Новые правила для образовательных учреждений

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Вступили в силу обновленные решения министра здравоохранения Аурелиюса Вериги о мерах, которые должны быть приняты в образовательных учреждениях для обуздания коронавируса. В основном, они стандартные и уже многократно озвучивались, но есть и кое-какие новшества. Теперь ответственность в большей степени лежит на администрации школы, и многие решения принимаются советом школы.

Например, продолжительность перемен и время начала уроков. Еще одно важное нововведение: при проявлении симптомов коронавируса теперь не надо в обязательном порядке звонить на горячую линию 1808. Достаточно консультации терапевта.