Новости

Новые правила изоляции, «общие банкоматы» и штраф за мусор

Автор Анжелика Орлёнок
Новые правила изоляции, «общие банкоматы» и штраф за мусор
Pavyzdys 1350x250px 2

В стране вводятся новые правила действий после контакта с человеком, больным коронавирусом. К июлю следующего года в Литве появятся «общие банкоматы». За крупногабаритные отходы, оставленные у контейнеров, будет грозить штраф. Об этих и других новостях читайте ниже.

* Новые правила: привитые люди после контакта с человеком, больным COVID-19, должны либо сделать тест, либо изолироваться на 10 дней. Об этом сообщила главный эпидемиолог страны Лорета Ашоклене.

* Сейм намерен отклонить вето президента на поправки о платных тестах. Окончательное решение – на следующей неделе.

* С января газ, электричество и тепло для жителей страны подорожают меньше, чем намечалось. А выбор поставщика электричества отложен на полгода.

* Из более чем миллиона кошек и собак микросхемами помечен всего каждый пятый питомец.

* К июлю следующего года в сотне населённых пунктов Литвы появятся «общие банкоматы». Люди смогут снимать с них деньги на тех же условиях, что и в своём банке, сообщает Банк Литвы.

* Никаких предупреждений. За крупногабаритные отходы, оставленные у контейнеров, отныне будет грозить штраф. Размер штрафа – от 30 до 140 евро.

* Исследование: жители Литвы хотели бы выйти на пенсию, накопив перед этим около 154 тысяч евро.

* Мэрия Вильнюса объявила, что намерена сохранить 150 деревьев, выросших на территории будущего Национального стадиона. Их планируют пересадить на близлежащие улицы.

* Пешеходный переход железнодорожного вокзала в столице будет реконструирован.

* В субботу в полдень состоится марш защитников природы «COP26 – Мы наблюдаем за вами». Марш начнётся на Кафедральной площади и завершится у библиотеки им. М. Мажвидаса.

Sledite Za Novostjami Turizma Otdyha I Kultury V Nashih Socialnyh Setjah 1350 X 250 Px
Метки:

Актуальные новости

2020 11 13 03 52 21 A20086b6 2563 11eb Bca5 A57547d0a491 580x460

Тимати представил в сети седьмой студийный альбом «Транзит»

Автор Эвелина Никанорова
Валерий Дидюля выпустил новый альбом «2021»

Валерий Дидюля выпустил новый альбом «2021»

Автор Эвелина Никанорова
Pexels Expect Best 251610 580x460

Малоимущие семьи получат продовольственные пособия

Автор RUSRADIO LT

Интервью с Виктором Сухоруковым о спектакле “Старший сын”

Автор RUSRADIO LT
Когда закончится пандемия и будут ли вводиться паспорта вакцинации?

Когда закончится пандемия и будут ли вводиться паспорта вакцинации?

Автор Анжелика Орлёнок
Порядок работы Клайпедских детских садов в летний период

Порядок работы Клайпедских детских садов в летний период

Автор Евгений Русаков
Возобновлено передвижение между самоуправлениями

Возобновлено передвижение между самоуправлениями

Автор RUSRADIO LT
Премьер Ингрида Шимоните: «Для меня лично 11 марта &#8211; это важнейшее, что произошло в моей жизни»

Премьер Ингрида Шимоните: «Для меня лично 11 марта – это важнейшее, что произошло в моей жизни»

Автор Эрнест Алесин
Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Для выпускников школ прозвенели «последние звонки»

Автор Анжелика Орлёнок