается на организаторов мероприятий. Они должны до начала мероприятия информировать посетителей о новом требовании, а также выдавать им респираторы и напоминать о том, что в респираторе следует находиться в течение всего мероприятия.

2. Во время мероприятий на открытом воздухе, если нет возможности соблюдать безопасную дистанцию, рекомендуется ношение респираторов или медицинских масок.

3. Срок изоляции после контакта с человеком, у которого установлен COVID-19, теперь сокращается до 7 дней. При этом изоляция обязательна для как для непривитых, так и для вакцинированных людей. Исключение делается только для тех, у кого COVID-19 был подтвержден не более 90 дней назад.

4. На рабочем месте изолироваться надо будет только тем, кто находился рядом с инфицированным в закрытом помещении более четырех часов на дистанции менее 1 м. Список таких лиц Центру общественного здоровья должен предоставить работодатель.

5. Людям, которые контактировали с инфицированным непродолжительное время или на безопасной дистанции, изолироваться не надо. Однако им рекомендуется перейти на удаленную работу и сделать экспресс-тест для самодиагностики несколько раз: сразу по получении информации о контакте, через 48-72 час., и еще через 48 час.

6. Если контакт произошел с кем-то из близких, кто проживает вместе, то время изоляции считается с момента получения положительного результата ПЦР-теста инфицированного человека. Если контакт был на рабочем месте или в учебном заведении, то время изоляции считается со дня последнего контакта.

7. За больничным листом для изоляции теперь теперь надо будет обращаться не к семейному врачу, а в Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). Это можно сделать через систему epaslaugos.lt, либо отправив регистрированное письмо или обратившись к кому-то из близких, чтобы они отвезли заявление в отделение НЦОЗ.

8. По завершении изоляции следует до истечения 10 дней после контакта с инфицированным находиться при общении с другими людьми в маске или респираторе. В массовых мероприятиях участвовать не разрешается.

9. При бессимптомной форме болезни изоляция инфицированного человека теперь может быть прекращена не через 10, а через 7 дней с момента получения положительного результата теста. Бессимптомная форма подразумевает, что у человека нет таких сипмтомов COVID-19, как температура, кашель, боль в горле, слабость, головная боль, боль в мышцах, тошнота, рвота, диарея, потеря обоняния и вкуса.

10. Для непривитых и не переболевших лиц, прибывающих из-за границы, срок изоляции сокращается до 7 дней вместо десяти. Как и прежде, перед поездкой они обязаны сделать ПЦР-тест на COVID-19. Кроме того, с сегодняшнего дня рекомендуемый ПЦР-тест для людей, прибывающих из красной, желтой или серой зоны нельзя будет сделать в мобильном пункте.