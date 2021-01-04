Covid-19 Новости

Новые правила взаимоотношений между ЕС и Соединенным Королевством

Автор RUSRADIO LT 25
Новые правила взаимоотношений между ЕС и Соединенным Королевством

С 1 января 2021 года вступило в силу новое соглашение о тех правилах, которые будут действовать после Brexit между Соединенным Королевством и Европейским союзом. В них предусматривается ряд изменений также для жителей и граждан Литвы.

  • Единственным действительным документом для въезда в Соединенное Королевство будет паспорт.
  • Для пребывания в Великобритании более 6 месяцев понадобится виза.
  • Чтобы начать учебу в Великобритании, нужно будет получить платную визу.
  • Въехать работать в Великобританию можно будет только по визе.
  • Чтобы законно оставаться в Великобритании после 30 июня 2021 года, следует зарегистрироваться в качестве постоянного или временного резидента.
  • Европейская карта медицинского страхования больше не действует для путешествий в Великобританию.
  • Закончится свободный оборот товаров между Европейским союзом и Соединенным Королевством; товары должны будут проходить растаможку.
  • Получатели мобильных услуг в Европейском союзе могут получить дополнительную плату за роуминг.
  • Текущее признание водительских прав в Литве и Великобритании изменится.

О посылках

  • Посылки из Великобритании в Литву будут делиться на две категории: коммерческие и некоммерческие, к которым будут добавляться соответственно таможенная пошлина или налог на добавленную стоимость (НДС).
  • Коммерческие посылки (покупки онлайн) из Великобритании должны проходить растаможку. С 1 января по 30 июня посылки необходимо декларировать и платить НДС, если стоимость товаров превышает 22 евро. С 1 июля 2021 года таможенное оформление будут проходить почтовые отправления товаров любой стоимости. Если стоимость товара превышает 150 евро, для получения посылки придется заплатить как таможенную пошлину, так и НДС.
  • Ввозимые в личном багаже товары общей стоимостью более 300 евро при въезде по суше, и более 430 евро – при въезде по воздуху или морю, облагаются НДС. А если стоимость товаров превышает 1200 евро, применяется как НДС, так и таможенная пошлина.
  • Некоммерческие посылки (от одного физического лица другому) должны декларироваться и облагаться НДС и таможенными пошлинами, если стоимость товаров превышает 45 евро.
Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
Метки:

Актуальные новости

Леонид Слуцкий перепел Мэрайи Кэрри

Леонид Слуцкий перепел Мэрайи Кэрри

Автор Эвелина Никанорова
Пользователи крупного музыкального сервиса Spotify в мире в уходящем году начали призывать Рождество раньше обычного

Пользователи крупного музыкального сервиса Spotify в мире в уходящем году начали призывать Рождество раньше обычного

Автор Эвелина Никанорова
Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Как специалисты советуют встречать Рождество и Новый год

Автор RUSRADIO LT
Irmanto Gelūno/15min.lt nuotr./Vyriausybės „Dialogas su Lietuva“

Уходящее и новое правительство дискутируют о том, как бороться с COVID-19

Автор Анжелика Орлёнок
statuetki

Лучшие вильнюсцы получат награду

Автор RUSRADIO LT
Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (информация обновлена 23 декабря 2020 г.)

Ограничения, связанные с пандемией COVID-19 (информация обновлена 23 декабря 2020 г.)

Автор RUSRADIO LT
Карантин продлен до 31 января. Вводятся более строгие ограничения с понедельника 14 декабря

Карантин продлен до 31 января. Вводятся более строгие ограничения со среды 16 декабря

Автор RUSRADIO LT

Вниманию клиентов компании Simple finance

Автор RUSRADIO LT
Отрицательный тест на коронавирус - не гарант безопасности для близких

Отрицательный тест на коронавирус – не гарант безопасности для близких

Автор RUSRADIO LT