Новые правила изоляции, «общие банкоматы» и штраф за мусор

В стране вводятся новые правила действий после контакта с человеком, больным коронавирусом. К июлю следующего года в Литве появятся «общие банкоматы». За крупногабаритные отходы, оставленные у контейнеров, будет грозить штраф. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Новые правила: привитые люди после контакта с человеком, больным COVID-19, должны либо сделать тест, либо изолироваться на 10 дней. Об этом сообщила главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

* Сейм намерен отклонить вето президента на поправки о платных тестах. Окончательное решение – на следующей неделе.

* С января газ, электричество и тепло для жителей страны подорожают меньше, чем намечалось. А выбор поставщика электричества отложен на полгода.

* Из более чем миллиона кошек и собак микросхемами помечен всего каждый пятый питомец.

* К июлю следующего года в сотне населённых пунктов Литвы появятся «общие банкоматы». Люди смогут снимать с них деньги на тех же условиях, что и в своём банке, сообщает Банк Литвы.

* Никаких предупреждений. За крупногабаритные отходы, оставленные у контейнеров, отныне будет грозить штраф. Размер штрафа – от 30 до 140 евро.

* Исследование: жители Литвы хотели бы выйти на пенсию, накопив перед этим около 154 тысяч евро.

* Мэрия Вильнюса объявила, что намерена сохранить 150 деревьев, выросших на территории будущего Национального стадиона. Их планируют пересадить на близлежащие улицы.

* Пешеходный переход железнодорожного вокзала в столице будет реконструирован.

* В субботу в полдень состоится марш защитников природы «COP26 – Мы наблюдаем за вами». Марш начнётся на Кафедральной площади и завершится у библиотеки им. М. Мажвидаса.