Новые правила взаимоотношений между ЕС и Соединенным Королевством

С 1 января 2021 года вступило в силу новое соглашение о тех правилах, которые будут действовать после Brexit между Соединенным Королевством и Европейским союзом. В них предусматривается ряд изменений также для жителей и граждан Литвы.

Европейская карта медицинского страхования больше не действует для путешествий в Великобританию.

Чтобы законно оставаться в Великобритании после 30 июня 2021 года, следует зарегистрироваться в качестве постоянного или временного резидента.

Въехать работать в Великобританию можно будет только по визе.

Чтобы начать учебу в Великобритании, нужно будет получить платную визу.

О посылках

Посылки из Великобритании в Литву будут делиться на две категории: коммерческие и некоммерческие, к которым будут добавляться соответственно таможенная пошлина или налог на добавленную стоимость (НДС).

Коммерческие посылки (покупки онлайн) из Великобритании должны проходить растаможку. С 1 января по 30 июня посылки необходимо декларировать и платить НДС, если стоимость товаров превышает 22 евро. С 1 июля 2021 года таможенное оформление будут проходить почтовые отправления товаров любой стоимости. Если стоимость товара превышает 150 евро, для получения посылки придется заплатить как таможенную пошлину, так и НДС.

Ввозимые в личном багаже товары общей стоимостью более 300 евро при въезде по суше, и более 430 евро – при въезде по воздуху или морю, облагаются НДС. А если стоимость товаров превышает 1200 евро, применяется как НДС, так и таможенная пошлина.