Новые очаги коронавируса, тестирование на COVID-19

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Из-за вспышки коронавируса ученики 5-8 классов вильнюсской гимназии Габийос будут обучаться на удалении. В этой школе коронавирус установлен восьми ученикам одного, седьмого, класса. Сейчас на изоляции находятся 18 учителей и три класса – 70 учеников. По данным столичного самоуправления, в городе коронавирус установлен у сотрудников и учеников пяти образовательных учреждений, однако ситуация – под контролем. По всей стране в целом, по данным Центра общественного здоровья, вирус зафиксирован в 30 образовательных учреждениях, заразились 43 человека, на изоляции находятся более 560.

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В связи со вспышкой коронавируса в удаленном режиме работает комиссариат полиции Расейняй. Выезжать на вызовы коллегам пока помогают сотрудники Радвилишского комиссариата. Вирус установлен у тринадцати из шестидесяти шести работников расейняйской полиции.

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На этой неделе более интенсивное тестирование на коронавирус будет проводиться в 13 самоуправлениях – районных Швенченис, Таураге, Молетай, Юрбаркаса, Шилале, Расейняй, Тракай, Клайпеды, Кедайняй и Каунаса, а также городских – Электренай, Вильнюса и Шяуляй. Там фиксируется более высокая заболеваемость, чем в других регионах страны.