Новые послабления карантина

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С 4 мая начинается третий этап послаблений карантина. В связи с этим на заседании правительства был принят ряд решений. К примеру, разрешены выезд за пределы страны и возобновление плановых медицинских услуг, а требование к ношению масок станет более гибким.

Правительство Литвы отменило ограничение на выезд граждан Литвы за границу. «Выезд граждан Литвы за пределы страны не оказывает отрицательного влияния на эпидемиологическую ситуацию в стране. С Латвией и Эстонией ведутся переговоры об открытии границ. Нет оснований бояться массового отъезда из-за ограничений, действующих во всех трех странах», – говорится в проекте. Министр коммуникаций и транспорта Ярослав Наркевич в качестве возможных первых направлений для поездок назвал Латвию, Германию и Польшу.

Что касается масок, то теперь их должны надевать дети старше 6 лет. Маски не надо надевать профессиональным спортсменам во время тренировок. Также теперь можно не носить маски за городом и в автомобиле. Напомним, что до сих пор можно было находиться без маски только во время обеда в кафе.

С 4 мая разрешено проводить досуг на открытых пространствах. В проекте предлагается не ограничивать виды деятельности, а только указать, что она должна проводиться на открытом воздухе, ею могут заниматься отдельные люди, т.е. никакой массовости, группы должны быть не больше двух человек (исключение составляют семьи). Разрешено посещение обзорных площадок.

В постановлении правительства также сказано, что разрешаются и спортивные занятия в закрытом помещении при соблюдении всех правил: ограничение количества занимающихся спортом, обеспечение безопасности и гигиены, а также обеспечение работников и посетителей всеми средствами защиты.

«С учетом того, что риск распространения вируса на улице меньше, чем в помещении, с 4 мая разрешено проводить небольшие мероприятия до 10 человек на открытом воздухе. Такие мероприятия могут проходить, если на одного человека приходится площадь не менее 10 кв. м, а между людьми расстояние составляет не менее 2 м, кроме того, если соблюдаются правила безопасности и гигиены, а работники и клиенты обеспечены необходимыми средствами защиты», – сказано в постановлении.

Теперь разрешено торговать и на рынках, и в общественных местах, если при этом ограничивается поток покупателей и соблюдаются все требования безопасности. «Если торговая точка не может гарантировать безопасность, то она не может работать», – сказано в документе Минздрава. Торговать на рынках можно уже с этих выходных. Это сделано специально, чтобы люди могли купить цветы ко Дню матери.

В помещениях разрешено предоставлять услуги дольше двадцати минут. Кроме того, разрешены такие виды деятельности на улице, как дрессировка собак, фотосессии на природе, верховая езда, ориентационные игры в небольших группах и т.п.

Что касается больниц и поликлиник, то разрешено проводить плановые операции. До сих пор предоставлялись только неотложные услуги. Плановые операции можно проводить, однако перед этим о них следует уведомить Национальный центр общественного здоровья.